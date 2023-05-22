«Неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества». Галямин — о дерби

Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин рецензирует ключевые события 28-го тура РПЛ.

Трагикомедия

— Как вам уровень футбола в главном дерби страны?

— Не впечатлил. Да, много эмоций, борьбы. С мотивацией и самоотдачей у футболистов все в порядке. Но если говорить именно о качестве игры, то до европейских образцов участникам этого матча пока еще далеко.

— А судье Карасеву?

— Тяжелая для арбитра игра, спорных эпизодов хватало. В целом Карасев отработал неплохо. У меня к нему только один вопрос — за что удален Роша?

— Ваша версия?

— Читал, что в протоколе такая формулировка: «Непристойный жест в направлении трибун и ассистента». Хотя все видели, что Роша не пытался кого-то оскорбить или спровоцировать. Лишь показал то, что сделал Соболев. К сожалению, арбитры не разобрались.

— Какая-то трагикомедия.

— Совершенно верно. Если бы на месте бразильца оказался русскоговорящий футболист, он бы внятно все объяснил. И до красной карточки бы не дошло.

— Владимир Быстров после дерби назвал Соболева клоуном. Какое слово подберете вы?

— Я вам так скажу. Александр — форвард яркий, мастеровитый. Есть голевое чутье, хорош на «втором этаже», боец. В любом матче сражается от ножа. Но неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества. Просто не знаешь, что от него ждать. То на судью накинется, то на соперника. Теперь вот в дерби отметился неприличным жестом... А ведь уже не мальчик.

— В марте стукнуло 26.

— Пора взрослеть! Участвовал бы «Спартак» в еврокубках — Соболев со своими фокусами каждый второй матч пропускал бы из-за дисквалификации.

— Абаскаль после матча сказал: «Если такое повторится — форвард не будет играть».

— Ну и правильно! В Европе Соболева уже давно бы на место поставили. А у нас чувствует себя безнаказанным — отсюда и хамское поведение. Надеюсь, теперь поймет, что так себя вести нельзя.

— Осталось обсудить пенальти. Вы считаете, что Мендес зацепил Мозеса?

— Да. Сначала мне показалось, что все чисто. Уж слишком картинно рухнул спартаковец. Но когда смотришь в замедленном повторе, с разных ракурсов, видно, что он первый на мяче, а потом прилетает по ноге от Мендеса. Фол по неосторожности.

Антошка

— «Спартак»-то победу заслужил?

— Нет. Игра была ничейная. Так бы и закончилась, если бы не пенальти.

— Лучшим у «Спартака» был Промес?

— Нет. Я бы выделил центральных защитников — Джикию и Чернова. Играли хладнокровно, надежно. Минимум ошибок. Еще отмечу Литвинова, который наконец-то вернулся в опорную зону. Там он полезнее, чем в обороне. А Промес в первом тайме напомнил о себе в одном-единственном эпизоде — когда классным ударом головой замкнул навес Зиньковского. До этого у Антошки было много потерь. Пытался обострять, да толком ничего получалось. После перерыва снова надолго ушел в тень. На 90-й минуте не реализовал пенальти, но хоть потом не растерялся, успел добить мяч в ворота.

— А кто у ЦСКА заслуживает самых добрых слов?

— Мне очень понравился Мойзес. По-моему, ни одного единоборства не проиграл! В прошлом году Федотов использовал его на фланге, затем передвинул в центр обороны. Но и там бразилец выглядит здорово. Мощный, быстрый, цепкий.

— Валерий Газзаев после дерби жестко раскритиковал Заболотного: «Тяжело выиграть такой матч, когда у тебя в атаке на одного человека меньше...»

— Я бы не стал вешать на Заболотного всех собак. Он, как обычно, был очень активен, выполнил огромный объем работы, прессинговал, в обороне помогал. Его главный минус — концовка. Когда получает мяч в штрафной и надо просто исполнить — вот тут частенько не хватает мастерства.

— Почему Федотов весной сделал ставку на Заболотного, а не на Карраскаля?

— Потому что Антон при всех недостатках — командный игрок. А Карраскаль — человек настроения.

— Перевоспитает его Федотов?

— Вряд ли. Латиносы — ребята своенравные, нетерпеливые. Если теряют место в составе, не пытаются переломить ситуацию, а говорят агенту: «Давай ищи новый клуб». Летом на Карраскаля наверняка будет спрос.

Александр Федоров, Фото "СЭ"

Селекция

— Кто же завоюет серебряные медали?

— ЦСКА. Команда сбалансированная, управляемая, при Федотове показывает пусть не яркий, зато очень организованный футбол. Сейчас уже все поняли, что с новым тренером клуб угадал.

