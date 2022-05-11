Был ли гол в ворота «Спартака»? Судьи две минуты не могли понять, пересек ли мяч линию

Судьи не зафиксировали гол «Енисея» в ворота «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Спорный момент в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак» разгромил «Енисей» в полуфинале Кубка России (3:0), но после часа игры (при счете 2:0) был близок к пропущенному голу. После удара головой Кичина Максименко спас свои ворота. Но, возможно, в том эпизоде мяч все-таки пересек линию.

Ключевая проблема: в России нет системы автоматического определения гола, как во многих топ-лигах Европы. Например, Goal line technology — это полностью автоматизированная система: когда мяч пересекает линию ворот, часы на руке главного арбитра вибрируют, а на дисплее устройства горит надпись о взятии ворот. Она позволяет быстро определить момент с голом при сложных ситуациях.

В ее отсутствие бригаде Сергея Карасева пришлось выносить решение с помощью повторов. Около двух минут арбитр ВАР Евгений Турбин и АВАР (помощник ВАР) Егор Болховитин изучали момент с ударом Кичина и пришли к выводу, что гола не было.

«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко. Скриншот трансляции.

«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко. Скриншот трансляции.

«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко. Скриншот трансляции.

Пожалуй, ни один ракурс из трансляции не дает четкого понимания, пересек ли мяч линию ворот целиком. Поэтому проверка и затянулась.

Эпизод неоднозначный, но он вряд ли сильно повлиял на результат — «Енисей» сгорел 0:3, мог пропустить гораздо больше и вряд ли будет жаловаться на судейство.

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