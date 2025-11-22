Хачатурянц: «Казарцев для «Спартака» — фигура знаковая»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров в матче 16-го тура «Спартак» — ЦСКА (1:0). Главным судьей дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

— Хотел бы посмотреть, что рассматривал Казарцев, — начал Хачатурянц. — Казарцев вообще для «Спартака» — фигура знаковая. Хотя на ВАР он является непререкаемым авторитетом.

— Знаете ли вы что-то про уход Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф по итогам предыдущего дерби.

— Я слышал об этом. Я вообще считаю, что полиграф, которого все так боятся, на сегодняшний момент один из немногих инструментов, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду.

— Мешков ушел, потому что он его провалил?

— Я не знаю этих деталей. Когда я работал, у меня были вопросы к Мешкову.