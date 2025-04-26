Николич сильнее Станковича, с этим глупо спорить. ЦСКА по делу обошел «Спартак» в таблице. Мнение Алланазарова
Мнение
«Спартак» провел ужасный первый тайм с ЦСКА. Зачем нужен этот бесконечный контроль, если впереди у команды просто нет ни одной конструктивной мысли? Зачем нужно было городить огород с тактикой? Чтобы делать эти постоянные навесы? На кого? Угальде должен перепрыгнуть Рошу, Мойзеса или Абдулкадырова? Вопросы, вопросы, вопросы...
У ЦСКА очень понравился Кисляк. На правом фланге Матвей на первое сожрал Бонгонду, на второе — Денисова. Не подавился, не обляпался, ушел на перерыв сытым, а Денисов на второй тайм даже не вышел. Позже ушел и Тео. Провальная игра обоих.
ЦСКА пару раз мог круто выбежать в быстрые контратаки, чуть-чуть не везло. Но это как раз нормально с учетом того, как прессинговал «Спартак». Если бы не ошибки армейцев, красно-белым могло быть очень больно еще до перерыва.
Думаю, Левников мог поставить пенальти в начале второго тайма — Маркиньос слегка нырял, только Обляков точно не играл в мяч. При угловом задержку Мойзеса мог разглядеть только ВАР. Не увидел. Зато увидел руку Абдулкадырова. В любом случае Левников и его ассистенты отработали слабо — это факт.
Понятно, что болельщики красно-белых будут ныть, но ныть не надо — надо лучше играть в футбол, тогда все будет. Когда спасать дерби выходит Михаил Игнатов — это говорит о многом.
ЦСКА по делу опережает «Спартак» в таблице. Зимних новичков, по сути, нет ни у тех, ни у других, но у армейцев есть Николич, который на сегодняшний день точно сильнее Станковича. Спорить с этим глупо и совершенно незачем.
Уже писал: если «Спартак» закончит чемпионат ниже ЦСКА — это будет фантастический провал. Возможности двух клубов несопоставимы: при таких деньгах спартаковцы должны бороться за золото, но это все в теории. На практике сегодня подобные мысли — утопия.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6