— Кому достанется бронза?

— «Спартаку». Он смотрится предпочтительнее «Ростова», да и опережает его на три очка.

— Что на финише сезона творится с «Ростовом»? 0:6 в матчах с «Факелом», «Сочи» и «Краснодаром»!

— У ростовчан слишком короткая скамейка. Посыпались травмы — и вот результат. Отсутствие Осипенко сразу ударило по надежности обороны. Похоже, еще не на сто процентов восстановился Уткин, без которого просела середина поля. А в центре нападения нет альтернативы Комличенко.

— Тот же Быстров об игре «Спартака» весной высказался емко: «Говно!» Разделяете мысль?

— Категорически не согласен! На мой взгляд, Абаскаль хорошо справляется со своей работой. Физически команда готова, у нее есть характер. Тренер не боится доверять молодежи, парни прибавляют. Ну и какие претензии к испанцу? Разве в его распоряжении звезды, за которых заплатили десятки миллионов евро?

— Нет.

— В том-то и дело! Да, весной команда не все матчи проводила так же ярко, как в первой половине сезона. Но если называть вещи своими именами, второе место для нынешнего состава — потолок. Когда зимой пошли разговоры, что «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», у меня ничего, кроме улыбки, это не вызывало.

— Даже так?

— Ну конечно! «Зенит» сейчас гораздо сильнее — и по уровню игры, и по подбору исполнителей. Вот если летом уедут Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос, у остальных команд в РПЛ действительно появится шанс побороться за золото.

— А если не уедут?

— Тогда «Зенит» в шестой раз подряд станет чемпионом! Либо «Спартак» должен купить легионеров уровня Малкома и Барриоса. Но сегодня затащить в Россию таких футболистов практически нереально. Плюс у «Спартака» в принципе селекция хромает. Если с Промесом и Мозесом не прогадали, то о Николсоне, Мартинсе, Бальде, Дуарте, Тавареше этого не скажешь. Игроки добротные, но не для чемпионских задач.

— А у ЦСКА?

— Состав у армейцев крепкий, стабильный. В межсезонье нужно точечное усиление в линию атаки. Как в центр нападения, так и на позицию «десятки».

— Вы понимаете, почему перестал забивать Писарский?

— Он не из тех форвардов, кто может сам создать себе момент. Да и завершение хромает. Если в игру «Оренбурга» Писарский был уже встроен, то в «Крыльях» пришлось начинать с нуля. А дальше включается психология. Не забил в одном матче, в другом — и попадаешь в яму. Раньше такое и с Чаловым случалось.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Блиц

— Что особенно удивило в прошедшем туре?

— Ничья в Оренбурге. Знал, что Семак даст практику резервистам, но все равно был уверен в победе «Зенита». А в итоге он лишь на последних секундах ушел от поражения. Причем результат закономерен — хозяева ни в чем не уступали чемпиону.

— Герой тура?

— Выделю два клуба. «Краснодар», который не просто разгромил «Ростов», — уже в первом тайме снял все вопросы об исходе матча. С приходом Ивича команда явно преобразилась, стала более сбалансированной. Могла бы и за медали побороться, если бы не потерянные очки на старте сезона. Ну и еще отмечу «Факел». Здесь тоже смена тренера пошла на пользу. После назначения Евсеева воронежцы с каждым матчем прибавляют. В этом туре им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы удержать с «Локомотивом» ничью.

— Антигерой тура?

— Соболев. Тут вообще без вариантов.

— Лучший игрок сезона?

— Конечно, Малком! Во-первых, он ключевая фигура в чемпионском составе «Зенита». Во-вторых, забил 23 мяча и отдал 8 голевых. Цифры очень приличные даже для центрального нападающего. А уже для крайнего тем более.

— Лучший тренер РПЛ?

— Семак. Поражаюсь людям, которые принижают его заслуги в чемпионстве «Зенита», на полном серьезе говорят, что с таким составом кто угодно выиграл бы золотые медали. Поверьте, нужно уметь управлять миллионерами. Не только грамотно выстраивать тактику, но и сохранять их мотивацию, избегать внутренних конфликтов. Так что Семак со своей работой справляется блестяще. Маленький пример — в трех последних турах его команда забивает в добавленное время! Ребята бьются, никто на поле не валяет дурака, хотя главную задачу «Зенит» давно решил.

— Главное разочарование сезона?

— «Торпедо». Клуб с большими традициями, после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу — и такой бесславный финал... Постоянная смена руководства, необъяснимые тренерские перестановки, провальная селекция. Да о чем говорить, если в «Торпедо» по-прежнему на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих уже под 80 лет!