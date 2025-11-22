«Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби

Пришли к единому мнению.

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0. Не обошлось без судейского скандала — причем бригаде Сергея Карасева прилетело от обоих московских клубов.

Непоставленный пенальти возмутил даже Радимова

Самым скандальным эпизодом для «Спартака» стал неназначенный пенальти на Романе Зобнине. Полузащитник красно-белых на 59-й минуте воткнулся в ногу защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Все произошло на границе штрафной площади, и распутать сложный эпизод Карасев смог только при помощи ВАР.

Рефери посчитал, что Дивеев коснулся мяча раньше, чем сбил Зобнина, и не поставил пенальти. Решение возмутило экс-полузащитника «Зенита» Владислава Радимова. «Вы там все с ума сошли? Нарушение есть, мяч в игре, мяч под контролем Зобнина. Зачем вы придумываете? Касание мяча и игра в мяч — это разные понятия. Дивеев фолил, мяч под контролем Зобнина. Ну, коснулся Дивеев мяча, и? Он фолил на Романе, нужно назначать пенальти», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после матча тоже раскритиковал арбитров. «Как болельщик могу сказать, что судейство было необъективным. Надо пересмотреть. Главное, оно не повлияло на результат», — цитирует «СЭ» Некрасова.

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в комментарии для «СЭ» высказал претензию к помощникому видеоассистента. «Хотел бы посмотреть, что рассматривал Василий Казарцев. Он вообще для «Спартака» фигура знаковая. Хотя на ВАР он является непререкаемым авторитетом», — заявил Хачатурянц.

При этом эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров считает, что Карасев принял верное решение — но с неправильным мотивом: «Итоговое решение верное. Но понятнее и, видимо, правильнее было бы отменить пенальти не из-за этого. Чуть раньше Карасев не зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Родриго Вильягре, а уже потом Роман Зобнин, подхватив мяч, пошел в штрафную и Дивеев ему «поставил шлагбаум».

То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина».

В ЦСКА больше не хотят работать с Карасевым

У армейцев было еще больше причин критиковать судейство. Уже на 5-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко сбил в штрафной Данила Кругового — в ЦСКА посчитали, что Карасев должен был назначить пенальти.

Еще один спорный эпизод касался пропущенного гола — на 43-й минуте Игорь Дмитриев переправил мяч в ворота красно-синих после углового в исполнении Эсекьеля Барко. Сразу после эпизода расстроенный Игорь Акинфеев долго доказывал Карасеву — на нем сфолили.

Защитник армейцев Милан Гайич раскритиковал судейство публично в эфире «Матч ТВ»: «Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры — нам просто не дали ее показать. Это убивает такие дерби, никто потом не хочет их смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила».

Тренер ЦСКА Фабио Челестини был более сдержан, но завуалированно выразил недовольство. «Вы же меня знаете. Это не провокация, я не отвечаю на такие вопросы. Я могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую», — цитирует Челестини «СЭ».

Впрочем, на деле у армейцев не так много поводов для переживания. По мнению Боброва, в обоих эпизодах Карасев был прав. «На 5-й минуте матча Круговой выскочил к спартаковским воротам и сыграл в мяч, который полетел за поле. В этот момент, когда мяч еще находился в игре, с ним столкнулся вратарь. Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти и вынесения предупреждения. А так 11-метровый назначать было не за что.

Не возникло повода у Карасева и отменить на 43-й минуте гол красно-белых. И в этом случае вердикт всей судейской бригады, включая видеоассистентов Кирилла Левникова и Василия Казарцева, следует поддержать.

Сразу после взятия ворот и в перерыве Игорь Акинфеев делал движение правой рукой, пытаясь что-то доказать судье. По всей видимости, он показывал: Игорь Дмитриев помешал ему добраться до мяча или выбить мяч. Но видеоповторы убеждают: спартаковец не нарушил правил. Гол верно засчитан», — написал Бобров.