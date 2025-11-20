Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Босс возвращается в «Локомотив» спустя 20 лет! Овчинников возглавит академию железнодорожников

Сергей Овчинников возглавит академию «Локомотива»
Артем Белинин
Корреспондент
Сергей Овчинников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Легенда на месте.

Сергей Овчинников возвращается в московский «Локомотив». 55-летний специалист покидает пост начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза ради работы с молодежью красно-зеленых.

Теплые слова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так проводил Овчинникова в академию «Локомотива»: «Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования».

При этом Овчинников продолжит помогать союзу в качестве консультанта. Об этом рассказала глава Академии РФС Ирина Баранова: «С очевидной грустью, но и пониманием встретили его решение продолжить работу в «Локомотиве». Сергей Иванович продолжит сотрудничество с РФС как эксперт».

От вратаря до наставника

«Локомотив» — главный клуб в жизни Овчинникова-игрока. Вратарь выступал за красно-зеленых с 1991-го по 1997-й и с 2002-го по 2005-й. За это время Сергей Иванович выиграл с железнодорожниками по два чемпионства, Кубка и Суперкубка страны.

Овчинников пробовал вернуться в «Локомотив» в качестве функционера после завершения карьеры, однако из-за конфликта с работавшим тогда Анатолием Бышовцем сделать это не удалось.

Потерпев неудачу в «Локомотиве», Босс отправился сперва в киевское «Динамо» вместе с Юрием Семиным, а в 2008 году самостоятельно возглавил «Кубань». Позднее экс-голкипер железнодорожников сменил множество должностей: был и спортивным директором академии им. Юрия Коноплева, и тренером вратарей в сборной России. В 2014 году Овчинников стал старшим тренером ЦСКА, в клубе работал до 2020 года. С 2021-го он занимался подготовкой тренеров в РФС.

Сергей Овчинников и&nbsp;Виктор Гончаренко.Овчинников покинул ЦСКА. Как на это повлияли разногласия с Гончаренко?

В последнее время специалист также проявил себя в медиафутболе, где с марта 2025 года тренировал команду «Банка». Под его руководством один из главных аутсайдеров вышел в 1/8 финала Кубка лиги, а сам тренер стал одним из местных любимцев.

«Я не считал переход в «Банку» авантюрой. Все знают: все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Я ничем не рисковал, и Фил был очень убедителен. Когда я общался с генеральным секретарем РФС, он спросил: «Зачем тебе это все надо?» А мне просто хочется. Он ответил, что это здорово», — рассказывал Овчинников о своем опыте в медиафутболе.

Теперь у Босса новый этап в карьере — в хорошо знакомом месте. Посмотрим, каким он получится для легенды «Локомотива».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Геркус призвал «Спартак» брать пример с ЦСКА в вопросе подбора кандидатуры главного тренера
Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке
«Акрон» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Лещенко — о «Динамо»: «Лично я бы совершенно спокойно оставил Гусева»
Артур Гомес — об общении с другими бразильцами из РПЛ: «Когда есть возможность быть вместе, очень рад»
Полузащитник «Динамо» Гомес: «У команды есть доверие к Гусеву»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nikolaevich

    Рад за Сергея,желаю успехов:muscle:

    20.11.2025

  • Иванов Алексец

    "Все знают: всё, к чему я прикасаюсь, превращается в золото"... Ага ))) Динамо Минск, Динамо Брянск...

    20.11.2025

  • AleSSio87

    еще один никчемный клоун вернулся! был клоуном как футболист, таким же клоуном стал как тренер

    20.11.2025

  • ValeraK

    Отличный ученик Черчесова!)

    20.11.2025

  • Спартак 98

    Вот кто должен в будущем стать главным паровозом

    20.11.2025

    • Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости