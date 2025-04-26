«Локо» спасся благодаря Батракову! Но уже скоро — новая битва с «Ростовом», и каждой команде нужны изменения
После прорывной осени «Локомотив» штормит: в конце марта клуб шокировал болельщиков разгромом в Самаре (1:5). Следом была боевая ничья с «Зенитом» (1:1), а дальше последовало новое разочарование — поражение от «Рубина». Вскоре железнодорожники исправились, победив «Ахмат» и «Пари НН», но вину перед фанатами явно не загладили — неудачный отрезок фактически стоил коллективу Михаила Галактионова борьбы за медали.
Победа над «Ростовом» могла бы поднять настроение. Но у встречи был и более практический смысл: командам через четыре дня играть в Москве, но уже в Кубке России. А это последний шанс закончить сезон с трофеем, так что ростовская репетиция в плане подготовки была крайне важна.
Южане за последние туры растеряли половину состава: вылетели защитники Виктор Мелехин и Умар Сако, вратарь Рустам Ятимов, нападающие Мохаммад Мохеби, Иван Комаров и Егор Голенков. По сути, «Ростов» оказался обескровлен в оборонительной и атакующей линиях, тогда как полузащита хронически страдает еще с зимы.
У «Локомотива», напротив, проблем с составом не наблюдалось. Но Галактионов не стал этим пользоваться и выставил вполне боевую обойму, включая лидера команды Алексея Батракова.
Удивительно, но кадровые нюансы «Ростова» (и, как следствие, экспериментальные сочетания в защите и атаке) не дали железнодорожникам никакого преимущества. Южане быстро забрали мяч и «душили» оппонента. Гости очень долго были фактически бессильны.
На 22-й минуте у ворот «Локо» произошел первый опаснейший момент: Николай Комличенко мог завершать проход Кирилла Щетинина, но не попал по мячу.
Оказалось, это было только начало. Уже через несколько секунд Антон Митрюшкин ошибся при попытке выйти из-под давления через короткий пас — Щетинин тут же выскочил из-за спины Погостнова и наказал вратаря «Локо». Это первый гол Кирилла в этом сезоне РПЛ — от эмоций полузащитник даже расплакался.
Еще через три минуты «Ростов» мог удваивать преимущество — у Комличенко появился отличный шанс перебросить Митрюшкина, но он им не воспользовался. Кучаев тоже простил гостей.
В принципе, первый тайм вполне мог завершиться разгромом — слишком хорош был «Ростов», и настолько же плохо выглядел «Локо». «Ничего не получается. Все идет не так», — признал Александр Сильянов в интервью «Матч ТВ» в перерыве.
На второй тайм Галактионов усилил весь левый фланг, почти уничтоженный Щетининым в первом тайме. Вместо Самошникова и Пиняева вышли Тикнизян и Сарвели, а Годяева в центре заменил Карпукас.
После этого «Локомотив» заиграл надежнее. Во всяком случае, убойные моменты у «Ростова» исчезли. А железнодорожники, наоборот, добавили в атаке. Правда, не сразу. На 61-й минуте гол Тикнизяна отменили из-за офсайда. Далее снова включился Щетинин, который в этом матче был просто неудержим. Кирилл в техничном подкате отобрал мяч в центре поля и тут же отправил в забег Сутормина длинной передачей. Слаженность действий ростовчан позволила им выйти два в одного, но удар в створ у Щетинина не получился.
И буквально через две минуты «Ростову» аукнулась такая расточительность — голкипер Данил Одоевский в штрафной сбил Тимура Сулейманова и вынудил арбитра Сергея Карасева ставить пенальти. Батраков был точен и сравнял счет. На большее команд не хватило — цифры 1:1 так и остались гореть на табло.
Конечно, результатами этой встречи вряд ли кто-то доволен. «Локомотив» откровенно провалил первый тайм, «Ростов» упустил победу из-за катастрофической реализации. Неприятное послевкусие осталось у всех — хорошо, что совсем скоро команды ждет «дубль два»: 30 апреля и Кубок России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6