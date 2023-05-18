«Спартак» сейчас — футбольный Джеф Монсон. И ЦСКА это знает
«Спартак» последних месяцев играет со всеми на равных. Будь то «Химки», «Ахмат» или «Локомотив» с «Зенитом». Это в любом случае всегда упорно и задорно. Для зрителя, у которого нет клубных пристрастий, матчи «Спартака» после рестарта — праздник. Ну вот даже 0:0 с «Ахматом» на «Открытии» — максимальный кайф, хотя и с нулем голов. А чемпионский матч «Зенита»? Ну нет же более грандиозного способа забрать золото РПЛ. Пусть и с судейскими ошибками. И это я еще триллер с «Краснодаром» не вспомнил. Да и тему остросюжетной ничьей с «Динамо» не поднимал.
Только для болельщиков «Спартака» все не так уж волшебно. Перед игрой с ЦСКА вокруг «Спартака» потекли странные слухи: то ли Гильермо Абаскаль собирается уходить, то ли он не собирается, но его беременная супруга невыносимо хочет вернуться в Испанию. И склоняет к этому мужа. И это еще в контексте того, что на должность гендира «Спартака» каждую неделю претендует новый человек.
Но главное, что вызывает раздражение красно-белого моря — результаты, которые по весне выглядят печально. «Спартак» патологически проваливает первые таймы и чудесно преображается во вторых. Более или менее ровным получился только матч против «Зенита». Наверное, лучший по качеству для спартаковцев весной, особенно если брать во внимание РПЛ.
И вот на что стоит обратить внимание: по осени команда Абаскаля проиграла почти все матчи с топовыми соперниками («Краснодар» и «Локо» ими точно не являлись), зато аккуратно отпылесосила обязательные очки в матчах с менее классными коллективами. Собственно, в этом и была концепция Гильермо Абаскаля. На одной из первых пресс-конференций испанец говорил, что титулы выигрываются и проигрываются не в топ-матчах, а в играх со всеми остальными. И он этой концепции успешно следовал — до весны «Спартак» споткнулся только дважды: в матчах с «Ахматом» и «Сочи» (оба раза ничья). Правда, в итоге оказалось, что грозненцы по текущему сезону явно не андердог. И даже претендуют на медали. Сергею Ташуеву — отдельный поклон.
А весной Абаскалева концепция сломалась: «Спартак» клепает ничьи (уже пять только в РПЛ), проигрывает «Оренбургу» и «Зениту», хотя забирает матчи с «Факелом», «Торпедо» и уже вменяемым «Краснодаром». В семи из десяти весенних матчей «Спартак» по ходу дела проигрывал в счете и пять раз в итоге как минимум добивался ничьей. Не проиграл бы и семь из семи, если бы не странная расточительность в Питере и удивительная неточность Шамара в Оренбурге. Но это все детали.
Определенно этой весной «Спартак» будто бы тренирует собственную волю и нервы поклонников. Воля — главное качество команды Абаскаля в последние месяцы. Отчасти из-за достаточно широкого состава. Отчасти из-за умения тренера влиять на игры в процессе.
И в этом контексте предельно ясно: ЦСКА, который супермощно отвоевал восемь из десяти весенних матчей, не сможет на «Открытии» легко забрать девятый. Это абсолютно невозможно. «Спартак» в нынешнем состоянии — Джеф Монсон, который всегда мог пропустить сотню ударов, а потом внезапно удушить соперника в партере. И ЦСКА это знает.
Такой образ — точно не из сладких снов спартаковского болельщика, зато он ярко отражает суть нынешней команды.
С таким «Спартаком» Владимир Валентинович Федотов еще никогда не встречался. А ведь от воскресного матча зависят и его, и спартаковские серебряные перспективы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6