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Сегодня, 21:30

Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

«Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 0:2 в матче чемпионата России по футболу
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ЦСКА обыграл красно-белых (2:0).

Календарь порой подкидывает классные сюжеты. Лучше варианта для дебюта Паоло Ваноли, кажется, было и не сыскать. Без раскачки, без втягивания, не с условным «Нижним» или «Уралом» — сразу дерби с ЦСКА. А дальше — «Динамо», «Краснодар» плюс два матча с «Лейпцигом» в Лиге Европы. Где обязательно пойдут сравнения с Доменико Тедеско.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Тут ты можешь или взлететь куда-то под облака в глазах строгих, но благодарных спартаковских болельщиков, или начать щупать дно.

Итальянец провел сборы в закрытом режиме — благо пандемия позволяет обосновать любые ограничения. Но по доносящимся сведениям мы знаем, что красно-белых гоняли как сидоровых коз. Плоды мы должны были оценить в матче с ЦСКА.

У которого свои задачи. И свои приобретения — Медина, Гбамен, Карраскаль, Языджи, сразу оказавшиеся в стартовом составе и усадившие в запас в том числе Эджуке и Мухина. Фактически вся средняя линия новая, так что и здесь интриги хватало.

Возможно, ее было даже больше, чем со стороны «Спартака». Там все-таки из новичков в стартовый состав попал один Мартинс. Николсон, Хлусевич, Пруцев, Классен, Чернов и Свинов остались на скамейке, подтверждая догадки, что трансферы сделаны не на сегодня, а на завтра.

Изменения в «Спартаке» пока если и проявились, то косметические. Кажется, поагрессивнее стали прессинговать, стараться быстрее доставлять мяч к воротам, но это на уровне ощущений. В целом мы увидели примерно ту же игру, что и раньше при Витории.

У ЦСКА не замечалось особой сплоченности и сыгранности — логичная вещь, когда в полузащите одни новички. Но красно-синие брали свое за счет более высокого мастерства. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи быстро дали понять, за что попали в московский клуб. Особенно последние двое.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Игроки ЦСКА поздравляют с&nbsp;голом Юсуфа Языджи. Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

У Карраскаля и Языджи и были самые лучшие моменты ЦСКА в первом тайме, на что «Спартак» ответил попаданием Промеса в штангу и еще парой выстрелов из ударных позиций.

В общем, равный первый тайм. Который, несмотря на отсутствие голов, не назовешь скучным. По крайней мере, гораздо веселее, чем дерби первого круга. Хорошие скорости и страсть обеспечивали зрелищность.

В игре на три результата всегда решают детали. Глупый фол на Языджи Мартинса, который вообще был в дебютном матче не в своей тарелке, несмотря на хорошие физические данные. Сам турок со штрафного и открыл счет, легко обведя «стенку» безупречным ударом. Кажется, Селихову стоило ее сдвинуть подальше, закрывая угол ворот. Мелкая, но фатальная помарка.

А Акинфеев в противоположной вратарской привычно демонстрировал класс. Например, как в случае с выходом один на один Зобнина.

У «Спартака» таких мастеров, как Языджи, не нашлось — точность в завершении атак оказалась не на стороне красно-синих. Зайнутдинов поражает нижний угол бильярдным ударом с 23 метров — Николсон же не попадает по мячу, находясь в шести метрах перед воротами. Вот и разница.

Отличное возобновление сезона для ЦСКА и Алексея Березуцкого, команда продолжает борьбу за 2-3-е места. А Паоло Ваноли дебютирует с поражения в принципиальном дерби. Да, по игре красно-белые не выглядели заметно хуже, но ведь и лучше — тоже. Революции в качестве футбола пока не произошло.

ЦСКА сыграет против &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;19-м туре РПЛ. РПЛ: «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит» — «Рубин» и другие матчи 19-го тура

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
Юсуф Языджи
9
98
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Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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И К Ж
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 10 1 2
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