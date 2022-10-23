Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?
В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (5:0) хватало спорных решений арбитра Артема Любимова и ВАР Яна Бобровского. Разберем их.
Покажите гол красно-белых Федору Смолову и Арсену Захаряну.
Николсон был в офсайде
На 2-й минуте матча «Спартак» — «Химки» бригада Артема Любимова ошибочно засчитала взятие ворот подмосковной команды. Спартаковец Шамар Николсон в ходе голевой атаки красно-белых дважды оказывался за линией офсайда. Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву.
Видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не стали вмешиваться в действия Любимова. Гол был засчитан.
Между тем в похожей ситуации в субботней игре «Локомотив» — «Динамо» на 40-й минуте после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Павел Кукуян отменил гол динамовца Арсена Захаряна, зафиксировав положение «вне игры» у Федора Смолова.
В пользу красно-белых не назначен пенальти
В ходе той же атаки красно-белых, когда был ошибочно засчитан гол Игнатова, после удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с правой рукой Алексея Никитина. Защитник подмосковной команды в тот момент падал под удар, рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении.
Если бы арбитр Любимов отменил бы взятие ворот «Химок», 11-метровый удар в пользу «Спартака» назначать не следовало бы.
Судья ошибочно не наказал Мирзова за аплодисменты
На 16-й минуте рефери ошибочно не вынес предупреждение Резиуану Мирзову. Игрок подмосковной команды был недоволен тем, что Любимов не удалил с поля Георгия Джикию, и саркастически аплодировал судье.
Соболев не получил два предупреждения
На 18-й и 53-й минутах арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждения нападающему красно-белых Александру Соболеву.
Сначала тот ударил по ноге Мирзова, сбил его и сорвал контратаку подмосковной команды. Интересно, что на 30-й минуте, когда Александр Руденко сфолил на Леоне Классене и прервал контратаку «Спартака», судья достал желтую карточку.
На 53-й минуте опять принял неверное решение и не предупредил Соболева. В отличие от момента первого тайма в этот раз форвард попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар. Соболев симулировал фол со стороны Алексея Никитина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2