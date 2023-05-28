«Последние месяцы «Динамо» катилось по наклонной». Смолов — о провальном отрезке, интересе из Турции и будущем в сборной

Нападающий откровенно пообщался с журналистами после поражения от «Локомотива» (2:4).

После чемпионата мира-2018 Федор Смолов был весьма редким гостем микст-зон, но тем не менее пообещал ответить на все вопросы журналистов после последнего домашнего матча сезона. И свое обещание выполнил, несмотря на поражение от «Локомотива» в 29-м туре РПЛ. Федор назвал причины неудач бело-голубых в текущем сезоне, пояснил, завершил ли карьеру в сборной России, и поделился своими мыслями о возможных реформах премьер-лиги.

На сборах «Динамо» не хватило физических нагрузок, чтобы заложить базу

— Для вас матч с «Локомотивом» — что-то особенное?

— Скорее да, чем нет. Со многими ребятами до сих пор близко общаюсь. Теплые воспоминания, отношения. Провел классное время в «Локомотиве». Поздравляю их с победой, заслуженно победили. У них хорошие футболисты, они набрали хорошую форму. Плюс есть уверенность. Мне кажется, что и взаимопонимание присутствует.

— Никто не захотел пробить второй пенальти вместо вас, учитывая, что первый вы не реализовали?

— Вроде нет. Сказал, что ударю.

— В следующем сезоне команду возглавит новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов — Марко Николич, с которым вы работали в «Локомотиве». Обрадуетесь, если он возглавит команду?

— Да, конечно. Марко — классный специалист и человек. Пока еще официально ничего не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось ее встряхнуть. Мы сегодня проиграли в дерби, но равнодушных не было, все отдались. Наверное, можно было избежать каких-то ошибок, после которых мы пропустили голы, но при этом все сыграли хорошо.

— После второго гола команда развалилась?

— Не думаю, что мы развалились. Нужно отдать должное «Локомотиву» — у них все лучше получалось, они контролировали мяч.

— Лещук сказал, что в команде некоторые понимали Йокановича.

— Это слова Игоря. Не хочется говорить негативные вещи в адрес предыдущего тренера. Возможно, Йоканович не привык играть с молодыми футболистами. По поводу недопонимания - думаю, все было видно на поле.

— Вы сказали, что весной команда покатилась по наклонной. Можете пояснить?

— Думаю, что физическая база закладывается на сборах. Наверное, там мы недостаточно поработали.

— Понимаете почему? Может, у Йокановича не было опыта проведения долгих зимних сборов?

— Отчасти это правда. Две достаточно большие паузы — специфика нашего чемпионата. Можно провести два полноценных сбора за год. Я все-таки пока действующий футболист, профессия тренера другая, потому сложно анализировать, что было не так. Но физических нагрузок, чтобы заложить какую-то базу, не хватало.

— Почему вы раньше не использовали схему 4-4-2, по которой «Динамо» играет сейчас?

— Не знаю. Мы эпизодически играли по 4-4-2, но Йокановича не очень устраивало содержание игры.

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Энергетически что-то подсказало, что переезд в Турцию — не лучший вариант

— Вы теперь играете в атаке в паре с Тюкавиным. Вам нравится?

— Мне в принципе комфортно играть в два нападающих. Это большой плюс для команды, если форварды играют слаженно и понимают друг друга. Конечно, есть над чем работать. Но мне кажется, иметь еще одного игрока в атаке перед линией обороны — хорошее преимущество.

— Модель с Тюкавиным долго наигрывали?

— У нас каждый день тактические занятия. Но при Йокановиче мы 4-4-2 не наигрывали.

— Правда ли, что зимой вы могли перейти в клуб из чемпионата Турции?

— Переговоров «Динамо» с турецкими клубами не было. Я не знаю, как бы клуб себя повел, потому что у меня был действующий контракт. Предложение было, я отказался. Но не факт, что все бы срослось.

— Почему отказались?

— Я долго говорил с Александром Епуряну (защитник «Умраниеспора». — Прим. «СЭ»), поспрашивал об условиях ребят, которые играли в Турции. Много раз звонил тренер «Истанбул Башакшехир» Эмре Белезоглу. Мы с ним знакомы со времен, когда он был гендиректором «Фенербахче». Может, это покажется странным, но энергетически что-то мне подсказало, что это не лучший для меня вариант. В «Динамо» мне комфортно, тут отличная команда. Мы закончили осеннюю часть на четвертом месте, классно играли.

— Желание уехать в вас присутствует?

— Если быть реалистом, то это маловероятно. Нужно понимать потенциальные чемпионаты, предложения. Скорее всего, это Турция. Но ввиду того, что я уже отказался, вряд ли последуют предложения от сильных команд. Наверное, это будут середняки. Нужно думать.

— Есть ли готовность завершить карьеру в «Динамо»?

— Честно говоря, готовность есть. Было бы супер завершить карьеру здесь.

«Зенит» по-футбольному объективно сильнее всех, не знаю, что с этим делать

— Три главные причины, по которым этот сезон для «Динамо» был неуспешным?

