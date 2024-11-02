Армейцы против «Спартака». Викторина для знатоков футбольного дерби.

«СЭ» вспоминает ярких игроков ЦСКА, принимавших участие в дерби со «Спартаком». Не все из них смогли полностью реализовать свой потенциал. Мы специально не указываем их фамилии, давая читателям возможность показать, как хорошо они знают историю российского футбола 1990-х годов, и отгадать футболистов в комментариях к этому материалу.

«На Украине писали: «Предатель!»

Нападающий. Карьеру начинал на Украине, играл за «Днепр», «Черноморец», «Таврию». Первый клуб в России — владикавказский «Спартак». В ЦСКА оказался в 1995 году. В первых 10 турах за армейцев забил семь голов! В итоге получил от Олега Романцева вызов в сборную России на игру отборочного цикла Евро-1996 с Фарерами. Остался в запасе, но в связи с травмой Пятницкого появился на поле на 22-й минуте. Подавал большие надежды, однако травма выбила его из колеи.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— В ЦСКА все начиналось нормально: в 10 турах забил 7 мячей, — рассказывал форвард. — Если бы не травма, не знаю, как бы тот сезон сложился. Может, стал бы переломным. Может, попал бы на чемпионат Европы-1996. Я ведь входил в состав претендентов... Как раз меня вызвали в сборную, сыграл матч и буквально через пару месяцев лег на операцию. До сих пор не понимаю, что за болезнь. Что-то связанное с пахом. С чем связано — нагрузками или чем-то другим, тоже до конца не понял. Многих это беспокоило: у Файзулина тоже было, он оперировался в Испании, я — в Москве.

— Вы родились и начали карьеру на Украине. Почему же играли за Россию?

— Сборная Украины на тот момент не проявляла ко мне никакого интереса. Поступило предложение от России — отказываться не стал. На Украине уже были олимпийская и национальная сборная, но интереса ко мне не было. Потом на Украине стали появляться публикации: «Предатель! Променял Россию на Украину». Но почему-то никто не хотел поговорить со мной и узнать, почему так получилось. Узнать, что никто ко мне не обращался и не интересовался, хочу я играть или нет.

Принял участие в двух дерби ЦСКА — «Спартак» (1:3, 0:0).

После ЦСКА выступал за «Зенит», «Сокол», «Торпедо-ЗИЛ». Завершил карьеру на Украине.

«Тихушник. Добрый, безотказный...»

Центральный защитник. Капитан юношеской сборной СССР, выигравшей Евро-1990. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-1991. Начинал карьеру в «Днепре». В 1992 году перешел в «Асмарал», но за команду Константина Бескова провел всего три матча. В ЦСКА — с 1993-го. В 22 года уже выводил армейцев на поле с капитанской повязкой. Имел проблемы с режимом. Принял участие в трех дерби со «Спартаком»: одна ничья, два поражения.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Умер в декабре 1997 года в возрасте 25 лет.

— Тяжелая история. Он же «зашитый» был... — рассказывал «СЭ» бывший начальник команды ЦСКА Анатолий Коробочка.

— Сердце остановилось?

— Скорее всего. Мы с Костылевым забирали из морга и летели в Днепропетровск его хоронить. Но темная история с этой смертью. Сюжет нехороший... Как оказалось, гулял с дочкой, кто-то за ним заехал. Все под Новый год. Он ребенка оставил, умчался с этой компанией. Приезжаю, захожу — квартира зачуханная. Никак не уровня футболистов ЦСКА. Какие-то непонятные друзья. Рассказывают: играли в карты, вдруг ... сделалось нехорошо. Пошел прилечь в соседнюю комнату. А уж что было на самом деле... Наверное, перебрали!

— Что за человек-то был?

— Тихушник. Кто-то поманит: «Пошли...» — «Ну пошли». Зла не было в нем. Безотказный, добрый. Мне казалось, жене стоило получше его контролировать.

«Как можно было умереть от воспаления легких...»

Защитник. Чемпион СССР-1991. Играл за ЦСКА и в первых российских чемпионатах. В 1992 году армейцы сенсационно прошли по сумме двух встреч «Барселону» в квалификации Лиги чемпионов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник принял участие в московской встрече (1:1), а в столицу Каталонии, где подопечные Геннадия Костылева прогремели на всю футбольную Европу (проигрывали со счетом 0:2, но победили — 3:2), не полетел.

— Парень-то очень ранимый, а махнет — гусар. Перед вылетом ЦСКА в Барселону приехал в аэропорт поддатый. Говорю: «Ты куда собрался, сынок? Сто тысяч человек придут на «Ноу Камп» — а я тебя вот таким выпущу?» — «Не подведу!» Отправил домой, — рассказывал Геннадий Костылев.

Открыл счет в дерби со «Спартаком» в апреле 1994-го (реализовал пенальти), но сумасшедший гол Сергея Чудина спас красно-белых от поражения.

Через месяц после той игры ЦСКА сошелся со «Спартаком» уже в финале Кубка России. Защитник забил и в основное время, и был точен в серии послематчевых пенальти. Армейцев в тот вечер подвели Бушманов и Куприянов.

Умер в 37 лет.

О том, что произошло, рассказал «СЭ» капитан золотого ЦСКА-1991 Дмитрий Кузнецов:

«В наше время умереть от воспаления легких — в голове не укладывается! Он работал тренером в Серпухове. Попал под дождь и сильно простудился. Его дважды пытались уложить в больницу, но он уперся. Думал, дома оклемается. А когда в третий раз врачи приехали — уже никого не узнавал. Все-таки отвезли в больницу, и на следующий день умер».

