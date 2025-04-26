Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

Армейцы уже третьи.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Неожиданные перестановки

Уже второй подряд РПЛ дарит нам закрученную чемпионскую интригу. Снова мы после каждого тура считаем очки у лидеров и прикидываем шансы на золото. Второй год с лупой разглядываем календарь и спорим о том, кто больше достоин завершить чемпионат на первом месте. В этом контексте дерби между «Спартаком» и ЦСКА обретало особый шарм. Правда, одна из команд, а может и обе разом в случае ничьей, с серьезными амбициями рисковали попрощаться. «Краснодар» днем ранее улетел в отрыв, так что права на ошибку у его конкурентов даже после потери очков «Зенитом» не осталось.

Но субботним вечером 26 апреля хоть на секунду хотелось забыть про цифры, очки и расклады. Главное дерби Москвы — это вещь в себе, самоценная и уникальная, которая сжимает все внимание в своих объятьях вне зависимости от контекста.

«Спартак» на весеннем отрезке сбавил ход, но продолжает оставаться одной из самых ярких команд чемпионата. Состав у красно-белых и правда отличный — Станкович может себе позволить даже оставить в запасе Ливая Гарсию, самого дорогого футболиста в истории клуба, который никак не может набрать первый результативный балл в России. Также вне состава остался другой новичок Пабло Солари, но по другой причине — перебор карточек. Зато восстановились Дуарте и Максименко, отбыл дисквалификацию Денисов, потому на поле вышел в целом самый боевой состав. Немного удивил Станкович разве что выбором на левом фланге обороны, где вышел не Рябчук и даже не Мангаш, а вингер Маркиньос. Вероятно, Деян рассчитывал таким образом получить лишнего острого игрока в атаке, учитывая, что команда по умолчанию играет через контроль.

У ЦСКА с качеством кадров посложнее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в основе Марко Николич выпустил 20-летнего Джамалутдина Абдулкадырова, дебютанта без единой минуты во взрослом футболе. Да еще и куда — в центр обороны! Это продолжение экспериментов по затыканию дыр после очередной травмы Дивеева. Зато недавно восстановился после повреждения Пьянич, которого тренер тут же отрядил в стартовый состав, без Миралема армейский ромб представить этой весной невозможно. Хотя в любом случае ЦСКА берет свое за счет умения выжимать результат даже в матчах, в которых мало что получается, потому футболисты здесь — лишь проводники тренерских идей.

«Спартак» вел игру, а ЦСКА повел в счете

На фоне предматчевых раскладов логично было ожидать противостояние абсолютно равных по силе соперников. И так оно и вышло, но с нюансом. Если кто-то из болельщиков приехал в Тушино за искрометным футболом, то в первом тайме их ждало разочарование. Команды на двоих набрали 13 нарушений правил и схватили три желтые карточки (Мартинс, Бабич и Файзуллаев). Это — отражение того, что происходило на поле до перерыва. Обилие борьбы, зацепок и полное отсутствие полноценных голевых моментов.

«Спартак», как и ожидалось, много владел мячом, в то время как ЦСКА редко переходил центральную линию. Только вот дивидендов красно-белым это не принесло. Пару раз бил Угальде, но Акинфеева эти попытки вообще не потревожили. Симптоматично, что почти все попытки спартаковцев доставить мяч в штрафную сводились к банальным навесам. На что был расчет, учитывая габариты армейских защитников и невысокий рост Манфреда, совершенно непонятно.

Что касается ЦСКА, то его можно было похвалить за внимательную игру в обороне, но вот атака... Игра на контрвыпадах — логичный план против нынешнего «Спартака», только вот для этого нужны качественные решения на скорости. И с этим у красно-синих были большие проблемы — Гуарирапа и Койта не лучшим образом работают с мячом, у них другие сильные стороны. По идее этим должны были заниматься Файзуллаев и Обляков, но оба располагались очень низко, большую часть времени сосредотачиваясь на отборе и перекрытии коридоров для паса.

Счет 0:0 по итогам первого тайма был бы более чем справедливым, но в футболе есть такая вещь, как стандарты. На 43-й минуте ЦСКА заработал первый свой угловой, после которого Гуарирапа нанес первый удар в створ. И этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Сауль здорово сориентировался после отскока мяча от Мартинса и отправил мяч в сетку — «Спартаку» в этом моменте явно не хватило концентрации.

Пенальти, ВАР, сумасшедшая концовка

Не нужно было быть футбольным экспертом, чтобы понять: во втором тайме «Спартак» полетит в атаку еще более оголтело. Да и Станкович в стороне не остался, провернув в перерыве сразу двойную замену — Зобнин и Гарсия вместо Денисова и Угальде.

Вскоре после возобновления встречи спартаковцы дважды претендовали на пенальти. Первый эпизод с падением Бонгонда остался без внимания, а вот второй, после стыка Облякова и Маркиньоса, судья Левников пошел проверять к монитору после подсказки ВАР. Однако свое решение не изменил, хотя эпизод получился очень спорным — что говорится, на тоненького.

После этого игра стала раскрываться — пошли удары, моменты. Спартаковцы начали нагнетать через правый фланг, где однажды Гарсия продавил Абдулкадырова и вошел в штрафную, но с его ударом справился Акинфеев, а добивание Медины в монструозном подкате заблокировал Роша. Проблема в том, что для Ливая тот момент стал чуть ли не единственным в матче со знаком плюс. В целом же взаимопонимания между красно-белыми в атаке явно не хватало — старался за счет индивидуальных действий что-то придумать вернувшийся на родную позицию Маркиньос, только этого было мало — слишком монолитно смотрелась оборона гостей.

Удивительно, но, ведя в счете, ЦСКА не уступал красно-белым по числу моментов. Максименко пришлось тащить после прохода и удара Облякова, Кисляк чуть не попал в отставленную Умяровым в штрафной руку, после углового бил Абдулкадыров, чуть не попал в ближний угол Бистрович. Но главное — армейцы играли при комфортных условиях. Их защита уже давно стала синонимом слова «стена», активно работала и освеженная Николичем средняя линия (вышли Глебов и Бистрович). Но в стене все же было слабое место — неопытный Абдулкадыров. В концовке Джамалутдин неуклюже сыграл рукой в попытке вынести мяч головой и привез пенальти — Барко на паузе развел Акинфеева и мяч по разным углам — 1:1.

Кому-то могло показаться, что пропущенный мяч остудит ЦСКА, а «Спартак» понесется забивать второй. Но не тут-то было — уже спустя минуту гости забили снова! Мусаев выцарапал мяч у Зобнина, Жемалетдинов нашел в штрафной Бистровича и тот как заправский форвард исполнил момент. Отдельно отметим замены Николича — победный гол организовали футболисты, вышедшие со скамейки запасных. Особенно эффектно вышло у Жемалетдинова — Рифат появился на поле сразу после гола Барко и уже через пару десятков секунд записал на свой счет результативную передачу.

Конечно, «Спартак» в добавленные семь минут устроил навал. Но создал разве что момент для удара Мартинса, который заблокировал защитник. А еще Бабич попробовал исполнить Диего Марадону и был удален за игру рукой. ЦСКА же мог забивать третий, помешал офсайд.

Победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и вскарабкаться на третью строчку. О претензиях на чемпионство пока говорить рано, до «Краснодара» солидные семь очков. А вот красно-белые этот вечер точно постараются поскорее забыть. Похоже, это грустный финал сезона, который так многообещающе для них начинался.