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«Спартак» — «Краснодар»: пенальти в пользу красно-белых назначен ошибочно

Пенальти в пользу «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром» назначен ошибочно
Александр Бобров
Шеф-редактор
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент в штрафной площади «быков».
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент в штрафной площади «быков».
1/2

На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар в ворота «быков», поступив вопреки тем разъяснениям и указаниям, которые согласовывались на сборах судей РПЛ.

Дело в том, что мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. Это та самая ситуация, которую на судейском жаргоне называют «свой в своего». В таких эпизодах УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и на сборах российских рефери.

Теперь все окончательно запуталось — непонятно, как дальше вести себя коллегам Кукуляка и Владимира Москалева, который работает видеоарбитром на игре в Тушине.

13 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар". Момент в штрафной площади "быков".
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент в штрафной площади «быков».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Краснодар 1
2-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
30
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ

Бывший судья Варюшин заявил, что гол «Спартака» в ворота «Краснодара» отменен верно
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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