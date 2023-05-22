«Неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества». Галямин — о дерби
Трагикомедия
— Как вам уровень футбола в главном дерби страны?
— Не впечатлил. Да, много эмоций, борьбы. С мотивацией и самоотдачей у футболистов все в порядке. Но если говорить именно о качестве игры, то до европейских образцов участникам этого матча пока еще далеко.
— А судье Карасеву?
— Тяжелая для арбитра игра, спорных эпизодов хватало. В целом Карасев отработал неплохо. У меня к нему только один вопрос — за что удален Роша?
— Ваша версия?
— Читал, что в протоколе такая формулировка: «Непристойный жест в направлении трибун и ассистента». Хотя все видели, что Роша не пытался кого-то оскорбить или спровоцировать. Лишь показал то, что сделал Соболев. К сожалению, арбитры не разобрались.
— Какая-то трагикомедия.
— Совершенно верно. Если бы на месте бразильца оказался русскоговорящий футболист, он бы внятно все объяснил. И до красной карточки бы не дошло.
— Владимир Быстров после дерби назвал Соболева клоуном. Какое слово подберете вы?
— Я вам так скажу. Александр — форвард яркий, мастеровитый. Есть голевое чутье, хорош на «втором этаже», боец. В любом матче сражается от ножа. Но неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества. Просто не знаешь, что от него ждать. То на судью накинется, то на соперника. Теперь вот в дерби отметился неприличным жестом... А ведь уже не мальчик.
— В марте стукнуло 26.
— Пора взрослеть! Участвовал бы «Спартак» в еврокубках — Соболев со своими фокусами каждый второй матч пропускал бы из-за дисквалификации.
— Абаскаль после матча сказал: «Если такое повторится — форвард не будет играть».
— Ну и правильно! В Европе Соболева уже давно бы на место поставили. А у нас чувствует себя безнаказанным — отсюда и хамское поведение. Надеюсь, теперь поймет, что так себя вести нельзя.
— Осталось обсудить пенальти. Вы считаете, что Мендес зацепил Мозеса?
— Да. Сначала мне показалось, что все чисто. Уж слишком картинно рухнул спартаковец. Но когда смотришь в замедленном повторе, с разных ракурсов, видно, что он первый на мяче, а потом прилетает по ноге от Мендеса. Фол по неосторожности.
Антошка
— «Спартак»-то победу заслужил?
— Нет. Игра была ничейная. Так бы и закончилась, если бы не пенальти.
— Лучшим у «Спартака» был Промес?
— Нет. Я бы выделил центральных защитников — Джикию и Чернова. Играли хладнокровно, надежно. Минимум ошибок. Еще отмечу Литвинова, который наконец-то вернулся в опорную зону. Там он полезнее, чем в обороне. А Промес в первом тайме напомнил о себе в одном-единственном эпизоде — когда классным ударом головой замкнул навес Зиньковского. До этого у Антошки было много потерь. Пытался обострять, да толком ничего получалось. После перерыва снова надолго ушел в тень. На 90-й минуте не реализовал пенальти, но хоть потом не растерялся, успел добить мяч в ворота.
— А кто у ЦСКА заслуживает самых добрых слов?
— Мне очень понравился Мойзес. По-моему, ни одного единоборства не проиграл! В прошлом году Федотов использовал его на фланге, затем передвинул в центр обороны. Но и там бразилец выглядит здорово. Мощный, быстрый, цепкий.
— Валерий Газзаев после дерби жестко раскритиковал Заболотного: «Тяжело выиграть такой матч, когда у тебя в атаке на одного человека меньше...»
— Я бы не стал вешать на Заболотного всех собак. Он, как обычно, был очень активен, выполнил огромный объем работы, прессинговал, в обороне помогал. Его главный минус — концовка. Когда получает мяч в штрафной и надо просто исполнить — вот тут частенько не хватает мастерства.
— Почему Федотов весной сделал ставку на Заболотного, а не на Карраскаля?
— Потому что Антон при всех недостатках — командный игрок. А Карраскаль — человек настроения.
— Перевоспитает его Федотов?
— Вряд ли. Латиносы — ребята своенравные, нетерпеливые. Если теряют место в составе, не пытаются переломить ситуацию, а говорят агенту: «Давай ищи новый клуб». Летом на Карраскаля наверняка будет спрос.
Селекция
— Кто же завоюет серебряные медали?
— ЦСКА. Команда сбалансированная, управляемая, при Федотове показывает пусть не яркий, зато очень организованный футбол. Сейчас уже все поняли, что с новым тренером клуб угадал.
— Кому достанется бронза?
