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Сегодня, 22:30

Николич сильнее Станковича, с этим глупо спорить. ЦСКА по делу обошел «Спартак» в таблице. Мнение Алланазарова

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Деян Станкович и Марко Николич.
Фото Дарья Исаева
Максим Алланазаров — о московском дерби.

Мнение

«Спартак» провел ужасный первый тайм с ЦСКА. Зачем нужен этот бесконечный контроль, если впереди у команды просто нет ни одной конструктивной мысли? Зачем нужно было городить огород с тактикой? Чтобы делать эти постоянные навесы? На кого? Угальде должен перепрыгнуть Рошу, Мойзеса или Абдулкадырова? Вопросы, вопросы, вопросы...

Футболисты ЦСКА празднуют гол Гуарирапы в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

У ЦСКА очень понравился Кисляк. На правом фланге Матвей на первое сожрал Бонгонду, на второе — Денисова. Не подавился, не обляпался, ушел на перерыв сытым, а Денисов на второй тайм даже не вышел. Позже ушел и Тео. Провальная игра обоих.

ЦСКА пару раз мог круто выбежать в быстрые контратаки, чуть-чуть не везло. Но это как раз нормально с учетом того, как прессинговал «Спартак». Если бы не ошибки армейцев, красно-белым могло быть очень больно еще до перерыва.

Думаю, Левников мог поставить пенальти в начале второго тайма — Маркиньос слегка нырял, только Обляков точно не играл в мяч. При угловом задержку Мойзеса мог разглядеть только ВАР. Не увидел. Зато увидел руку Абдулкадырова. В любом случае Левников и его ассистенты отработали слабо — это факт.

Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что болельщики красно-белых будут ныть, но ныть не надо — надо лучше играть в футбол, тогда все будет. Когда спасать дерби выходит Михаил Игнатов — это говорит о многом.

ЦСКА по делу опережает «Спартак» в таблице. Зимних новичков, по сути, нет ни у тех, ни у других, но у армейцев есть Николич, который на сегодняшний день точно сильнее Станковича. Спорить с этим глупо и совершенно незачем.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.Гол Бистровича принес ЦСКА победу над «Спартаком». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Уже писал: если «Спартак» закончит чемпионат ниже ЦСКА — это будет фантастический провал. Возможности двух клубов несопоставимы: при таких деньгах спартаковцы должны бороться за золото, но это все в теории. На практике сегодня подобные мысли — утопия.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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