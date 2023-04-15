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Сегодня, 10:30

«Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Спартака» Антон Зиньковский.
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболист «Спартака» Алексис Дуарте.
Алексис Дуарте (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Форвард «Спартака» Шамар Николсон.
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о том, что происходит со «Спартаком» этой весной.

«Две проблемы красно-белых»

— Главная причина таких результатов «Спартака» этой весной?

— Я бы обозначил сейчас две проблемы в игре красно-белых. Первая — слабая реализация. Команда продолжает создавать моменты, но не забивает достаточно много. Вторая — сложности в обороне.

— Особенно после травмы Джикии.

— Понятно, что Джикия основной защитник, который цементировал оборону. Его нельзя назвать слишком быстрым футболистом, но он очень опытный, хорошо работает с мячом, подсказывает.

— Против «Ахмата» и «Динамо» в центре защиты играли Литвинов и Чернов.

— Литвинов опустился в защиту не от хорошей жизни. Это вынужденная мера. Но она не лучшая. Руслан не центральный защитник, не может там играть на постоянной основе. И вот тут возникает вопрос про Дуарте.

— Весной парагваец лишь однажды выходил в стартовом составе — против «Урала».

— Верно. Но почему его не выпускают после того, как «сломался» Джикия? В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит? Ведь Абаскаль утверждал этого игрока и считал, что по нынешним временам он стоит таких денег. Но почему тренер его тогда не встраивает в свою систему?

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— При этом вы сами сразу сказали, что не понимаете этой покупки.

— Конечно, я и сейчас не понимаю. Время все расставляет по своим местам. Казалось бы, вот он, шанс для Дуарте, так как Джикия оказался в лазарете. Но Абаскаль в него почему-то не верит. Как это может быть в таком клубе? Приобретают игрока в качестве замены Жиго, а потом его не ставят. Странно, не находите? Конечно, Джикии не хватает. А Литвинов полезен на другой позиции. Он здорово действует в качестве box-to-box, сам способен завершать атаки, забивать.

— Про Дуарте ваш скепсис понятен. А что тогда скажете про второго новичка — Тавареша?

— Тавареш интересный игрок, с определенными качествами. Быстрый, умный, здорово оснащен технически. Не боится рисковать. Но пока непонятно, на какую конкретно позицию его брали. Получается, что Абаскаль нередко затыкает им дыры. Хочется понять, куда его все-таки покупали. Как джокера или как железного игрока основы? Вот куда его брали?

— На правый фланг вместо Денисова?

— А вот непонятно. Может быть, и как альтернативу Хлусевичу. В любом случае, считаю, Тавареш принесет пользу москвичам. Если травмы обойдут его стороной, то это приглашение себя оправдает. Просто надо понимать, на какой позиции его конкретно видят. Если справа в обороне, то тогда от него требуется не только защищаться, но и выполнять кроссы, точные подачи. Пока, по большому счету, и спросить с него не за что.

— По своим качествам Тавареш сильнее Денисова и Хлусевича?

— Думаю, да. Сильнее.

Футболист «Спартака» Алексис Дуарте.
Алексис Дуарте (в центре).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Промесозависимость

— Промес пропустил уже два тура. Можно ли говорить о промесозависимости «Спартака»?

— Это очевидно. Промес тот игрок, который способен сделать разницу. Забить, отдать, сыграть нестандартно. Тут мы возвращаемся к слабой реализации «Спартака» в последних турах. Промес вскрывал игру. В его отсутствие таких футболистов у Абаскаля нет.

— Ждали большего от Зиньковского, который в целом способен сыграть нестандартно. Однако после слабой игры против «Оренбурга» Абаскаль оставляет его в запасе.

— Я бы не сказал, что Антон разочаровывает. Возможно, ему требуется больше игрового времени, чтобы себя проявить. В последних турах он выходил на замену и не усиливал игру. Но в целом, мне кажется, именно Зиньковский — первая опция у тренера, когда нет Промеса. Быстрый исполнитель, который способен обыграть один в один, забить, отдать. При этом, мне кажется, его лучше использовать не слева, а справа.

— Что скажете об Игнатове? Может ли он претендовать на роль плеймейкера?

— Наверное, в данный момент слишком большие ожидания не только от Игнатова, но и от Пруцева. Игнатов отличается от Зиньковского. Это футболист чуть другого плана. Он может действовать и на позиции второго нападающего. Однако в передней линии красно-белых слишком большая конкуренция.

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— Сильно ли Зобнин сдал по сравнению с осенью?

— Почему-то Роман не предлагает себя со второй линии, не часто теперь врывается в штрафную. По самоотдаче к нему нет особых претензий. Не думаю, что Зобнин расклеился или расслабился. Но раньше его чаще можно было увидеть в завершающих фазах атак. Он был типичным box-to-box, добегал до чужой штрафной. Больше рисковал.

— Теперь о нападении. Нужно ли «Спартаку» летом расставаться с Николсоном?

— Пока клубу, наверное, не надо давать понять футболисту, что на него больше не рассчитывают. Однако стоит признать, что Николсон не смог себя толком проявить в «Спартаке». Он остается вторым или третьим выбором в нападении. И тут уже надо оценивать его зарплату и решать, нужен ли команде еще на один год нападающий, который многие матчи начинает на скамейке запасных.

— Вы бы как поступили?

— На мой взгляд, надо с ним прощаться.

Форвард «Спартака» Шамар Николсон.
Шамар Николсон.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Соболев сверхмотивирован. Иногда это мешает»

— Соболев сейчас играет в свою силу?

— Александр — как раз из тех игроков, кто полностью отдается в каждом матче. Почему стал меньше забивать? Моменты-то у него есть. Просто почему-то не залетает все, что залетало раньше.

— Почему?

— Это, возможно, связано с его эмоциональным состоянием. Нет, не хочу сказать, что Соболев не заряжен. Напротив, он сверхмотивирован на то, чтобы забивать. И это иногда мешает.

— Не хватает хладнокровия?

— Не то чтобы хладнокровия... Когда ты слишком сильно хочешь забить, это тебя лимитирует. Форвард должен быть расслабленным. Вот тогда голы сами к тебе придут.

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— Но как быть с его нырками в чужой штрафной, спорами с судьями?

— Это уже, что называется, его стиль. Очень хочет всегда победить. Иногда эмоции просто зашкаливают.

— Появилась ли вера в Бальде?

— Понятно, что это мастеровитый форвард, может и отдать, и забить. Сейчас он находится в такой ситуации, когда ему надо доказывать свою состоятельность каждый день. Просто ему нужно концентрироваться на работе, а не показывать на часы. В целом Бальде старается. Но мяч в ворота у него тоже не особенно идет. Я уже сказал, что «Спартак» создает моменты, однако подводит реализация.

— Последний вопрос. О вратаре. Дерби с «Динамо» ознаменовалось двумя грубыми ошибками Селихова. Против «Торпедо» сыграет Максименко?

— Думаю, сыграет Селихов. По сути, до дерби с «Динамо» мы не видели его грубейших ошибок. У каждого вратаря бывают такие матчи, как с бело-голубыми... Непонятно, что случилось с Александром. Как будто другой футбол смотрел. Но я считаю Селихова более сильным вратарем, чем Максименко. Другое дело, что если «Спартак» претендует реально на самые высокие места в РПЛ, ему нужно брать вратаря сильнее Селихова.

Александр Соболев
Игорь Корнеев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
5
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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