Смолов уверен: чтобы свергнуть «Зенит», надо менять РПЛ. Это миф
Мнение
В воскресенье нападающий «Динамо» Федор Смолов впервые за долгое время дал длительное интервью СМИ в микст-зоне, в ходе которого его спросили о том, нужно ли менять формат РПЛ. Смолов ответил:
— Объективно «Зенит» по-футбольному сильнее всех. За золото сейчас в принципе тяжеловато бороться. Думаю, изменение формата имеет место, смысл в обсуждении есть. Получится, что не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей, и четыре-шесть команд разыгрывают первое место. Мне кажется, в отсутствие еврокубков в этом есть смысл.
Перемены — это хорошо. Но немного странно и даже неожиданно, что о преобразовании РПЛ так развернуто отвечает футболист. Игроки часто не понимают формат соревнований, в которых принимают участие, и обычно в ответ на подобные вопросы переводят стрелки на тех людей, кто непосредственно занимается регламентом чемпионата, а здесь Смолов даже конкретизировал. Выходит, Федор осведомлен о чем-то, чего мы пока не знаем?
Говорят, клубы на собраниях обсуждают в том числе и реформу РПЛ, но для болельщиков подробности остаются тайной. Довольствуемся намеками. При этом возникает иллюзия того, что формула решила бы проблему гегемонии «Зенита». Если это вообще проблема.
В субботу в 11-й раз подряд бундеслигу выиграла «Бавария». Выросло уже целое поколение детей, которые никогда не видели другого чемпиона Германии. Даже нейтральные болельщики в основном поддерживали в этой борьбе дортмундскую «Боруссию», но она ее не выдержала. Давайте прямо: всех, кроме болельщиков «Баварии», конкретно достали ее постоянные победы. Но никто в Германии не заикается о том, что в бундеслиге пора вводить плей-офф или групповой этап.
Другой релевантный пример — Сербия. Там уж шесть лет подряд побеждает «Црвена Звезда», этот сезон она вообще прошла без поражений и оформила титул еще в апреле. И там как раз уже много лет действует та схема, на которую намекнул Смолов, — после 30 туров команды делятся на восьмерки и играют в один круг. Это что-то поменяло? Нет. За последние шесть лет «Звезда» четырежды выигрывала и чемпионат, и первый этап, а в два других сезона второй этап просто не проводился из-за ковида.
Я не утверждаю, что реформы навредят РПЛ. Возможно, они действительно увеличат число интересных матчей в лиге, помогут клубам больше заработать и привлечь на трибуны новую аудиторию. Но нельзя проводить изменения лишь для усложнения жизни «Зениту» — глобальная задача спорта не в том, чтобы делать других слабее, а в том, чтобы самим становиться сильнее. Разве не так?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9