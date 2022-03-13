На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар в ворота «быков», поступив вопреки тем разъяснениям и указаниям, которые согласовывались на сборах судей РПЛ.

Дело в том, что мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. Это та самая ситуация, которую на судейском жаргоне называют «свой в своего». В таких эпизодах УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и на сборах российских рефери.

Теперь все окончательно запуталось — непонятно, как дальше вести себя коллегам Кукуляка и Владимира Москалева, который работает видеоарбитром на игре в Тушине.