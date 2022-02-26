Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

Календарь порой подкидывает классные сюжеты. Лучше варианта для дебюта Паоло Ваноли, кажется, было и не сыскать. Без раскачки, без втягивания, не с условным «Нижним» или «Уралом» — сразу дерби с ЦСКА. А дальше — «Динамо», «Краснодар» плюс два матча с «Лейпцигом» в Лиге Европы. Где обязательно пойдут сравнения с Доменико Тедеско.

Тут ты можешь или взлететь куда-то под облака в глазах строгих, но благодарных спартаковских болельщиков, или начать щупать дно.

Итальянец провел сборы в закрытом режиме — благо пандемия позволяет обосновать любые ограничения. Но по доносящимся сведениям мы знаем, что красно-белых гоняли как сидоровых коз. Плоды мы должны были оценить в матче с ЦСКА.

У которого свои задачи. И свои приобретения — Медина, Гбамен, Карраскаль, Языджи, сразу оказавшиеся в стартовом составе и усадившие в запас в том числе Эджуке и Мухина. Фактически вся средняя линия новая, так что и здесь интриги хватало.

Возможно, ее было даже больше, чем со стороны «Спартака». Там все-таки из новичков в стартовый состав попал один Мартинс. Николсон, Хлусевич, Пруцев, Классен, Чернов и Свинов остались на скамейке, подтверждая догадки, что трансферы сделаны не на сегодня, а на завтра.

Изменения в «Спартаке» пока если и проявились, то косметические. Кажется, поагрессивнее стали прессинговать, стараться быстрее доставлять мяч к воротам, но это на уровне ощущений. В целом мы увидели примерно ту же игру, что и раньше при Витории.

У ЦСКА не замечалось особой сплоченности и сыгранности — логичная вещь, когда в полузащите одни новички. Но красно-синие брали свое за счет более высокого мастерства. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи быстро дали понять, за что попали в московский клуб. Особенно последние двое.

У Карраскаля и Языджи и были самые лучшие моменты ЦСКА в первом тайме, на что «Спартак» ответил попаданием Промеса в штангу и еще парой выстрелов из ударных позиций.

В общем, равный первый тайм. Который, несмотря на отсутствие голов, не назовешь скучным. По крайней мере, гораздо веселее, чем дерби первого круга. Хорошие скорости и страсть обеспечивали зрелищность.

В игре на три результата всегда решают детали. Глупый фол на Языджи Мартинса, который вообще был в дебютном матче не в своей тарелке, несмотря на хорошие физические данные. Сам турок со штрафного и открыл счет, легко обведя «стенку» безупречным ударом. Кажется, Селихову стоило ее сдвинуть подальше, закрывая угол ворот. Мелкая, но фатальная помарка.

А Акинфеев в противоположной вратарской привычно демонстрировал класс. Например, как в случае с выходом один на один Зобнина.

У «Спартака» таких мастеров, как Языджи, не нашлось — точность в завершении атак оказалась не на стороне красно-синих. Зайнутдинов поражает нижний угол бильярдным ударом с 23 метров — Николсон же не попадает по мячу, находясь в шести метрах перед воротами. Вот и разница.

Отличное возобновление сезона для ЦСКА и Алексея Березуцкого, команда продолжает борьбу за 2-3-е места. А Паоло Ваноли дебютирует с поражения в принципиальном дерби. Да, по игре красно-белые не выглядели заметно хуже, но ведь и лучше — тоже. Революции в качестве футбола пока не произошло.