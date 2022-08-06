Выступая за «Спартак», Шалимов в одиночку обыграл киевское «Динамо». Вспомнили два шедевра тренера «Урала»
Был худющий, но у Лобановского он бы тоже не пропал
17-летний Игорь Шалимов дебютировал в «Спартаке» при Константине Бескове. В апреле 1986-го он вышел на замену на 4 минуты в матче против киевского «Динамо» (1:2). Однако футболистом основы красно-белых полузащитник стал в 1988-м, отыграв в чемпионате Союза 24 матча и забив 8 голов.
В 1989 году Бескова сменил Олег Романцев. Шалимов старт чемпионского сезона пропустил из-за травмы. Впоследствии Игорь сравнивал футбол Бескова и Романцева.
— Спартаковский футбол начался с Бескова, — говорил Шалимов в интервью «СЭ» в 2016 году. — Он объяснял нам, как удобнее получать мяч, чтобы развить атаку. Но Константин Иванович не мог играть постоянно в позиционную атаку, потому что чемпионат Союза был конкурентным. Допустим, в Баку против «Нефтчи» «Спартак» не мог показывать только позиционную атаку, потому что соперник заставит обороняться. Позиционная атака, в моем понимании — это держание мяча на чужой половине поля. Так, когда СССР распался, действовал «Спартак» Романцева. Бесков не практиковал забеганий, у Романцева они появились. Причина проста — надо придумать, как взламывать насыщенную оборону. У «Спартака» Бескова в чемпионате СССР такой игры, когда соперник обороняется в полном составе, не было. Команде Бескова приходилось биться с равными, Романцеву — с теми, кто слабее. Футбол Романцева и Бескова в нюансах разный, но смысл один: игроки должны отдавать пас партнеру так, чтобы мог быстро развить атаку.
— Длинные передачи исключались?
— Нет, они возможны, но в том случае, если после паса партнер выходит один на один. Так отдавал Черенков и Гаврилов. Только Юрий низом, а Федор мог верхом. Но в целом такой футбол — низом — показывают сейчас все сильные клубы. Позиционная атака — это в принципе удел команд с футболистами высокого уровня.
Романцев отдавал должное неординарным действиям Шалимова на поле.
— Очень сильно при мне прибавили Мостовой и Шалимов, — писал он в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке». — Сашка еще в «Пресне» был в полном порядке — мне неудобно было держать такого игрока во второй лиге. Он там мог в одиночку матч выиграть. Сашка вытворял на поле такие вещи, на которые мало кто способен. В Шалимова я тоже поверил. Он тогда перед сезоном получил очень серьезный перелом ноги. Не было понятно, заиграет или нет. Но я его держал. Потом — по мере выздоровления, стал по чуть-чуть выпускать на поле. И в итоге он поправился и начал играть. Шаля был разносторонним. Голова светлая. Мог и обыграть, и пас отличный отдать, и побороться. Был худющий, но при этом всегда выполнял приличный объем работы. Не зря Лобановский в 1990 году позвал его в сборную СССР. Думаю, в Киеве он тоже бы не пропал.
Шалимов был единственным спартаковцем, кого Лобановский включил в состав национальный команды на ЧМ-1990. В Италии он отыграл весь матч против Аргентины (0:2) и первый тайм с «Камеруном (4:0).
Двужильный. Гулянки на него почти не влияли.
— С кем вам было особенно приятно играть в «Спартаке»? - спросили Шалимова в 1995 году, когда он уже несколько лет провел в серии А.
— С Черенковым. Среди тех, кого я видел — и у нас, и за рубежом, — ему, на мой взгляд, нет равных. Если ты отрывался от соперника хотя бы на метр, он тут же отдавал тебе мяч. Величайший игрок...
— Не кажется ли вам, что судьба, которая привела вас в «Спартак», учла ваши пристрастия?
— Наверное, это действительно так. Мне всегда нравились бразильцы, а «Спартак», как мне кажется, был ближе всех советских команд к бразильскому футболу. Спартаковский стиль — это постоянное движение, постоянные передачи — короткие и средние — в одно-два касания. И у меня это получалось. За рубежом все немножко не так. Там ты должен очень много брать на себя и добиваться успеха за счет индивидуальных качеств. Поэтому в одно касание там играют редко и найти команду, напоминающую «Спартак», довольно трудно.
Лучший друг Шалимова по «Спартаку» Александр Мостовой, как и Романцев, отмечал в своей книге «По прозвищу «Царь» особенности «физики» своего партнера по команде:
«Если Шалимов находился в плохой форме, бывало, что тренеры говорили мне: ну что ж ты, Мост, не уследил? Иной раз ударит Игорь на тренировке пару раз подряд «в молоко» — гораздо выше ворот, и меня сразу спрашивают:
— Вы где вчера куролесили-то? Что Шаля там ел? И главное, что пил?
