Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс
Календарь порой подкидывает классные сюжеты. Лучше варианта для дебюта Паоло Ваноли, кажется, было и не сыскать. Без раскачки, без втягивания, не с условным «Нижним» или «Уралом» — сразу дерби с ЦСКА. А дальше — «Динамо», «Краснодар» плюс два матча с «Лейпцигом» в Лиге Европы. Где обязательно пойдут сравнения с Доменико Тедеско.
Тут ты можешь или взлететь куда-то под облака в глазах строгих, но благодарных спартаковских болельщиков, или начать щупать дно.
Итальянец провел сборы в закрытом режиме — благо пандемия позволяет обосновать любые ограничения. Но по доносящимся сведениям мы знаем, что красно-белых гоняли как сидоровых коз. Плоды мы должны были оценить в матче с ЦСКА.
У которого свои задачи. И свои приобретения — Медина, Гбамен, Карраскаль, Языджи, сразу оказавшиеся в стартовом составе и усадившие в запас в том числе Эджуке и Мухина. Фактически вся средняя линия новая, так что и здесь интриги хватало.
Возможно, ее было даже больше, чем со стороны «Спартака». Там все-таки из новичков в стартовый состав попал один Мартинс. Николсон, Хлусевич, Пруцев, Классен, Чернов и Свинов остались на скамейке, подтверждая догадки, что трансферы сделаны не на сегодня, а на завтра.
Изменения в «Спартаке» пока если и проявились, то косметические. Кажется, поагрессивнее стали прессинговать, стараться быстрее доставлять мяч к воротам, но это на уровне ощущений. В целом мы увидели примерно ту же игру, что и раньше при Витории.
У ЦСКА не замечалось особой сплоченности и сыгранности — логичная вещь, когда в полузащите одни новички. Но красно-синие брали свое за счет более высокого мастерства. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи быстро дали понять, за что попали в московский клуб. Особенно последние двое.
У Карраскаля и Языджи и были самые лучшие моменты ЦСКА в первом тайме, на что «Спартак» ответил попаданием Промеса в штангу и еще парой выстрелов из ударных позиций.
В общем, равный первый тайм. Который, несмотря на отсутствие голов, не назовешь скучным. По крайней мере, гораздо веселее, чем дерби первого круга. Хорошие скорости и страсть обеспечивали зрелищность.
В игре на три результата всегда решают детали. Глупый фол на Языджи Мартинса, который вообще был в дебютном матче не в своей тарелке, несмотря на хорошие физические данные. Сам турок со штрафного и открыл счет, легко обведя «стенку» безупречным ударом. Кажется, Селихову стоило ее сдвинуть подальше, закрывая угол ворот. Мелкая, но фатальная помарка.
А Акинфеев в противоположной вратарской привычно демонстрировал класс. Например, как в случае с выходом один на один Зобнина.
У «Спартака» таких мастеров, как Языджи, не нашлось — точность в завершении атак оказалась не на стороне красно-синих. Зайнутдинов поражает нижний угол бильярдным ударом с 23 метров — Николсон же не попадает по мячу, находясь в шести метрах перед воротами. Вот и разница.
Отличное возобновление сезона для ЦСКА и Алексея Березуцкого, команда продолжает борьбу за 2-3-е места. А Паоло Ваноли дебютирует с поражения в принципиальном дерби. Да, по игре красно-белые не выглядели заметно хуже, но ведь и лучше — тоже. Революции в качестве футбола пока не произошло.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7