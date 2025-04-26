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«Локо» спасся благодаря Батракову! Но уже скоро — новая битва с «Ростовом», и каждой команде нужны изменения

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью
Артем Белинин
Корреспондент
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Алексей Батраков празднует гол в ворота «Ростова» в матче РПЛ 26 апреля.
Фото ФК «Локомотив»
Ничья никого не устроила.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Локомотив

После прорывной осени «Локомотив» штормит: в конце марта клуб шокировал болельщиков разгромом в Самаре (1:5). Следом была боевая ничья с «Зенитом» (1:1), а дальше последовало новое разочарование — поражение от «Рубина». Вскоре железнодорожники исправились, победив «Ахмат» и «Пари НН», но вину перед фанатами явно не загладили — неудачный отрезок фактически стоил коллективу Михаила Галактионова борьбы за медали.

Победа над «Ростовом» могла бы поднять настроение. Но у встречи был и более практический смысл: командам через четыре дня играть в Москве, но уже в Кубке России. А это последний шанс закончить сезон с трофеем, так что ростовская репетиция в плане подготовки была крайне важна.

Южане за последние туры растеряли половину состава: вылетели защитники Виктор Мелехин и Умар Сако, вратарь Рустам Ятимов, нападающие Мохаммад Мохеби, Иван Комаров и Егор Голенков. По сути, «Ростов» оказался обескровлен в оборонительной и атакующей линиях, тогда как полузащита хронически страдает еще с зимы.

У «Локомотива», напротив, проблем с составом не наблюдалось. Но Галактионов не стал этим пользоваться и выставил вполне боевую обойму, включая лидера команды Алексея Батракова.

Удивительно, но кадровые нюансы «Ростова» (и, как следствие, экспериментальные сочетания в защите и атаке) не дали железнодорожникам никакого преимущества. Южане быстро забрали мяч и «душили» оппонента. Гости очень долго были фактически бессильны.

На 22-й минуте у ворот «Локо» произошел первый опаснейший момент: Николай Комличенко мог завершать проход Кирилла Щетинина, но не попал по мячу.

Оказалось, это было только начало. Уже через несколько секунд Антон Митрюшкин ошибся при попытке выйти из-под давления через короткий пас — Щетинин тут же выскочил из-за спины Погостнова и наказал вратаря «Локо». Это первый гол Кирилла в этом сезоне РПЛ — от эмоций полузащитник даже расплакался.

Еще через три минуты «Ростов» мог удваивать преимущество — у Комличенко появился отличный шанс перебросить Митрюшкина, но он им не воспользовался. Кучаев тоже простил гостей.

В принципе, первый тайм вполне мог завершиться разгромом — слишком хорош был «Ростов», и настолько же плохо выглядел «Локо». «Ничего не получается. Все идет не так», — признал Александр Сильянов в интервью «Матч ТВ» в перерыве.

На второй тайм Галактионов усилил весь левый фланг, почти уничтоженный Щетининым в первом тайме. Вместо Самошникова и Пиняева вышли Тикнизян и Сарвели, а Годяева в центре заменил Карпукас.

Николай Комличенко&nbsp;&mdash; Сергей Пиняев.«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

После этого «Локомотив» заиграл надежнее. Во всяком случае, убойные моменты у «Ростова» исчезли. А железнодорожники, наоборот, добавили в атаке. Правда, не сразу. На 61-й минуте гол Тикнизяна отменили из-за офсайда. Далее снова включился Щетинин, который в этом матче был просто неудержим. Кирилл в техничном подкате отобрал мяч в центре поля и тут же отправил в забег Сутормина длинной передачей. Слаженность действий ростовчан позволила им выйти два в одного, но удар в створ у Щетинина не получился.

И буквально через две минуты «Ростову» аукнулась такая расточительность — голкипер Данил Одоевский в штрафной сбил Тимура Сулейманова и вынудил арбитра Сергея Карасева ставить пенальти. Батраков был точен и сравнял счет. На большее команд не хватило — цифры 1:1 так и остались гореть на табло.

Конечно, результатами этой встречи вряд ли кто-то доволен. «Локомотив» откровенно провалил первый тайм, «Ростов» упустил победу из-за катастрофической реализации. Неприятное послевкусие осталось у всех — хорошо, что совсем скоро команды ждет «дубль два»: 30 апреля и Кубок России.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
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26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
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Рубин – Факел
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