Но что любопытно, Шаля был в том «Спартаке» одним из немногих, на кого все эти гулянки практически не влияли. Он казался двужильным. И на тренировках носился без остановки столько, сколько нужно. Недаром худой был и весил при своем высоком росте всего 60 килограмм. Все уставали, а он нет. И не скажешь, что ночью гулял. Я иногда даже возмущался:
— Сколько ты можешь бегать? Как тебе это удается?
— Ну а что? — удивлялся он. — Если сказали надо, значит, надо.
На поле мы с Шалимовым понимали друг друга от и до, как и Федор с Радиком (Черенков с Родионовым. — Прим. «СЭ») — с полувзгляда, полудыхания. Шаля знал, куда я отпасую в следующую секунду, и уже бежал в эту зону. А я знал, как он остановит мяч, как уберет его под себя, куда затем отдаст передачу. Самый памятный совместный гол? Возможно, «Марселю» в полуфинальном матче Кубка чемпионов. Я прошел по краю, прострелил, и он точно пробил головой. Еще вспоминается гол в ворота чешской «Спарты», Я оставил Шале мяч пяткой, и он технично, в одно касание, поразил ворота соперников".
Шалимов в долгу не остался и в той же книге сделал реверанс в адрес Царя:
«В футболе, конечно же, между нами была своя конкуренция. И это нормально. Все личности, все талантливы, и каждый хочет быть лучшим. Но это никак не влияло на мои отношения с Мостом. Впрочем, наша игровая манера все-таки отличалась. Я был выносливым, а Саша бегал, наоборот, мало. Позиция у него была для этого подходящая — под нападающими. Начинал он, правда, на месте левого полузащитника, но вовсе не был чистым «крайком» в обычном представлении типа киевлян Васи Раца или Вани Яремчука. Такой объем работ, как они, Саша выполнять не мог. У него были другие сильные стороны. Он мог и придержать мяч, и в нужный момент отдать его, и обыграть соперника, когда надо, и грамотно пробить. Причем обыграть мог не на скорости, а на месте. Очень умело закрывал мяч корпусом. Прекрасно регулировал темп игры. Мне, как с партнером по команде, с ним было очень удобно».
Второй игрок Союза после Корнеева
Шалимов довольно быстро прогрессировал. Если в 1989 году он был включен в «Список 33 лучших» под номером три (после Федора Черенкова и Владимира Татарчука из ЦСКА), то уже в следующем году был признан лучшим игроком на своей позиции, опередив армейца Валерия Брошина и торпедовца Николая Савичева.
Мостовой вспомнил два гола Шалимова в еврокубках, но, пожалуй, свой самый яркий матч на внутренней арене с точки зрения результативности Игорь провел в 1991 году. Непосредственно перед отъездом в «Фоджу».
В 20-м туре последнего чемпионата СССР в Киеве встретились непримиримые соперники — местное «Динамо» принимало «Спартак». Обе команды шли в тройке лидеров, преследуя ЦСКА.
Киев привыкал жить без Валерия Лобановского, который уехал работать в ОАЭ, в «Спартаке» также шло строительство новой команды.
Главный тренер бело-голубых Анатолий Пузач в атаке делал ставку на дуэт молодых форвардов — Олег Саленко и Сергей Юран. Эта связка сработала уже на 16-й минуте. Олег длинной передачей бросил в прорыв Сергея, который, лихо разобравшись с Кульковым и Хлестовым, с левой ноги пробил в дальний угол ворот Черчесова — 1:0.
Гости отыгрались не без помощи голкипера киевлян Кутепова. Шалимов почти от линии ворот навесил в штрафную, вратарь ошибся на выходе, пролетел мимо мяча, и Мостовой таким подарком воспользовался сполна. 1:1.
Москвичи перехватили инициативу — Перепаденко угодил в штангу, Попову не хватило доли секунды, чтобы нанести удар из убойной позиции, но выйти вперед до перерыва гости не смогли.
А во втором тайме наступил звездный час Шалимова. Сначала он, получив мяч спиной к воротам, прошел вдоль линии штрафной, попутно обыграв троих соперников, и уложил мяч точнехонько в дальний нижний угол. Заменивший Кутепова Мартинкенас (это был дебют литовца за основу «Динамо) оказался бессилен.
Впрочем, вскоре Деркач ударом головой восстановил статус-кво -2:2. Победу «Спартаку» принесло индивидуальное мастерство Шалимова. За 10 минут до финального свистка хавбек увидел, что голкипер чуть вышел из ворот и решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч вонзился под перекладину. Получилось очень эффектно. Таким образом полузащитник принял участие во всех трех голевых атаках «Спартака».
За «Спартак» Шалимов провел еще два матча и уехал покорять Италию. По итогам первого опроса «СЭ» на звание лучшего футболиста сезона он занял второе место, всего на три балла отстав от полузащитника ЦСКА Игоря Корнеева.
Шалимова как-то спросили:
— Вы играли в разной форме. Влияют ли ее цвета на ваше самочувствие?
— Самые приятные для меня цвета — это красно-белые, спартаковские.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0