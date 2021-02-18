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Московским судьям разрешено судить игры столичных команд. А вот питерских нельзя назначать на «Зенит»

17:40
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о нюансах назначения судей.

— В среду журналистам представили рекомендательную систему назначений. В ходе обсуждения зашла речь об отмене географического принципа — о том, чтобы, к примеру, разрешить назначение судей из Петербурга на игры «Зенита». Что думаете вы? — вопрос Кашшаи.

— В прошлом году мы уже убрали часть ограничений, в том числе некоторые географические. Но нейтральность остается важным фактором. Московские судьи и судьи из московского региона сегодня могут обслуживать игры столичных команд. Петербург и «Зенит»? Сегодня об этом пока не думаем. Однако, возможно, в будущем отменим вообще все географические ограничения. Но точно не в этом сезоне.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Виктором Кашшаи читайте здесь

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