Сегодня, 20:06

Челестини: «Спартак» победил благодаря детали, но я рад самоотдаче ЦСКА»

Федор Носов

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Команда провела хороший матч на чужом поле. Тренер «Спартака» сказал, что ЦСКА не позволил играть в первом тайме. Расскажите какой была установка?

— У нас не идет речь о положительном результате. Ребята отдали все, я рад самоотдаче. Обе команды играли очень интенсивно. Матч был должен решиться в деталях. Каждая из них могла быть определяющей. Благодаря этой детали «Спартак» и выиграл.

— В чем была ошибка на угловом?

— Мы подготовились, но это была моя ошибка, когда игрок не располагается там где нужно, то это ошибка тренера. При такой подаче Обляков не должен был там находиться. Это нужно принять. У нас сегодня это не сработало.

— Все плохие матчи после пауз на сборные. В чем кроется секрет этой проблемы?

— Сегодня не могу упрекнуть команду, мне нечего им предъявить. В этом матче команда играла замечательно.

—  Гайич был недоволен судейством, вы общались с арбитром. Что вы говорили Карасеву?

— Вы же меня знаете. Вы знаете мой ответ. Это не провокация, я не отвечаю на такие вопросы. Я могу говорить о своих ошибках, но чужие ошибки не комментирую.

— Что стало неожиданностью в игре «Спартака» сегодня?

— Играли по той же системе, такие же игроки. Очень много схожестей. В первом тайме у них не получилось играть. Мы не были удивлены. Матч был 50 на 50, где они победили. Они нас ничем не удивили.

ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

    22.11.2025

