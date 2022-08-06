Выступая за «Спартак», Шалимов в одиночку обыграл киевское «Динамо». Вспомнили два шедевра тренера «Урала»

Перед матчем «Спартака» в Екатеринбурге «СЭ» рассказывает о красно-белом этапе карьеры Шалимова.

Был худющий, но у Лобановского он бы тоже не пропал

17-летний Игорь Шалимов дебютировал в «Спартаке» при Константине Бескове. В апреле 1986-го он вышел на замену на 4 минуты в матче против киевского «Динамо» (1:2). Однако футболистом основы красно-белых полузащитник стал в 1988-м, отыграв в чемпионате Союза 24 матча и забив 8 голов.

В 1989 году Бескова сменил Олег Романцев. Шалимов старт чемпионского сезона пропустил из-за травмы. Впоследствии Игорь сравнивал футбол Бескова и Романцева.

— Спартаковский футбол начался с Бескова, — говорил Шалимов в интервью «СЭ» в 2016 году. — Он объяснял нам, как удобнее получать мяч, чтобы развить атаку. Но Константин Иванович не мог играть постоянно в позиционную атаку, потому что чемпионат Союза был конкурентным. Допустим, в Баку против «Нефтчи» «Спартак» не мог показывать только позиционную атаку, потому что соперник заставит обороняться. Позиционная атака, в моем понимании — это держание мяча на чужой половине поля. Так, когда СССР распался, действовал «Спартак» Романцева. Бесков не практиковал забеганий, у Романцева они появились. Причина проста — надо придумать, как взламывать насыщенную оборону. У «Спартака» Бескова в чемпионате СССР такой игры, когда соперник обороняется в полном составе, не было. Команде Бескова приходилось биться с равными, Романцеву — с теми, кто слабее. Футбол Романцева и Бескова в нюансах разный, но смысл один: игроки должны отдавать пас партнеру так, чтобы мог быстро развить атаку.

— Длинные передачи исключались?

— Нет, они возможны, но в том случае, если после паса партнер выходит один на один. Так отдавал Черенков и Гаврилов. Только Юрий низом, а Федор мог верхом. Но в целом такой футбол — низом — показывают сейчас все сильные клубы. Позиционная атака — это в принципе удел команд с футболистами высокого уровня.

Романцев отдавал должное неординарным действиям Шалимова на поле.

— Очень сильно при мне прибавили Мостовой и Шалимов, — писал он в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке». — Сашка еще в «Пресне» был в полном порядке — мне неудобно было держать такого игрока во второй лиге. Он там мог в одиночку матч выиграть. Сашка вытворял на поле такие вещи, на которые мало кто способен. В Шалимова я тоже поверил. Он тогда перед сезоном получил очень серьезный перелом ноги. Не было понятно, заиграет или нет. Но я его держал. Потом — по мере выздоровления, стал по чуть-чуть выпускать на поле. И в итоге он поправился и начал играть. Шаля был разносторонним. Голова светлая. Мог и обыграть, и пас отличный отдать, и побороться. Был худющий, но при этом всегда выполнял приличный объем работы. Не зря Лобановский в 1990 году позвал его в сборную СССР. Думаю, в Киеве он тоже бы не пропал.

Май 1990 года. «Спартак» — «Динамо» Киев. Игорь Шалимов и Станислав Черчесов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шалимов был единственным спартаковцем, кого Лобановский включил в состав национальный команды на ЧМ-1990. В Италии он отыграл весь матч против Аргентины (0:2) и первый тайм с «Камеруном (4:0).

Двужильный. Гулянки на него почти не влияли.

— С кем вам было особенно приятно играть в «Спартаке»? - спросили Шалимова в 1995 году, когда он уже несколько лет провел в серии А.

— С Черенковым. Среди тех, кого я видел — и у нас, и за рубежом, — ему, на мой взгляд, нет равных. Если ты отрывался от соперника хотя бы на метр, он тут же отдавал тебе мяч. Величайший игрок...

— Не кажется ли вам, что судьба, которая привела вас в «Спартак», учла ваши пристрастия?

— Наверное, это действительно так. Мне всегда нравились бразильцы, а «Спартак», как мне кажется, был ближе всех советских команд к бразильскому футболу. Спартаковский стиль — это постоянное движение, постоянные передачи — короткие и средние — в одно-два касания. И у меня это получалось. За рубежом все немножко не так. Там ты должен очень много брать на себя и добиваться успеха за счет индивидуальных качеств. Поэтому в одно касание там играют редко и найти команду, напоминающую «Спартак», довольно трудно.

Лучший друг Шалимова по «Спартаку» Александр Мостовой, как и Романцев, отмечал в своей книге «По прозвищу «Царь» особенности «физики» своего партнера по команде:

«Если Шалимов находился в плохой форме, бывало, что тренеры говорили мне: ну что ж ты, Мост, не уследил? Иной раз ударит Игорь на тренировке пару раз подряд «в молоко» — гораздо выше ворот, и меня сразу спрашивают:

— Вы где вчера куролесили-то? Что Шаля там ел? И главное, что пил?