Покоритель «Барсы»

Полузащитник. Впервые заявил о себе во весь голос в ответной игре с «Барселоной» в квалификации Лиги чемпионов. В его активе гол и две результативные передачи (3:2). Автор одного из двух мячей армейцев на групповой стадии ЛЧ — в ворота «Брюгге» (1:2).

Свой лучший отрезок в составе армейцев провел во втором круге сезона-1995. В 15 матчах отметился восемью голами. Но вот «Спартак» ему огорчить так и не удалось. Шесть матчей — одна ничья, пять поражений.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Собственный гол «Барсе» в мельчайших деталях помните? — спросили как-то хавбека.

— Ничья 2:2 нас тоже устраивала. Испанцы пошли вперед большими силами, тут мы их и разрезали. Атака покатилась с центра поля. Когда пошла передача на Файзулина, я ускорился, мелькнула мысль: сейчас даст, и буду бить. А Ильшат чуть-чуть затянул с пасом, дал за спину. И я, как во дворе, сыграл пяткой — ударить по-другому не было возможности. Позже по видеоповтору рассмотрел маленький рикошет. Удачный для меня — мяч попал между ног Субисаррете. Радость была огромнейшая! Хотел подальше побежать, но ребята налетели, прямо там свалили. После игры долго в раздевалке сидели. В бассейне плескались.

— Что-то материальное на память о «Барселоне» осталось?

— У меня есть майка Гвардиолы. Дима Кузнецов после дерби «Барселоны» и «Эспаньола» ее у Пепа выменял и потом мне подарил. Тогда и подумать никто не мог, что тот станет великим тренером.

«Жаль, что дядя не дожил до чемпионства «Спартака»

Центральный защитник. Начинал карьеру в «Спартаке» еще в далеком 1976 году. Чемпион СССР-1979, победитель молодежного чемпионата Европы-1980. Затем трижды приходил в ЦСКА. В последний раз в сезоне 1995 года. Тогда провел за красно-синих 14 игр, в том числе одну против красно-белых (1:2). В том дерби был заменен в перерыве.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Завершил игровую карьеру в Казахстане. Ушел из жизни в марте 2017 года в возрасте 58 лет. Дядя чемпиона России в составе красно-белых.

— У каждого человека есть люди, которые помогают ему по жизни, дают толчок. Для меня таким был мой дядя. Очень жаль, что он не дожил до нашего чемпионства, — вздыхал племянник экс-игрока ЦСКА и «Спартака». — Год назад в его день рождения 17 марта мы сидели, и он говорил: «Вот выиграете чемпионат, будем отмечать». Но, к сожалению, через несколько дней его не стало.

Он первым не пропустил от «Спартака» в дерби

Вратарь. Один из тех игроков, кто напрямую переходил из «Спартака» в ЦСКА.

Отыграл за армейцев сезон-1996, в матче первого круга принял участие в дерби против красно-белых (во встрече второго круга ворота защищал Андрей Новосадов) и не пропустил от пионеротряда Георгия Ярцева (0:0).

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

К слову, это было первое дерби между данными командами в истории России, когда голкипер красно-синих отыграл на ноль. До этого в девяти матчах, включая Кубок, спартаковцы 25 раз (!) огорчили своих принципиальных соперников.

— В 1995 году «Спартак» прекрасно отыграл Лигу чемпионов — все шесть матчей выиграли со Станиславом Саламовичем в рамке. Было непонятно, уедет он или останется. А сидеть на подмене в моем возрасте совсем не хотелось. В этот момент Тарханов и предложил мне перейти в ЦСКА. Я дал добро Федоровичу, — рассказывал вратарь корреспонденту «Чемпионата».

— В середине 1990-х нынешнего антагонизма между «Спартаком» и ЦСКА еще не существовало?

— Болельщики всегда болельщики, но не было такого фанатского противостояния. Тогда все было проще. А я ушел в ЦСКА, чтобы играть. Потом произошло знаменитое разделение: полкоманды — у Садырина, полкоманды — у Тарханова. Непонятно было, что к чему. Когда позвонили из «Динамо», без колебаний принял их предложение.

По итогам сезона-1997 голкипер «Динамо» был признан журналом «Огонек» лучшим вратарем чемпионата России.

Громил «Спартак», играл с Бразилией, умер на поле

Крайний полузащитник. Воспитанник смоленского футбола. Сыграл в пяти дерби со «Спартаком».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Принял непосредственное участие в историческом разгроме красно-белых, забив второй гол в той встрече (4:1). На 25-й минуте Цаплин ворвался по левому краю в штрафную, обыграл Парфенова с Барановым и выложил мяч под удар Кулику. Тот пробил — штанга. Первым на добивании оказался наш герой.

В его активе один матч за сборную России. В ноябре 1998-го Анатолий Бышовец повез в Бразилию экспериментальный состав. Товарищеская встреча завершилась убедительной победой хозяев — 6:1. Хавбек отыграл первый тайм и уступил место на поле Виктору Булатову.

Отличался высокой скоростью. Правда, не любил, когда его называли электричкой.

В возрасте 44 лет скончался во время матча ветеранов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«У нас регулярно проводились турниры «Кому за 40», — рассказывал гендиректор пензенского «Зенита» Виктор Смагин «Советскому спорту». — Он играл за «Пензгорстройзаказчик», я — за ветеранов [нашего клуба]. Приехал он к концу первого тайма. Забил нам гол. Минут за пять-семь до окончания матча сделал шаг назад и упал. Я заменился и как раз в этот момент на него смотрел. Быстро медсестра подбежала, я велел вызвать реанимацию... Скорая приехала, минут 40 — и констатировали смерть».

В материале вспомнили о Владимире Лебеде (1), Сергее Мамчуре (2), Дмитрии Быстрове (3), Дмитрии Карсакове (4), Валерии Глушакове (5), Дмитрии Тяпушкине (6) и Сергее Филиппенкове (7).