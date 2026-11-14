Экс-арбитр ФИФА Николаев отметил омоложение судейского корпуса РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил судейство в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Этот сезон отличается большим количеством молодых арбитров. Но не стоит сравнивать его с предыдущим. У молодых судей есть ошибки — это нормально. Пока рано что-то оценивать, об этом можно будет говорить в конце сезона», — сказал Николаев «СЭ».

В сезоне-2026/27 самым молодым арбитром в истории РПЛ стал 24-летний Матвей Заика.