— «Спартаку». Он смотрится предпочтительнее «Ростова», да и опережает его на три очка.
— Что на финише сезона творится с «Ростовом»? 0:6 в матчах с «Факелом», «Сочи» и «Краснодаром»!
— У ростовчан слишком короткая скамейка. Посыпались травмы — и вот результат. Отсутствие Осипенко сразу ударило по надежности обороны. Похоже, еще не на сто процентов восстановился Уткин, без которого просела середина поля. А в центре нападения нет альтернативы Комличенко.
— Тот же Быстров об игре «Спартака» весной высказался емко: «Говно!» Разделяете мысль?
— Категорически не согласен! На мой взгляд, Абаскаль хорошо справляется со своей работой. Физически команда готова, у нее есть характер. Тренер не боится доверять молодежи, парни прибавляют. Ну и какие претензии к испанцу? Разве в его распоряжении звезды, за которых заплатили десятки миллионов евро?
— Нет.
— В том-то и дело! Да, весной команда не все матчи проводила так же ярко, как в первой половине сезона. Но если называть вещи своими именами, второе место для нынешнего состава — потолок. Когда зимой пошли разговоры, что «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», у меня ничего, кроме улыбки, это не вызывало.
— Даже так?
— Ну конечно! «Зенит» сейчас гораздо сильнее — и по уровню игры, и по подбору исполнителей. Вот если летом уедут Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос, у остальных команд в РПЛ действительно появится шанс побороться за золото.
— А если не уедут?
— Тогда «Зенит» в шестой раз подряд станет чемпионом! Либо «Спартак» должен купить легионеров уровня Малкома и Барриоса. Но сегодня затащить в Россию таких футболистов практически нереально. Плюс у «Спартака» в принципе селекция хромает. Если с Промесом и Мозесом не прогадали, то о Николсоне, Мартинсе, Бальде, Дуарте, Тавареше этого не скажешь. Игроки добротные, но не для чемпионских задач.
— А у ЦСКА?
— Состав у армейцев крепкий, стабильный. В межсезонье нужно точечное усиление в линию атаки. Как в центр нападения, так и на позицию «десятки».
— Вы понимаете, почему перестал забивать Писарский?
— Он не из тех форвардов, кто может сам создать себе момент. Да и завершение хромает. Если в игру «Оренбурга» Писарский был уже встроен, то в «Крыльях» пришлось начинать с нуля. А дальше включается психология. Не забил в одном матче, в другом — и попадаешь в яму. Раньше такое и с Чаловым случалось.
Блиц
— Что особенно удивило в прошедшем туре?
— Ничья в Оренбурге. Знал, что Семак даст практику резервистам, но все равно был уверен в победе «Зенита». А в итоге он лишь на последних секундах ушел от поражения. Причем результат закономерен — хозяева ни в чем не уступали чемпиону.
— Герой тура?
— Выделю два клуба. «Краснодар», который не просто разгромил «Ростов», — уже в первом тайме снял все вопросы об исходе матча. С приходом Ивича команда явно преобразилась, стала более сбалансированной. Могла бы и за медали побороться, если бы не потерянные очки на старте сезона. Ну и еще отмечу «Факел». Здесь тоже смена тренера пошла на пользу. После назначения Евсеева воронежцы с каждым матчем прибавляют. В этом туре им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы удержать с «Локомотивом» ничью.
— Антигерой тура?
— Соболев. Тут вообще без вариантов.
— Лучший игрок сезона?
— Конечно, Малком! Во-первых, он ключевая фигура в чемпионском составе «Зенита». Во-вторых, забил 23 мяча и отдал 8 голевых. Цифры очень приличные даже для центрального нападающего. А уже для крайнего тем более.
— Лучший тренер РПЛ?
— Семак. Поражаюсь людям, которые принижают его заслуги в чемпионстве «Зенита», на полном серьезе говорят, что с таким составом кто угодно выиграл бы золотые медали. Поверьте, нужно уметь управлять миллионерами. Не только грамотно выстраивать тактику, но и сохранять их мотивацию, избегать внутренних конфликтов. Так что Семак со своей работой справляется блестяще. Маленький пример — в трех последних турах его команда забивает в добавленное время! Ребята бьются, никто на поле не валяет дурака, хотя главную задачу «Зенит» давно решил.
— Главное разочарование сезона?
— «Торпедо». Клуб с большими традициями, после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу — и такой бесславный финал... Постоянная смена руководства, необъяснимые тренерские перестановки, провальная селекция. Да о чем говорить, если в «Торпедо» по-прежнему на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих уже под 80 лет!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9