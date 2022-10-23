Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:35

Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Вратарь «Химок» Виталий Гудиев пропускает первый мяч в матче против «Спартака» (0:5) 23 октября 2022 года.
Фото Александр Федоров, AFP
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
1/6

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (5:0) хватало спорных решений арбитра Артема Любимова и ВАР Яна Бобровского. Разберем их.

Покажите гол красно-белых Федору Смолову и Арсену Захаряну.

Николсон был в офсайде

На 2-й минуте матча «Спартак» — «Химки» бригада Артема Любимова ошибочно засчитала взятие ворот подмосковной команды. Спартаковец Шамар Николсон в ходе голевой атаки красно-белых дважды оказывался за линией офсайда. Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не стали вмешиваться в действия Любимова. Гол был засчитан.

Между тем в похожей ситуации в субботней игре «Локомотив» — «Динамо» на 40-й минуте после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Павел Кукуян отменил гол динамовца Арсена Захаряна, зафиксировав положение «вне игры» у Федора Смолова.

В пользу красно-белых не назначен пенальти

В ходе той же атаки красно-белых, когда был ошибочно засчитан гол Игнатова, после удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с правой рукой Алексея Никитина. Защитник подмосковной команды в тот момент падал под удар, рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении.

Если бы арбитр Любимов отменил бы взятие ворот «Химок», 11-метровый удар в пользу «Спартака» назначать не следовало бы.

Александр Соболев, Шамар Николсон и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля

Судья ошибочно не наказал Мирзова за аплодисменты

На 16-й минуте рефери ошибочно не вынес предупреждение Резиуану Мирзову. Игрок подмосковной команды был недоволен тем, что Любимов не удалил с поля Георгия Джикию, и саркастически аплодировал судье.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Соболев не получил два предупреждения

На 18-й и 53-й минутах арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждения нападающему красно-белых Александру Соболеву.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Сначала тот ударил по ноге Мирзова, сбил его и сорвал контратаку подмосковной команды. Интересно, что на 30-й минуте, когда Александр Руденко сфолил на Леоне Классене и прервал контратаку «Спартака», судья достал желтую карточку.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

На 53-й минуте опять принял неверное решение и не предупредил Соболева. В отличие от момента первого тайма в этот раз форвард попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар. Соболев симулировал фол со стороны Алексея Никитина.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артем Любимов (судья)
44
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Николсон: «Сложно было играть без Абаскаля? Нет, он отлично дал установку на игру с «Химками»
Джикия посвятил победу «Спартака» над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках»
Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в ворота «Химок» сравнили с празднованием Криштиану Роналду
Юран: «Как исправлять ситуацию в «Химках»? Это точно не ко мне»
Джикия рассказал, что попросил замену в матче с «Химками» из-за небольшой травмы
«Ахмат» — «Торпедо»: Конате открыл счет в матче в конце первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости