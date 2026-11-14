Экс-арбитр ФИФА Николаев: «Не стал бы заявлять, что внедрение искусственного интеллекта в судейство неизбежно»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном внедрении искусственного интеллекта в работу футбольных судей.

«Сложно говорить об этом. Искусственный интеллект много где появляется, но спорт должен быть спортом. Раньше мы и представить не могли, что в мячах будет какой-то чип, собирающий статистику. Не стал бы заявлять, что внедрение искусственного интеллекта в футбольное судейство неизбежно. Возможно, появятся еще какие-то другие технологии», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее, 12 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект может помочь обеспечить объективность судейства в спорте.