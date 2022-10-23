«Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля
Нынешний «Спартак» — пожалуй, наименее валидольный за последние годы. Команда Абаскаля за неполную половину чемпионата приучила болельщиков, что «свои» очки она берет исправно. Поэтому концовка первого круга для красно-белых выглядела максимально благоприятной — домашние матчи с «Химками» и «Торпедо».
Хотя перед игрой с подмосковной командой проблем хватало: перебор карточек у Промеса и Хлусевича, травмы Литвинова и Умярова. Но в первую очередь это, конечно, дисквалификация Абаскаля, с которой в «Спартаке» категорически не согласились. И дополнительная интрига матча: в стартовом составе «Химок» оказалось аж семь игроков, в разное время выступавших за «Спартак».
Впрочем, экспрессии у кромки поля хватало и без Абаскаля: за двоих справлялся Гогниев. А вот его команда напрочь завалила начало матча, пропустив уже на второй минуте. «Спартак» провел симпатичную веерную атаку с ударом Зобнина и своевременным добиванием Игнатова.
Второй гол «Химки» привезли сами себе: Никитин неаккуратной передачей вывел на свои ворота Николсона.
Хотя какого-то подавляющего игрового преимущества у «Спартака» не было, и главным героем второй половины тайма стал Селихов, выдавший пару шикарных сейвов. Один из них даже напомнил эпизод из матча с «Севильей» пятилетней давности, когда голкипер «отстегнул руку» и вытащил мяч из-под самой перекладины.
Во втором тайме вопрос стоял так: либо «Спартак» забивает третий и снимает все вопросы, либо «Химки» сокращают отставание и возвращают матчу интригу. Поначалу ближе к реальности был второй сценарий. Забить у «Химок» не получилось, а Селихов выдал еще два спасения, достойных самых топовых нарезок. Именно спартаковского голкипера в итоге признали лучшим игроком матча — совершенно заслуженно.
«Спартак» же нашел свой момент и забил третий: Соболев продавил защитника, а Николсон оформил дубль. Игра была сделана, и оставшееся время — лучший момент для экспериментов. Так наверняка посчитал центральный защитник Маслов, который начал разыгрывать «стенки» и лезть в чужую штрафную. А подменявший Абаскаля Слишкович дал игровое время двум 18-летним спартаковским воспитанникам — полузащитнику Зорину, который дебютировал в среду в Воронеже, и форварду Мелешину. Именно они и сделали четвертый гол: Мелешин замкнул прострел Зорина. Знаковый момент для спартаковской академии: парни полжизни играют вместе, еще в прошлом сезоне на пару разрывали Юношескую лигу, а теперь забивают и в премьер-лиге.
Но это еще не все. Маслов не успокоился и забил-таки свой мяч, первый за «Спартак». А вот Соболев остался без гола и не сумел продлить семиматчевую результативную серию — это, пожалуй, единственный спартаковский негатив в этот вечер. Относительно всего остального Абаскаль может быть доволен: красно-белые во втором подряд домашнем матче забили пять мячей и закрепились на второй строчке, на три очка оторвавшись от ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2