— Думаю, основная причина — не смогли вовремя проанализировать, осознать и перестроиться, что нет состава предыдущего сезона, что те же Гиля, Фаби и Ник (Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна и Никола Моро. — Прим. «СЭ») ушли по ходу сезона. В принципе у всех была надежда, что они могут остаться. Нынешний состав слабее, чем предыдущий. Все со мной согласятся.

Наверное, из-за большого количества молодых ребят сложно рассчитывать на какое-то прогнозирование результатов в долгосрочной перспективе. Результат может определяться большим количеством опытных или средних по возрасту игроков — тех, кто может где-то взять паузу, не нестись вперед. Зимой промежуточное четвертое место я считал достаточно успешным для нас результатом. Но в год столетия клуба это не тот результат, на который рассчитывали и мы, и болельщики. Хотелось бы извиниться, что и кубок не удалось завоевать, хотя в прошлом году мы играли в финале. Это было очень классно, была нереальная поддержка. Хотим извиниться и за игру в чемпионате в последних матчах. Скатились вниз, хотя могли претендовать на попадание в тройку.

— Сейчас ведется дискуссия о том, что нужно менять формат РПЛ. Что думаете по этому поводу?

— За золото сейчас в принципе тяжеловато бороться. Думаю, изменение формата имеет место быть. Получится, что не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей и 4-6 команд разыгрывают первое место. Мне кажется, в отсутствие еврокубков в этом есть смысл.

— Вы иронично высказались о борьбе за золото. Что делать?

— Да ничего. Объективно «Зенит» по-футбольному сильнее всех.

— Вы шутили, что с ним невозможно бороться. Но что же делать?

— Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.

— Условно, Клаудиньо за 12 миллионов евро мог себе позволить и «Спартак». Здесь вопрос не только финансовой составляющей, но и грамотной работы.

— Думаю, обстоятельства изменились и сейчас условный Клаудиньо или такой же игрок за 12 миллионов сюда не поедет, он будет стоить 20+ миллионов. А мы вроде двигаемся в сторону адекватных трат. Такое [неадекватные траты] может позволить себе «Зенит».

— В 2008-м «Зенит» выкупил у «Динамо» Данни за 30 миллионов евро, и ваш клуб все равно оказался выше в таблице. В чем сейчас разница?

— Мне кажется, что уровень мастерства в целом в чемпионате начал проседать. Мировой футбол, и наш в частности, сейчас делает акцент в сторону атлетизма, беговой работы, выносливости. Тогда больше команд могли себе позволить качественных иностранцев, которые были конкурентными и рядом с ними росли русские игроки.

Валерий Карпин обнимает Федора Смолова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скорее завершил карьеру в сборной, чем нет, поддерживаю решение Карпина наигрывать молодых

— Вы сказали, что тренерам-легионерам непросто работать в России из-за двух длинных пауз...

— Это мое мнение.

— Не надо ли нам тогда возвращаться к системе "весна - осень"?

— Не понимаю, в чем преимущество данного формата. Тот формат, который мы проводим сейчас, — это нормально. С реформой Кубка России получается, что среди недели есть игры. Группы составлены так, что есть два-три классных матча: «Спартак» — «Зенит», ЦСКА — «Краснодар». Надо увеличивать количество внутренних встреч, раз нет возможности играть на международной арене.

— Не замечали, что по ходу сезона судейство ухудшилось?

— Не хочется категорично высказываться, но есть ощущение, что ухудшилось. Очень часто судьи прибегают к услугам ВАР, много пауз, рваный ритм, игру прерывают на пустом месте — при каждом угловом. Судьи тоже люди, все ошибаются. Мне кажется, если снизить градус давления на них и предоставить им возможность ошибаться, после туров не визжать и не вызывать их на полиграф, может быть, они тоже раскрепостятся, станут судить лучше. Человеческий фактор играет свою роль. Но при этом, смотря европейские чемпионаты, понимаешь, что на ВАР там уходит 10 секунд и лишний раз главного арбитра не трогают. А у нас - при каждом угловом. Для чего? У вас на ВАР сидит четыре человека, неужели вы не можете быстро разобраться, стоит останавливать игру или нет.

— Вы говорите, что не надо визжать и вызывать на полиграф судей, но последним клубом, запросившим для арбитра проверку на полиграфе, было «Динамо».

— Но это не я, ха-ха. Не знал.

— Валерий Карпин в условиях отстранения от международных соревнований не вызывает в сборную игроков старше 30 лет. У вас есть понимание — завершили ли вы карьеру в сборной?

— Скорее да, чем нет.

— Обсуждали это с Карпиным?

— Мы с ним разговаривали, когда объявили о том, что будут товарищеские матчи. Созвонились, поговорили, друг друга услышали и нашли взаимопонимание.

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А если через два года...

— Если через два года я буду ходить и меня вызовут, то с удовольствием поеду.

— То есть можно сказать, что вы завершили карьеру в сборной?

— Нет, пока так говорить не буду. Но в нынешних реалиях я поддерживаю решение главного тренера вызывать молодых ребят и наигрывать их на будущее.