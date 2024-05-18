«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ
За два тура до финиша РПЛ внизу турнирной таблицы сложилась запутанная ситуация. Все еще ни одна команда не утратила шансы на сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон, и сразу шесть клубов могут вылететь напрямую или попасть в стыковые матчи. У четырех команд на данный момент одинаковое число очков.
Мы уже подробно объясняли, почему клубы распределены именно так. Если коротко, то сейчас они ранжированы по количеству побед и по разнице мячей. Однако после 29-го тура, когда будет проведен матч между «Уралом» и «Оренбургом», главным критерием при равенстве очков у этого квартета станут личные встречи.
На сегодня мини-таблица очных матчей между этими четырьмя командами выглядит так:
В 29-м туре у всех аутсайдеров разные по уровню соперники. «Сочи» примет дома претендента на чемпионство — «Краснодар». «Факел» отправится в гости к «Локомотиву», который борется за топ-3. «Урал» и «Оренбург» встретятся друг с другом, а «Пари НН» и «Балтике» предстоят матчи с сильными противниками без турнирной мотивации — волжане сыграют с ЦСКА, а команда Игнашевича — с «Ростовом».
Что может решиться в 29-м туре для каждого из участников борьбы за выживание?
«Пари НН»
Соперник: ЦСКА (д)
У «Пари НН» есть преимущество по личным встречам лишь над одним из конкурентов — «Уралом». Нижегородцы в любом случае останутся в гонке за сохранение места в РПЛ по итогам этого тура, но могут обезопасить себя от прямого вылета. Для этого «Пари НН» необходимо сыграть лучше «Балтики». Команда Саши Илича избежит прямого вылета, если победит ЦСКА, а калининградцы потеряют очки в матче с «Ростовом». Тот же исход будет, если волжане сыграют вничью с армейцами, а балтийцы уступят на Дону. Плюс для «Нижнего» в том, что он в этом туре играет последним, в понедельник.
«Урал»
Соперник: «Оренбург» (д)
«Оренбург»
Соперник: «Урал» (г)
В нижней шестерке уже все сыграли друг с другом, не считая одной пары. Именно «Урал» с «Оренбургом» в 29-м туре сойдутся в открытой битве аутсайдеров. Расклады для них — такие же, как и для «Пари НН»: никто не сможет в эти выходные забронировать за собой место в РПЛ, но шанс гарантировать хотя бы стыки есть у обоих. Если «Урал» и «Оренбург» сыграют вничью, то избегут прямого вылета по итогам тура только в случае поражения «Балтики». Если в этой паре кто-то выиграет, то победитель обеспечит себе как минимум стыковые матчи в случае ничьей или поражения «Балтики».
«Факел»
Соперник: «Локомотив» (г)
Воронежцы находятся в любопытной ситуации. Сейчас они стоят на границе между стыковыми матчами и зоной вылета, но только «Факел» по итогам 29-го тура может гарантировать себе место в РПЛ на следующий сезон. Для этого нужно, чтобы «Факел» победил, «Пари НН» проиграл, «Балтика» потеряла очки, а в матче «Урал» — «Оренбург» не было ничьей.
Как так? Все из-за личных встреч. У воронежцев отличные результаты с конкурентами: есть преимущество над «Пари НН» и «Оренбургом», а с «Уралом» — паритет. Почти при любом раскладе при равенстве очков — с двумя, тремя или четырьмя командами — «Факел» будет высоко. Но для этого должно сойтись несколько условий.
«Балтика»
Соперник: «Ростов» (г)
Калининградцы вышли в суперфинал Кубка России, но на этой же неделе могут потерять шансы на сохранение прописки в РПЛ. Это произойдет, если «Балтика» проиграет, а «Урал», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» наберут как минимум одно очко.
Если команда Сергея Игнашевича хотя бы сыграет вничью в Ростове, то сохранит математические шансы на место в элите. Причина — в матче между «Оренбургом» и «Уралом», где как минимум одна команда потеряет очки.
«Сочи»
Соперник: «Краснодар» (д)
У «Сочи» нет выбора — надо только побеждать. Любая потеря очков в каждом из двух оставшихся матчей автоматически лишит черноморцев места в премьер-лиге на следующий сезон. Более того, «Сочи» может утонуть досрочно, даже если обыграет «Краснодар». Это произойдет в том случае, если «Факел», «Пари НН», «Оренбург» и «Урал» наберут минимум одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4