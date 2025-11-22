Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:00

«Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби

Защитник ЦСКА Гайич раскритиковал судейство Карасева в матче со «Спартаком»
Артем Белинин
Корреспондент
Судья Сергей Карасев в окружении игроков «Спартака» и ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пришли к единому мнению.

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0. Не обошлось без судейского скандала — причем бригаде Сергея Карасева прилетело от обоих московских клубов.

Непоставленный пенальти возмутил даже Радимова

Самым скандальным эпизодом для «Спартака» стал неназначенный пенальти на Романе Зобнине. Полузащитник красно-белых на 59-й минуте воткнулся в ногу защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Все произошло на границе штрафной площади, и распутать сложный эпизод Карасев смог только при помощи ВАР.

Рефери посчитал, что Дивеев коснулся мяча раньше, чем сбил Зобнина, и не поставил пенальти. Решение возмутило экс-полузащитника «Зенита» Владислава Радимова. «Вы там все с ума сошли? Нарушение есть, мяч в игре, мяч под контролем Зобнина. Зачем вы придумываете? Касание мяча и игра в мяч — это разные понятия. Дивеев фолил, мяч под контролем Зобнина. Ну, коснулся Дивеев мяча, и? Он фолил на Романе, нужно назначать пенальти», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после матча тоже раскритиковал арбитров. «Как болельщик могу сказать, что судейство было необъективным. Надо пересмотреть. Главное, оно не повлияло на результат», — цитирует «СЭ» Некрасова.

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в комментарии для «СЭ» высказал претензию к помощникому видеоассистента. «Хотел бы посмотреть, что рассматривал Василий Казарцев. Он вообще для «Спартака» фигура знаковая. Хотя на ВАР он является непререкаемым авторитетом», — заявил Хачатурянц.

При этом эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров считает, что Карасев принял верное решение — но с неправильным мотивом: «Итоговое решение верное. Но понятнее и, видимо, правильнее было бы отменить пенальти не из-за этого. Чуть раньше Карасев не зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Родриго Вильягре, а уже потом Роман Зобнин, подхватив мяч, пошел в штрафную и Дивеев ему «поставил шлагбаум».

То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина».

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

В ЦСКА больше не хотят работать с Карасевым

У армейцев было еще больше причин критиковать судейство. Уже на 5-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко сбил в штрафной Данила Кругового — в ЦСКА посчитали, что Карасев должен был назначить пенальти.

Еще один спорный эпизод касался пропущенного гола — на 43-й минуте Игорь Дмитриев переправил мяч в ворота красно-синих после углового в исполнении Эсекьеля Барко. Сразу после эпизода расстроенный Игорь Акинфеев долго доказывал Карасеву — на нем сфолили.

Защитник армейцев Милан Гайич раскритиковал судейство публично в эфире «Матч ТВ»: «Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры — нам просто не дали ее показать. Это убивает такие дерби, никто потом не хочет их смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила».

Тренер ЦСКА Фабио Челестини был более сдержан, но завуалированно выразил недовольство. «Вы же меня знаете. Это не провокация, я не отвечаю на такие вопросы. Я могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую», — цитирует Челестини «СЭ».

Впрочем, на деле у армейцев не так много поводов для переживания. По мнению Боброва, в обоих эпизодах Карасев был прав. «На 5-й минуте матча Круговой выскочил к спартаковским воротам и сыграл в мяч, который полетел за поле. В этот момент, когда мяч еще находился в игре, с ним столкнулся вратарь. Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти и вынесения предупреждения. А так 11-метровый назначать было не за что.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

Не возникло повода у Карасева и отменить на 43-й минуте гол красно-белых. И в этом случае вердикт всей судейской бригады, включая видеоассистентов Кирилла Левникова и Василия Казарцева, следует поддержать.

Сразу после взятия ворот и в перерыве Игорь Акинфеев делал движение правой рукой, пытаясь что-то доказать судье. По всей видимости, он показывал: Игорь Дмитриев помешал ему добраться до мяча или выбить мяч. Но видеоповторы убеждают: спартаковец не нарушил правил. Гол верно засчитан», — написал Бобров.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Популярное видео
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
Кошмары для ЦСКА и первый российский гол «Спартака»: кадры дерби
Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
«Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • NGE

    Ну коням-то судьи нравятся, только когда они пенали в ворота соперников придумывают, как было в первом дерби;)

    22.11.2025

  • KuziakaPm

    Максименко вообще на месте стоял, когда в него поняшка врезался. Гыыыы.

    22.11.2025

    • Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости