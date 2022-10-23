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«Сутками изучаю соперников, но получаем 0:5. Я очень зол!» Гогниев — о разгроме от «Спартака»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция после крупной победы красно-белых над «Химками».
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки

«Спартак» разгромил «Химки» (5:0) без дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности в этой игре был его помощник Владимир Слишкович.

— Футбол порой полон парадоксов, — начал Слишкович. — Когда ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаешь мяч сопернику. Это было и сегодня в нашем исполнении, мы перестали оказывать должное давление. Хотя у «Химок» в основном были дальние удары, и Селихов отлично с ними справлялся. Во втором тайме мы внесли коррективы и смогли добиться нужного результата. Победу мы заслужили. Хотя не буду утверждать, что именно с таким счетом. Рад за Николсона, который забил два важных гола. Рад также за Мелешина и Маслова. Отмечу еще, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения.

— После матча с ЦСКА много разговоров было о том, должен ли Антон Зиньковский выходить в старте. Сегодня он вышел с первых минут. Что скажете о его игре?

— В этой ситуации все зависит от того, как футболист работает в течение недели. Влияет также и то, с кем мы играем. Что касается Антона, то он всегда выкладывается на сто процентов. Он не задает вопросов и делает свою работу. На выбор исполнителей влияет и график игр: мы провели три матча за восемь дней. Важно физическое состояние всей команды и отдельных футболистов.

— Как осуществлялось управление игрой в отсутствие Гильермо Абаскаля?

— Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали во благо команды. У кромки поля сегодня оказывались и я, и Артем Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто именно. Мы старались компенсировать отсутствие Гильермо Абаскаля. Он невероятно важен для команды своей энергией и тем, как он мотивирует команду. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счет это только подтверждает.

Вратарь &laquo;Химок&raquo; Виталий Гудиев пропускает первый мяч в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (0:5) 23&nbsp;октября 2022 года. Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?

— Вас удивило, что сегодня не было знаменитых химкинских хороводов на угловых?

— Это специфическая особенность конкретного тренера. Он верит и много работает над этим. Этот хоровод может вызывать улыбку. Но если приглядеться, у такого розыгрыша есть своя задача. Когда они бегут к вратарской, очень легко потерять игроков. Такие стандарты действительно могут быть очень опасны.

«Уйти — значит сдаться»

У «Химок» очередное поражение, однако главный тренер Спартак Гогниев комплиментарно высказался о своей команде.

— Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил, — отметил Гогниев. — У нас были моменты, но подвела реализация. Мы хотим играть и навязывать свой футбол. Но я вижу совсем другие скорости у соперника. Будем стараться выходить на эти скорости. Все всегда приходит через работу. Держимся и будем работать.

— Ваша команда провела хороший первый тайм, но пропустила два гола. Как планировали менять игру?

— Мы старались изменить игру тактически. Это получалось, у нас были подходы, вратарь несколько раз выручил «Спартак». Еще раз скажу: у соперника совсем другая скорость принятия решений, исполнения. 0:5 — команда провалилась. Но мы могли забить, и не один мяч. Есть тактические ошибки. Мы делаем не все, что планируем. Например, выпадают два игрока из прессинга, и сразу все рушится. Результат хромает, у игроков негативный эмоциональный фон. Я как тренер зол очень сильно. Целыми днями просматриваю соперников, готовлю команду. Но получается 0:5. Мы знаем, куда нужно идти, и будем к этому стремиться.

Александр Соболев, Шамар Николсон и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля

— Четверная замена во втором тайме — тактический ход или стремление дать игровую практику футболистам?

— И то и другое. Поменяли тактику, дали ребятам выдохнуть. Физически мы пока проседаем: «Спартак» делает 1700-1800 метров рывков, мы делаем 1200 метров. Вот эти 600 метров и сказываются. Скорость и спринты — самое важное в современном футболе.

— Почему Илья Кухарчук получает мало игрового времени?

— У него были проблемы с ахиллом, мы хотели его поберечь.

— Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, уже вам пора уйти?

— Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы. Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить.

26.10.2022 | Барселона — Бавария
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
4
5
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Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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