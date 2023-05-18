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18 мая, 15:15

«Спартак» сейчас — футбольный Джеф Монсон. И ЦСКА это знает

Максим Никитин
Корреспондент
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Роман Зобнин, Квинси Промес и Шамар Николсон
Роман Зобнин, Квинси Промес и Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров
Дерби прояснит серебряные перспективы клубов.

«Спартак» последних месяцев играет со всеми на равных. Будь то «Химки», «Ахмат» или «Локомотив» с «Зенитом». Это в любом случае всегда упорно и задорно. Для зрителя, у которого нет клубных пристрастий, матчи «Спартака» после рестарта — праздник. Ну вот даже 0:0 с «Ахматом» на «Открытии» — максимальный кайф, хотя и с нулем голов. А чемпионский матч «Зенита»? Ну нет же более грандиозного способа забрать золото РПЛ. Пусть и с судейскими ошибками. И это я еще триллер с «Краснодаром» не вспомнил. Да и тему остросюжетной ничьей с «Динамо» не поднимал.

Только для болельщиков «Спартака» все не так уж волшебно. Перед игрой с ЦСКА вокруг «Спартака» потекли странные слухи: то ли Гильермо Абаскаль собирается уходить, то ли он не собирается, но его беременная супруга невыносимо хочет вернуться в Испанию. И склоняет к этому мужа. И это еще в контексте того, что на должность гендира «Спартака» каждую неделю претендует новый человек.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но главное, что вызывает раздражение красно-белого моря — результаты, которые по весне выглядят печально. «Спартак» патологически проваливает первые таймы и чудесно преображается во вторых. Более или менее ровным получился только матч против «Зенита». Наверное, лучший по качеству для спартаковцев весной, особенно если брать во внимание РПЛ.

И вот на что стоит обратить внимание: по осени команда Абаскаля проиграла почти все матчи с топовыми соперниками («Краснодар» и «Локо» ими точно не являлись), зато аккуратно отпылесосила обязательные очки в матчах с менее классными коллективами. Собственно, в этом и была концепция Гильермо Абаскаля. На одной из первых пресс-конференций испанец говорил, что титулы выигрываются и проигрываются не в топ-матчах, а в играх со всеми остальными. И он этой концепции успешно следовал — до весны «Спартак» споткнулся только дважды: в матчах с «Ахматом» и «Сочи» (оба раза ничья). Правда, в итоге оказалось, что грозненцы по текущему сезону явно не андердог. И даже претендуют на медали. Сергею Ташуеву — отдельный поклон.

Квинси Промес и&nbsp;Сергей Карасев. Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

А весной Абаскалева концепция сломалась: «Спартак» клепает ничьи (уже пять только в РПЛ), проигрывает «Оренбургу» и «Зениту», хотя забирает матчи с «Факелом», «Торпедо» и уже вменяемым «Краснодаром». В семи из десяти весенних матчей «Спартак» по ходу дела проигрывал в счете и пять раз в итоге как минимум добивался ничьей. Не проиграл бы и семь из семи, если бы не странная расточительность в Питере и удивительная неточность Шамара в Оренбурге. Но это все детали.

Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Даниил Денисов
Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Даниил Денисов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Определенно этой весной «Спартак» будто бы тренирует собственную волю и нервы поклонников. Воля — главное качество команды Абаскаля в последние месяцы. Отчасти из-за достаточно широкого состава. Отчасти из-за умения тренера влиять на игры в процессе.

И в этом контексте предельно ясно: ЦСКА, который супермощно отвоевал восемь из десяти весенних матчей, не сможет на «Открытии» легко забрать девятый. Это абсолютно невозможно. «Спартак» в нынешнем состоянии — Джеф Монсон, который всегда мог пропустить сотню ударов, а потом внезапно удушить соперника в партере. И ЦСКА это знает.

Гильермо Абаскаль. Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки

Такой образ — точно не из сладких снов спартаковского болельщика, зато он ярко отражает суть нынешней команды.

С таким «Спартаком» Владимир Валентинович Федотов еще никогда не встречался. А ведь от воскресного матча зависят и его, и спартаковские серебряные перспективы.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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