Но что любопытно, Шаля был в том «Спартаке» одним из немногих, на кого все эти гулянки практически не влияли. Он казался двужильным. И на тренировках носился без остановки столько, сколько нужно. Недаром худой был и весил при своем высоком росте всего 60 килограмм. Все уставали, а он нет. И не скажешь, что ночью гулял. Я иногда даже возмущался:

— Сколько ты можешь бегать? Как тебе это удается?

— Ну а что? — удивлялся он. — Если сказали надо, значит, надо.

Игорь Шалимов и Дмитрий Кузнецов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На поле мы с Шалимовым понимали друг друга от и до, как и Федор с Радиком (Черенков с Родионовым. — Прим. «СЭ») — с полувзгляда, полудыхания. Шаля знал, куда я отпасую в следующую секунду, и уже бежал в эту зону. А я знал, как он остановит мяч, как уберет его под себя, куда затем отдаст передачу. Самый памятный совместный гол? Возможно, «Марселю» в полуфинальном матче Кубка чемпионов. Я прошел по краю, прострелил, и он точно пробил головой. Еще вспоминается гол в ворота чешской «Спарты», Я оставил Шале мяч пяткой, и он технично, в одно касание, поразил ворота соперников".

Шалимов в долгу не остался и в той же книге сделал реверанс в адрес Царя:

«В футболе, конечно же, между нами была своя конкуренция. И это нормально. Все личности, все талантливы, и каждый хочет быть лучшим. Но это никак не влияло на мои отношения с Мостом. Впрочем, наша игровая манера все-таки отличалась. Я был выносливым, а Саша бегал, наоборот, мало. Позиция у него была для этого подходящая — под нападающими. Начинал он, правда, на месте левого полузащитника, но вовсе не был чистым «крайком» в обычном представлении типа киевлян Васи Раца или Вани Яремчука. Такой объем работ, как они, Саша выполнять не мог. У него были другие сильные стороны. Он мог и придержать мяч, и в нужный момент отдать его, и обыграть соперника, когда надо, и грамотно пробить. Причем обыграть мог не на скорости, а на месте. Очень умело закрывал мяч корпусом. Прекрасно регулировал темп игры. Мне, как с партнером по команде, с ним было очень удобно».

Второй игрок Союза после Корнеева

Шалимов довольно быстро прогрессировал. Если в 1989 году он был включен в «Список 33 лучших» под номером три (после Федора Черенкова и Владимира Татарчука из ЦСКА), то уже в следующем году был признан лучшим игроком на своей позиции, опередив армейца Валерия Брошина и торпедовца Николая Савичева.

Мостовой вспомнил два гола Шалимова в еврокубках, но, пожалуй, свой самый яркий матч на внутренней арене с точки зрения результативности Игорь провел в 1991 году. Непосредственно перед отъездом в «Фоджу».

В 20-м туре последнего чемпионата СССР в Киеве встретились непримиримые соперники — местное «Динамо» принимало «Спартак». Обе команды шли в тройке лидеров, преследуя ЦСКА.

Киев привыкал жить без Валерия Лобановского, который уехал работать в ОАЭ, в «Спартаке» также шло строительство новой команды.

Главный тренер бело-голубых Анатолий Пузач в атаке делал ставку на дуэт молодых форвардов — Олег Саленко и Сергей Юран. Эта связка сработала уже на 16-й минуте. Олег длинной передачей бросил в прорыв Сергея, который, лихо разобравшись с Кульковым и Хлестовым, с левой ноги пробил в дальний угол ворот Черчесова — 1:0.

Гости отыгрались не без помощи голкипера киевлян Кутепова. Шалимов почти от линии ворот навесил в штрафную, вратарь ошибся на выходе, пролетел мимо мяча, и Мостовой таким подарком воспользовался сполна. 1:1.

Москвичи перехватили инициативу — Перепаденко угодил в штангу, Попову не хватило доли секунды, чтобы нанести удар из убойной позиции, но выйти вперед до перерыва гости не смогли.

А во втором тайме наступил звездный час Шалимова. Сначала он, получив мяч спиной к воротам, прошел вдоль линии штрафной, попутно обыграв троих соперников, и уложил мяч точнехонько в дальний нижний угол. Заменивший Кутепова Мартинкенас (это был дебют литовца за основу «Динамо) оказался бессилен.

Впрочем, вскоре Деркач ударом головой восстановил статус-кво -2:2. Победу «Спартаку» принесло индивидуальное мастерство Шалимова. За 10 минут до финального свистка хавбек увидел, что голкипер чуть вышел из ворот и решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч вонзился под перекладину. Получилось очень эффектно. Таким образом полузащитник принял участие во всех трех голевых атаках «Спартака».

За «Спартак» Шалимов провел еще два матча и уехал покорять Италию. По итогам первого опроса «СЭ» на звание лучшего футболиста сезона он занял второе место, всего на три балла отстав от полузащитника ЦСКА Игоря Корнеева.

Шалимова как-то спросили:

— Вы играли в разной форме. Влияют ли ее цвета на ваше самочувствие?

— Самые приятные для меня цвета — это красно-белые, спартаковские.