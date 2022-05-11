Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Статьи
Таблицы Календарь / результаты Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:20

Был ли гол в ворота «Спартака»? Судьи две минуты не могли понять, пересек ли мяч линию

Судьи не зафиксировали гол «Енисея» в ворота «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
11 мая. «Спартак» — «Енисей» — 3:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Фото Скриншот трансляции.
1/4
Спорный момент в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак» разгромил «Енисей» в полуфинале Кубка России (3:0), но после часа игры (при счете 2:0) был близок к пропущенному голу. После удара головой Кичина Максименко спас свои ворота. Но, возможно, в том эпизоде мяч все-таки пересек линию.

11&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Енисей&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!

Ключевая проблема: в России нет системы автоматического определения гола, как во многих топ-лигах Европы. Например, Goal line technology — это полностью автоматизированная система: когда мяч пересекает линию ворот, часы на руке главного арбитра вибрируют, а на дисплее устройства горит надпись о взятии ворот. Она позволяет быстро определить момент с голом при сложных ситуациях.

В ее отсутствие бригаде Сергея Карасева пришлось выносить решение с помощью повторов. Около двух минут арбитр ВАР Евгений Турбин и АВАР (помощник ВАР) Егор Болховитин изучали момент с ударом Кичина и пришли к выводу, что гола не было.

"Спартак" — "Енисей": момент у ворот Максименко. Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Скриншот трансляции.
"Спартак" — "Енисей": момент у ворот Максименко. Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Скриншот трансляции.
"Спартак" — "Енисей": момент у ворот Максименко. Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Енисей»: момент у ворот Максименко.
Скриншот трансляции.

Пожалуй, ни один ракурс из трансляции не дает четкого понимания, пересек ли мяч линию ворот целиком. Поэтому проверка и затянулась.

Эпизод неоднозначный, но он вряд ли сильно повлиял на результат — «Енисей» сгорел 0:3, мог пропустить гораздо больше и вряд ли будет жаловаться на судейство.

А какое ваше мнение? Опрос — ниже.

Александр Максименко
Валерий Кичин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Евгений Турбин
Сергей Карасев (судья)
11
7
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Губерниев — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Спартак» ждет еще один матч жизни»
Джикия: «За каждый трофей хочется бороться. В своей карьере мне не хватает кубка»
Каттани рассказал, кем гордится в составе «Спартака»
Джикия оценил реализацию в матче полуфинала БЕТСИТИ Кубка России
Промес: «Проблемы с законом в Нидерландах — личный момент. Но это не определяет, что я не могу поехать туда»
Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости