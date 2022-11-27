Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

90 минут безынтересной игры увенчались грандиозным скандалом.

4:0 на заказ

Матч «Зенит» — «Спартак» по умолчанию не может быть второстепенным. Но случается и такое: битва Москвы и Санкт-Петербурга оказалась в тени чемпионата мира, хоть и нзаслуженно.

Ситуация в кубковой группе В к последнему туру получилась настолько закрученной, что даже в Катаре позавидовали бы. «Факел» давно потерял шансы на плей-офф, а «Зенит» и «Крылья Советов» отставали от «Спартака» на три очка. Действующие чемпионы России и лидеры РПЛ рисковали пролететь мимо верхней сетки из-за слабой игры с прямыми конкурентами. Подразумевалось, что самарцы в параллельной встрече справятся с «Факелом», поэтому «Зениту» требовалась не простая победа, а разгромная — минимум в четыре мяча.

СБГ-надежды и КБ-опасения

В сине-бело-голубых соцсетях всю неделю шутили над тем, что задача простейшая — в последних двух матчах на «Газпром Арене» «Зенит» разгромил «Спартак» с общим счетом 11:1. Но понятно, что за этими шутками стояли лишь вера в команду и легкая надменность, а не логика.

«Спартак» вырос даже за тот короткий срок, что прошел с июльского поражения в Суперкубке России. Красно-белые сильно провели осень, Гильермо Абаскаль уже утвердился в статусе одного из лучших тренеров красно-белых последних лет, так что и болельщики «Спартака» рассчитывали на долгожданный успех в Питере. Правда, в их соцсетях в последние дни высказывались и опасения: слишком невнятно они провели недавний матч с «Крыльями Советов», хотя могли по его итогам гарантировать себе первое место.

Гибридная схема Абаскаля

Впрочем, вряд ли поражение в Самаре существенно повлияло на мотивацию красно-белых. Обыграть «Зенит» на его поле — принципиальная задача, которую Абаскаль хотел решить в любом случае. И под эту встречу тренерский штаб подготовил специальный план: «Спартак» выбрал сложную гибридную схему, в которой особая роль была отведена правому флангу. Без мяча красно-белые четко выстраивались по схеме 5-3-2, а при владении Классен уходил высоко вперед.

Однако изначальный план Абаскаля мог выглядеть чуть иначе, потому что на разминке травмировался Маслов — и вместо него вышел Рыбус. Крайне редко бывает, чтобы вынужденная замена перед матчем была не по позиции, но это как раз тот случай — едва ли Маслов закрывал бы левую бровку. Скорее всего, там действовал бы Хлусевич, который в итоге стал правым центральным защитником.

27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Малком и Роман Зобнин. Фото ФК «Зенит»

Необычная роль Малкома

Любопытно, что Классен — левша, которому сказали покрывать весь правый фланг. Похожую историю мы видели как раз в матче первого круга группы, когда «Спартак» разбил «Зенит» 3:0. Но сейчас у сине-бело-голубых стартовый состав был близок к оптимальному — в отличие от той встречи, Барриос и Клаудиньо вышли в основе, а Дуглас Сантос занял родное место на левом краю. Выздоровел Родригао, а вместо Ловрена в центре обороны вышел Чистяков.

Сергей Семак тоже подкорректировал схему. Нет, он не отказался от привычных 4-3-3, но наделил особыми полномочиями Малкома. Во-первых, бразилец играл не просто слева, а максимально широко слева — он растягивал оборону «Спартака» и регулярно оставался один в один с другим левшой Классеном. Без мяча Малком часто уходил в переднюю линию прессинга с Сергеевым, так что визуально «Зенит» в этой фазе переключался на 4-4-2.

Скучный первый тайм

Кроме тактики и красочного перфоманса «виража», в первом тайме обсуждать было нечего. «Зенит» и «Спартак» то ли подхватили унылую тенденцию чемпионата мира, то ли мыслями находились уже в отпуске, но первая половина встречи обошлась вообще без голевых моментов. Грамотно играли опорные полузащитники обеих команд, поэтому тайм вышел не таким зрелищным, как хотелось бы.

После перерыва Семак разменял Сергеева на Кассьерру и перекинул Малкома на его родное правое крыло, где бразилец тут же начал создавать моменты — почти сразу после выхода из раздевалки он плотно пробил с левой ноги, а позже еще раз опасно влетал в штрафную, но оказался в офсайде.

Вылет Питера

Моменты во втором тайме хотя бы появились, но до ворот мяч все равно доходил редко. Уже в перерыве стало ясно, что ни о каких 4:0 речи быть не может даже при тройных премиальных для зенитовцев, однако настрой на победу все равно сохранялся. Это проявлялось не только в борьбе на поле, но и на бровке: в середине второго тайма красную карточку получил ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Позже в стычку вступили и Родригао с Николсоном.

Семак пытался освежить команду различными заменами и перестановками — например, Кузяев на финальном этапе встречи стал правым защитником, ушли Малком с Клаудиньо. Прекрасно вышел Мостовой — у Андрея была пара моментов, которые могли бы принести «Зениту» победу. Но на табло так и остались нули, которые оставили московскую команду первой, а невскую — третьей.

Стенка на стенку и пенальти Бакаева

Игру по регламенту должна была увенчать серия пенальти, которая не влияла на турнирное положение. Однако одновременно с финальным свистком началось самое интересное: фол Барриоса на Николсоне спровоцировал масштабную драку, в которой сложно было разобраться даже после окончания игры. Драка во многом напоминала легендарную битву «Сатурн» — ЦСКА из нулевых, однако сейчас для вынесения вердикта у судей была видеопомощь. В итоге было показано целых шесть красных карточек: Николсону, Соболеву, Селихову (он был запасным), Родригао, Барриосу и Малкому. Если учитывать удаление Слишковича, то за игру было продемонстрировано сразу семь красных карточек.

К серии пенальти команды успокоились. Иван отразил два удара — в исполнении Зиньковского и Денисова, а Дуглас Сантос пробил выше. По иронии, к мячу на финальный удар подошел экс-спартаковец Бакаев, который забил и все-таки принес победу «Зениту» в безумно нервном матче.

«Спартак» и «Крылья», обыгравшие «Факел», идут в Кубке дальше по основной сетке, а «Зенит» с третьей строчки — по Пути регионов.