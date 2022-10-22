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Судейство

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«Локомотив» — «Динамо»: Смолов зря спорил с Кукуяном, гол отменен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
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На 38-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» Арсен Захарян забил гол, который спустя пару минут был правильно отменен после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Игоря Демешко.

Арбитр Павел Кукуян посмотрел видеозапись голевой атаки динамовцев и убедился, что Федор Смолов находился в положении «вне игры»: в момент удара Захаряна по воротам нападающий оказался за линией офсайда и перекрыл обзор вратарю железнодорожников Гильерме.

«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» — «Динамо».

Смолов спорил с судьей, не засчитавшим взятие ворот, но делал это зря — рефери принял абсолютно верное решение.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 9
П
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Спартак

 6
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Спартак

 5
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Зенит

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
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Факел

 14 1 2
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