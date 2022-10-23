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Сегодня, 19:10

«Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Александр Соболев, Шамар Николсон и Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спартаковцы выиграли — 5:0.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки

Нынешний «Спартак» — пожалуй, наименее валидольный за последние годы. Команда Абаскаля за неполную половину чемпионата приучила болельщиков, что «свои» очки она берет исправно. Поэтому концовка первого круга для красно-белых выглядела максимально благоприятной — домашние матчи с «Химками» и «Торпедо».

Хотя перед игрой с подмосковной командой проблем хватало: перебор карточек у Промеса и Хлусевича, травмы Литвинова и Умярова. Но в первую очередь это, конечно, дисквалификация Абаскаля, с которой в «Спартаке» категорически не согласились. И дополнительная интрига матча: в стартовом составе «Химок» оказалось аж семь игроков, в разное время выступавших за «Спартак».

Впрочем, экспрессии у кромки поля хватало и без Абаскаля: за двоих справлялся Гогниев. А вот его команда напрочь завалила начало матча, пропустив уже на второй минуте. «Спартак» провел симпатичную веерную атаку с ударом Зобнина и своевременным добиванием Игнатова.

Второй гол «Химки» привезли сами себе: Никитин неаккуратной передачей вывел на свои ворота Николсона.

Хотя какого-то подавляющего игрового преимущества у «Спартака» не было, и главным героем второй половины тайма стал Селихов, выдавший пару шикарных сейвов. Один из них даже напомнил эпизод из матча с «Севильей» пятилетней давности, когда голкипер «отстегнул руку» и вытащил мяч из-под самой перекладины.

Во втором тайме вопрос стоял так: либо «Спартак» забивает третий и снимает все вопросы, либо «Химки» сокращают отставание и возвращают матчу интригу. Поначалу ближе к реальности был второй сценарий. Забить у «Химок» не получилось, а Селихов выдал еще два спасения, достойных самых топовых нарезок. Именно спартаковского голкипера в итоге признали лучшим игроком матча — совершенно заслуженно.

«Спартак» же нашел свой момент и забил третий: Соболев продавил защитника, а Николсон оформил дубль. Игра была сделана, и оставшееся время — лучший момент для экспериментов. Так наверняка посчитал центральный защитник Маслов, который начал разыгрывать «стенки» и лезть в чужую штрафную. А подменявший Абаскаля Слишкович дал игровое время двум 18-летним спартаковским воспитанникам — полузащитнику Зорину, который дебютировал в среду в Воронеже, и форварду Мелешину. Именно они и сделали четвертый гол: Мелешин замкнул прострел Зорина. Знаковый момент для спартаковской академии: парни полжизни играют вместе, еще в прошлом сезоне на пару разрывали Юношескую лигу, а теперь забивают и в премьер-лиге.

Но это еще не все. Маслов не успокоился и забил-таки свой мяч, первый за «Спартак». А вот Соболев остался без гола и не сумел продлить семиматчевую результативную серию — это, пожалуй, единственный спартаковский негатив в этот вечер. Относительно всего остального Абаскаль может быть доволен: красно-белые во втором подряд домашнем матче забили пять мячей и закрепились на второй строчке, на три очка оторвавшись от ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
4
50
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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