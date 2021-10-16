«Арсенал» — «Зенит»: судья «украл» у команд больше минуты. Четыре добавленные минуты не сыграны
В конце матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (2:1) арбитр Павел Кукуян добавил четыре минуты. При этом, когда истекло основное время второго тайма, туляки еще праздновали гол — игра не возобновлялась. Затем тренеры хозяев провели замену — возобновление встречи снова было отложено, а рефери знаком показал, что добавит еще какое-то время.
В итоге мяч был введен в игру, когда телесекундомер показывал 91:45. То есть с учетом четырех добавленных минут и времени, ушедшего на замену, матч следовало завершить не ранее конца 90+6-й минуты. А Кукуян дал финальный свисток, когда на телесекундомере значились 94 минуты и 27 секунд. То есть судья фактически дал сыграть менее трех из четырех добавленных минут.
Интересно, как на это отреагируют новые руководители департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра и Йоуни Хюютия?
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