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Сегодня, 22:00

«Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты

«Спартак» вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В битве за БЕТСИТИ Кубок России 29 мая красно-белые сойдутся с бело-голубыми.

Какой же эмоциональный финал нас ожидает. Лучше не придумаешь!

«Спартак» — «Динамо» — старейшее столичное дерби, самодостаточное само по себе. Да, чуть потускневшее с годами, но регалий у клубов столько, что оба без всяких оговорок стоит причислить к грандам. Амбиции болельщиков красно-белых и бело-голубых уже не вытравить ничем — они передаются из поколения в поколение.

При этом последние десятилетия любимые команды не радуют. Особенно динамовцы, конечно, — золота нет с 1976-го, а последний Кубок взят в 1995-м. Многие читатели «СЭ» и футболисты Сандро Шварца тогда еще не родились.

11&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Енисей&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!

Но и лучшие времена «Спартака» позади: всего три трофея за последние 20 лет — чемпионство с национальным Суперкубком в 2017-м и Кубок — в 2003-м. А сейчас Паоло Ваноли и Ко идут в РПЛ на 9-м месте, только за два тура до финиша обезопасив себя от стыков. И это — в год столетия, когда какой-либо титул «нужен позарез» (предсезонная цитата гендиректора красно-белых Евгения Мележикова).

В общем, у меня нет сомнений, что именно это противостояние — лучшее, что только можно придумать для завершения российского сезона. «Зенит»? Кажется, его поклонники уже устали праздновать. В центре Питера не было массовых гуляний даже после чемпионства — приелось. ЦСКА тоже еще совсем недавно находился на коне и не настолько соскучился по громким победам.

«Спартак» и «Динамо» — максимально голодны, что обещает невероятную атмосферу в схватке принципиальных оппонентов.

И как же здорово, что РФС решил провести кубковый финал в Лужниках!

Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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«Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!
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