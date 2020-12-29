Овчинников покинул ЦСКА. Как на это повлияли разногласия с Гончаренко?

Главный тренер армейцев остался без двух помощников.

Объявление об уходе Виктора Онопко и Сергея Овчинникова из тренерского штаба ЦСКА во многом стало неожиданностью. Много говорилось, что команду покинет главный тренер Виктор Гончаренко, а в итоге попрощались с его помощниками. Причем уход получился «естественным» — по истечении контрактов.

Роль Овчинникова была более заметной. Его должность именовалась старший тренер, он всегда подменял Виктора Гончаренко, когда тот отсутствовал по каким-либо причинам на пресс-конференциях или матчах. Последний раз Овчинников от бровки руководил игрой ЦСКА в домашней встрече с «Химками» (Гончаренко из-за дисквалификации смотрел игру из ложи). Армейцы тогда вели в счете, неожиданно пропустили два мяча в начале второго тайма, затем сравняли, но дожать соперника не смогли. Это был один из лучших матчей в исполнении Эджуке в чемпионате России. В частности, он сделал классный голевой пас на Шкурина. А ведь сколько нигерийца критиковали за неумение играть на команду. И то была далеко не первая его обостряющая передача в матче. Однако Эджуке был заменен уже на 62-й минуте, и это вызвало много вопросов.

Овчинникова на послематчевой пресс-конференции спросили о заменах, и он ответил, что решение принимает главный тренер. «Я согласен с вами, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли», — сказал тогда Овчинников, явно противопоставив свое мнение решению Гончаренко.

И это был не первый случай, когда Овчинников публично не соглашался с Гончаренко. В июне после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) Овчинников подменял главного тренера на пресс-конференции и поставил под сомнение план Гончаренко на игру. «На мой взгляд, мы могли бы выстроить оборону по-другому», — говорил он тогда. Гончаренко улетел в Белоруссию, и по ситуации в ЦСКА было много вопросов — вернется ли он вообще, и кто дальше будет тренировать команду. Именно Овчинников назывался главным претендентом на пост в случае окончательного ухода Виктора Михайловича. Амбиции стать боссом у Овчинникова имеются, он сам об этом говорил. У него есть самостоятельный тренерский опыт на уровне премьер-лиги, кроме того, он работал и с Семиным, и с Адвокатом, и с Капелло, и со Слуцким.

В той единственной игре, когда Гончаренко никак не влиял на игру команды, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (0:0). И Овчинников за короткое время многое изменил. В частности, армейцы отказались от постоянного высокого прессинга. Вскоре Гончаренко вернулся, и все встало на свои места. Осенью у ЦСКА был кризисный момент, и в этот отрезок, к слову, попала и та игра с «Химками». Заключительный матч года против «Ростова» позиционировался как решающий для Гончаренко. Красно-синие благополучно выиграли, и главный тренер сохранил свой пост. Возможно, настояв после этого на непродлении соглашения со своим оппонентом Овчинниковым. Или Сергей Иванович сам принял решение открыть новую страницу. С учетом разногласий с главным тренером его уход из ЦСКА в любом случае видится объяснимым.