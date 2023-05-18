«Спартак» сейчас — футбольный Джеф Монсон. И ЦСКА это знает

Дерби прояснит серебряные перспективы клубов.

«Спартак» последних месяцев играет со всеми на равных. Будь то «Химки», «Ахмат» или «Локомотив» с «Зенитом». Это в любом случае всегда упорно и задорно. Для зрителя, у которого нет клубных пристрастий, матчи «Спартака» после рестарта — праздник. Ну вот даже 0:0 с «Ахматом» на «Открытии» — максимальный кайф, хотя и с нулем голов. А чемпионский матч «Зенита»? Ну нет же более грандиозного способа забрать золото РПЛ. Пусть и с судейскими ошибками. И это я еще триллер с «Краснодаром» не вспомнил. Да и тему остросюжетной ничьей с «Динамо» не поднимал.

Только для болельщиков «Спартака» все не так уж волшебно. Перед игрой с ЦСКА вокруг «Спартака» потекли странные слухи: то ли Гильермо Абаскаль собирается уходить, то ли он не собирается, но его беременная супруга невыносимо хочет вернуться в Испанию. И склоняет к этому мужа. И это еще в контексте того, что на должность гендира «Спартака» каждую неделю претендует новый человек.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но главное, что вызывает раздражение красно-белого моря — результаты, которые по весне выглядят печально. «Спартак» патологически проваливает первые таймы и чудесно преображается во вторых. Более или менее ровным получился только матч против «Зенита». Наверное, лучший по качеству для спартаковцев весной, особенно если брать во внимание РПЛ.

И вот на что стоит обратить внимание: по осени команда Абаскаля проиграла почти все матчи с топовыми соперниками («Краснодар» и «Локо» ими точно не являлись), зато аккуратно отпылесосила обязательные очки в матчах с менее классными коллективами. Собственно, в этом и была концепция Гильермо Абаскаля. На одной из первых пресс-конференций испанец говорил, что титулы выигрываются и проигрываются не в топ-матчах, а в играх со всеми остальными. И он этой концепции успешно следовал — до весны «Спартак» споткнулся только дважды: в матчах с «Ахматом» и «Сочи» (оба раза ничья). Правда, в итоге оказалось, что грозненцы по текущему сезону явно не андердог. И даже претендуют на медали. Сергею Ташуеву — отдельный поклон.

А весной Абаскалева концепция сломалась: «Спартак» клепает ничьи (уже пять только в РПЛ), проигрывает «Оренбургу» и «Зениту», хотя забирает матчи с «Факелом», «Торпедо» и уже вменяемым «Краснодаром». В семи из десяти весенних матчей «Спартак» по ходу дела проигрывал в счете и пять раз в итоге как минимум добивался ничьей. Не проиграл бы и семь из семи, если бы не странная расточительность в Питере и удивительная неточность Шамара в Оренбурге. Но это все детали.

Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Даниил Денисов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Определенно этой весной «Спартак» будто бы тренирует собственную волю и нервы поклонников. Воля — главное качество команды Абаскаля в последние месяцы. Отчасти из-за достаточно широкого состава. Отчасти из-за умения тренера влиять на игры в процессе.

И в этом контексте предельно ясно: ЦСКА, который супермощно отвоевал восемь из десяти весенних матчей, не сможет на «Открытии» легко забрать девятый. Это абсолютно невозможно. «Спартак» в нынешнем состоянии — Джеф Монсон, который всегда мог пропустить сотню ударов, а потом внезапно удушить соперника в партере. И ЦСКА это знает.

Такой образ — точно не из сладких снов спартаковского болельщика, зато он ярко отражает суть нынешней команды.

С таким «Спартаком» Владимир Валентинович Федотов еще никогда не встречался. А ведь от воскресного матча зависят и его, и спартаковские серебряные перспективы.