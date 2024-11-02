Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценивает составы и трансферы армейцев и «Спартака» накануне дерби.

Барко с каждой игрой выглядит слабее

— Давайте начнем с состава «Спартака». Литвинова мы опять увидим в защите? Как он вам в этой роли?

— Считаю, Руслан выйдет в центре обороны. Станкович не решится выпустить Абену, который провалил матч с «Краснодаром». Но в целом Литвинов на позиции защитника — недальновидная ставка тренера.

— Зачем тогда покупали Абену? А до этого Дуарте?

— Можно продолжить этот список и значительно его расширить.

— Давайте.

— Виллиан Жозе, Мангаш, Маркиньос, Довбня, Тавареш, Угальде, Рябчук, Бабич, Крал, Бальде, Бонгонда, Рыбус, Мевля... Мне дальше продолжать? Уйма денег потрачена впустую!

— Абена своими ошибками в игре с «Краснодаром» надолго усадил себя на лавку?

— Это неплохой защитник для средней команды, но не для больших задач.

— Успели составить впечатление по Мангашу? Не сильнее Рябчука и Хлусевича?

— Таких, как Мангаш и Рябчук, можно найти в России.

— На ваш взгляд, какая сейчас оптимальная тройка центральных полузащитников в «Спартаке»?

— Литвинов — Мартинс — Барко.

— У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?

— Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.

— Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?

— Никогда этого не пойму. Тем более что «Спартак» заплатил больше. Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро! Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт», не правда ли?

— Можете сравнить по уровню мастерства Барко и Облякова?

— На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно.

Можем ли мы представить Барко на другой позиции, кроме свободного художника? Не думаю. При этом уровень мастерства аргентинского легионера достаточно высокий.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Угальде вряд ли забьет больше 10 голов за сезон

— Допускаете, что зимой «Спартак» продаст Бонгонду? Он не делает разницу?

— Не тянет не только Бонгонда, но и большинство игроков этого состава. Так что, в принципе, многие могут покинуть клуб. Амарал как раз расчистит места для новых «гениальных» приобретений.

— На сколько процентов себя оправдало приобретение Медины?

— Мне нравится Медина, и вот его трансфер я не считаю провалом. Просто парагвайца «зачехлили», не дав честного шанса.

— Как вам игра Маркиньоса?

— Пока его главное отличие от остальных — футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле. Он, как и Абена, не игрок для больших задач.

— «Спартак» продал Соболева, но почему не нашел ему замену? Виллиан Жозе — провал? Или вы верите, что он еще «выстрелит»?

— Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо... Видимо, кто-то очень сильно хотел приобрести этого нападающего. А продажа Соболева прямому конкуренту — вредительство чистой воды.

— В Шамара Николсона не верите?

— Николсон пока самый сильный форвард в «Спартаке», но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?

— Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? У него сейчас шесть.

— Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики. В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ.

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пьянич выйдет в старте

— Перейдем к ЦСКА. Главная игровая проблема команды Николича?

— Невысокий процент реализации моментов и невозможность серьезно варьировать состав, так как ресурсы ограничены.

— Кто сыграет справа в обороне у армейцев — Келвен или Гайич?

— Мне кажется, что Гайич более функционален, но Николич выберет Келвена.

— Можно ли уже сейчас сделать первые выводы по игре Пьянича? Как он вам по этим турам?

— Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Конечно, Миралем — мастер, но ему нужна игровая практика, чтобы показывать свой реальный уровень.

— Ждать ли звездного боснийца в старте на дерби или его выпустят во втором тайме, когда нужно будет дожимать?

— Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут.

— На длинной дистанции Пьянич выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Они могут и вместе играть. По позиции Пьянич и Кисляк не конкуренты.

— В последних шести турах в активе Облякова всего одна результативная передача. Куда пропала конкретика в его действиях?

— Никуда не пропала, конкретики у него более чем достаточно! Посмотрите, сколько полезных действий Иван совершает на поле. Его статистика может быстро измениться.

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чалов на голову сильнее Мусаева

— Не считаете, что Койта многое делает невпопад на поле?

— Койта ищет себя, так как пропустил очень много времени из-за травм. Но уже сейчас видно, что от игры к игре он прибавляет. Как только будет в полном порядке физически, мы увидим другого футболиста.

— Проблемы Гуарирапы — в ментальности? Он слишком хочет забить сам?

— Форвард пока еще адаптируется к давлению в большом клубе. Плюс он столкнулся с серьезной конкуренцией с Мусаевым, который, без сомнения, сейчас основной нападающий армейцев.

— Мусаев как нападающий сильнее Чалова?

— Нет, Чалов на голову сильнее!

— Почему тогда Чалов пока почти ничего не может показать в чемпионате Греции?

— Сложно сказать, почему у Федора пока не складывается. Адаптация, новый чемпионат, новый тренер... Но мне нравится, в какой он сейчас форме. Так что голевые действия не за горами.

— Можете дать прогноз на дерби?

— ЦСКА победит с разницей в один мяч.