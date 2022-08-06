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Сербия и Южная Америка — главные доноры РПЛ. Откуда теперь к нам приезжают легионеры

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Милан Гайич, Роберто Фернандес.
Трансферы легионеров между российскими и зарубежными клубами летом 2022 года.
Футболисты из каких частей света/областей Европы уехали из РПЛ летом 2022 года.
Футболисты из каких частей света приехали в РПЛ летом 2022 года.
Из каких стран приезжало наибольшее число легионеров в РПЛ в последние летние трансферные окна.
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Большое исследование «СЭ».

Весной многие опасались массового оттока легионеров. По самым пессимистичным прогнозам, российский футбол должен был лишиться едва ли не всех футболистов из дальнего зарубежья. Но, к счастью, эти ожидания не оправдались даже близко.

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Да, часть иностранцев все равно уехала, хотя в других условиях осталась бы в России. Серьезно повлияла на это ФИФА, разрешившая легионерам приостанавливать контракты с нашими клубами до июня 2023 года. Но далеко не все воспользовались этой поправкой. Более того, премьер-лига продолжает пополняться футболистами из-за рубежа. Правда, изменились акценты на рынки.

Трансферы легионеров между российскими и зарубежными клубами летом 2022 года.
Трансферы легионеров между российскими и зарубежными клубами летом 2022 года.

В первую очередь подтвердим таблицей очевидную тенденцию лета: из России уезжает больше народу, чем приезжает сюда. На сегодня РПЛ покинули 37 легионеров, а пополнилась она 23 иностранцами. Тревожных цифр здесь нет, хотя отток выше, чем обычно. Наша лига каждый год избавляется от солидного числа легионеров, и нередко они уходят без компенсации. Но в данном случае разброс очень высок: сразу 14 иностранных футболистов покинули команды свободными агентами, а пришел лишь один (Милан Гайич в ЦСКА).

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Кроме того, российские клубы аномально много легионеров отдают в аренды — сразу 16. Причины на поверхности: иностранцы приостанавливают контракты и формально уходят как раз в аренды. При этом большинство из этих футболистов ликвидны, и в другой реальности на таких условиях не покинули бы свои клубы.

Но есть и хорошая новость: участники РПЛ заработали на продажах легионеров примерно столько же, сколько потратили на покупки новых — по 32 миллиона евро. Вообще все идет к тому, что по итогам летнего окна клубы премьер-лиги в совокупности покажут незначительный отрицательный баланс. Он точно будет не таким большим, как в трех предыдущих летних трансферных окнах.

Футболисты из каких частей света/областей Европы уехали из РПЛ летом 2022 года.
Футболисты из каких частей света/областей Европы уехали из РПЛ летом 2022 года.

Особенность нынешнего окна в том, что Россию покидают европейцы. Раньше такого не было — из РПЛ уезжали представители всех континентов приблизительно в равных пропорциях. Но сейчас виден четкий след: 26 из уехавших 37 легионеров (70%) — из Европы. Причем даже внутри нее выделяются отдельные страны — например, Польша и Швеция. По четыре футболиста из этих государств уехали из РПЛ летом, и это рекордный показатель. На третьем месте — неожиданно Нигерия, но это скорее стечение обстоятельств.

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Очень высок отток игроков даже не из Восточной Европы, а из Скандинавии: помимо четырех шведов, лигу покинули два норвежца, два исландца и один датчанин. Кроме того, лишь формально остается на контракте с «Ростовом» Матиас Норманн из Норвегии, но в его уходе нет сомнений. Если не считать его, то сейчас в лиге вообще нет футболистов из Скандинавии — и это точно аномалия: в РПЛ всегда было достаточно футболистов из Северной Европы. Например, в прошлом сезоне Швеция с семью игроками была на четвертом месте по числу легионеров в нашей лиге.

Футболисты из каких частей света приехали в РПЛ летом 2022 года.
Футболисты из каких частей света приехали в РПЛ летом 2022 года.

Обратная таблица, подчеркивающая тренд на южноамериканцев и сербов в РПЛ. Здесь нет чего-то необычного: по активностям клубов видно, какие именно рынки изучаются в первую очередь. Пока по числу новичков в лиге лидирует Бразилия: Иван и Густаво Мантуан («Зенит»), а также Мойзес (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив») обеспечивают это лидерство. Но клубы активно вступают в переговоры и с другими странами Южной Америки: РПЛ пополнилась чилийцем, парагвайцем, тремя аргентинцами, а еще ЦСКА выкупил контракт колумбийца Хорхе Карраскаля. Плюс «Оренбург» купил Джимми Марина из Коста-Рики.

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В целом, подписание полноценных контрактов после аренд — выход для многих клубов в нынешних условиях. Так поступил и «Спартак» с Кристофером Мартинсом, а «Краснодар» выкупил у болгарского «Ботева» сразу трех нигерийцев: Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Давида Ндуку. Сербия тоже делегировала в РПЛ трех новых футболистов.

Из каких стран приезжало наибольшее число легионеров в РПЛ в последние летние трансферные окна.
Из каких стран приезжало наибольшее число легионеров в РПЛ в последние летние трансферные окна.

Напоследок сравним статистику приезжавших в РПЛ иностранцев в предыдущие пять летних трансферных окон с текущей ситуацией.

Отметим, что окно в России закрывается только через месяц, но большинство сделок клубы уже совершили. И уже сейчас очевидно, что этот год будет худшим по числу легионеров-новичков за много лет. В 2017 году в РПЛ приехали ровно 50 иностранцев, а сейчас их в два с лишним раза меньше — 23. Однако, как и тогда, самым привлекательным рынком для России остается бразильский. Летом 2017-го оттуда премьер-лига приобрела сразу семь футболистов, а по шесть игроков тогда отправили в Россию Аргентина и Сербия. И если родина Месси и Марадоны пять лет назад резко вырвалась в лидеры благодаря «Зениту» и Роберто Манчини, то Бразилия с Сербией до сих пор остаются широко востребованными.

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив

В 2018-м в РПЛ был тренд на исландцев, а в 2019-м, как видно, к нам активно приезжали поляки и шведы. Сейчас, как мы уже отметили выше, уехал почти все граждане этих стран. Зато, к удивлению, остались многие футболисты из Хорватии — это сейчас по представительству третья в лиге страна (наряду с Сербией) после Бразилии и Белоруссии.

Год назад лига пополнялась игроками из десятков разных стран, но теперь такого широкого выбора нет. По новичкам лидируют Бразилия и Сербия — страны, которые всегда охотно отправляли в Россию футболистов. Разница в том, что раньше они были одними из многих доноров, а сейчас остались едва ли не единственными. Интересно, как изменится картина следующим летом.

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5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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8
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