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Инсайды

«Рубин» два месяца ломал голову, как попасть под лимит, но проблему решил несчастный случай. Инсайды «СЭ»

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Клуб даже был готов расстаться с Йевтичем или Уремовичем

Хавбек Мицуки Сайто выбыл на 4 месяца и не сможет сыграть за «Рубин» в этом сезоне. Из-за его покупки у казанцев были проблемы с заявкой — перебор иностранцев вынудил определить лишнего лишь на сборах. Травма облегчила задачу, и Сайто и стал тем самым лишним легионером.

«К большому сожалению, могут вмешаться обстоятельства, в которых нам не придется делать выбор», — ответил Леонид Слуцкий на вопрос корреспондента «СЭ» о том, как клуб решит проблему с лимитом.

«СЭ» рассказывает, какие варианты легионерской заявки готовил «Рубин» и что теперь будет с травмированным японцем, которого клуб арендовал этой зимой.

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«Рубин» неохотно, но планировал расстаться с Йевтичем

Японца «Рубин» подписал еще в декабре: скауты клуба нашли игрока, и в течение полутора месяцев казанцы договаривались о его переходе. Менеджеров не смутило, что он становился девятым иностранцем в команде: Сайто считают очень перспективным футболистом и поэтому не хотели упускать. «Лучше подписать таланта, а уже потом думать, как его внедрить. Сайто лучше многих игроков «Рубина», — объяснял один из моих собеседников в клубе после трансфера японца.

Лишнего иностранца «Рубин» планировал определить в ходе трех зимних сборов в Турции. Учитывая конкуренцию в полузащите, главным кандидатом на выход перед сборами был швейцарский хавбек Дарко Йевтич. По данным «СЭ», «Рубин» изучал варианты аренды игрока в клубы РПЛ, хотя менеджеры и не особо хотели его отпускать. В конце года Йевтич выглядел прилично, а на сборах вообще оставил очень хорошее впечатление у тренерского штаба.

Леонид Слуцкий считал его одним из лучших в составе в товарищеских матчах. Йевтич забил красивый гол со штрафного в контрольной встрече с «Химками» (2:2), в целом здорово исполняет стандарты и постепенно стал важным футболистом в системе игры «Рубина». Отпускать его клуб очень не хотел, но, если бы не травма Сайто, вероятно, Йевтич покинул бы казанскую команду.

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Клуб был готов к продаже Уремовича

По информации «СЭ», помимо варианта с Йевтичем в клубе были готовы к продаже капитана «Рубина» — центрального защитника Филипа Уремовича. Хорвата в прошлом году за 8 миллионов евро был готов подписать ЦСКА, но тогда казанцы отказались от трансфера.

В «Рубине» считали, что за основного игрока сборной Хорватии в перспективе смогут выручить больше средств. Этой зимой из-за ситуации с лимитом клуб был открыт к предложениям по Уремовичу. В «Рубине» выступают швед Карл Старфельт и хорват Силвие Бегич, которые много играли в связке в первой части сезона, а также в ротацию был подписан Алексей Грицаенко. «Рубин» был готов войти в сезон с тремя центральными защитниками либо докупить российского игрока за вырученные средства.

Никаких больших предложений по Уремовичу в клуб в итоге зимой не поступило, несмотря на интерес к игроку из Европы. По данным «СЭ», за хорватом около года следят английские клубы не из числа лидеров АПЛ.

Сам Уремович в интервью «СЭ» отметил, что хочет играть в европейском чемпионате и в ближайшее время планирует уйти из «Рубина». Вероятно, теперь уже после чемпионата Европы, куда защитник поедет в составе сборной как игрок основы.

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Зачем теперь «Рубину» сломанный Сайто?

Травма Сайто избавила менеджеров «Рубина» от головной боли с легионерской заявкой, хотя японец был подписан казанцами под основной состав и на фоне больших ожиданий. Его видели в связке с Хван Ин Бомом в середине поля и считали, что он может стать открытием чемпионата.

На первом и половине второго сбора Сайто произвел хорошее впечатление на тренеров: цепкий и резкий игрок хорошо выглядел в борьбе и отборе, при этом был полезен и в развитии атак. Иронично, что именно японский новичок в итоге стал тем самым лишним легионером в заявке.

Повреждение Мицуки получил на тренировке в середине второго сбора: в ходе упражнения Сайто в борьбе с защитником Ильей Самошниковым пытался атаковать ворота. После удара японец неудачно приземлился и уже не смог встать на правую ногу. Самошников, который стелился в подкате под хавбека, поначалу переживал, что нанес травму партнеру. Он пересматривал видео, чтобы понять, виноват ли в повреждении.

«Рубин» позже выложил отрывок, где стык кажется безобидным, и шутливый пост, где Самошникову пишет недовольный потерей игрока Слуцкий.

У Сайто было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. После второго сбора его направили на операцию в Финляндию, восстановление займет четыре месяца. «Рубину» в этом сезоне он точно не поможет, но возвращать японца в «Сенан Белмаре», откуда он был арендован, казанский клуб не будет.

По данным «СЭ», «Рубин» взял Сайто в бесплатную аренду на полтора года с правом выкупа за 1 миллион евро. Да, японец до лета не будет играть за «Рубин», но расставаться с ним сейчас не будут. Казанцы займутся его восстановлением и ждут в команде к новому сезону, а пока оставят заявку без изменений.

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