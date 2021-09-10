Трое молодых игроков уже получили приглашение на просмотр в Москву.

Московское «Динамо» продолжает расширять свое представительство. Уже функционируют отделения академии бело-голубых в Махачкале, Владивостоке и, само собой, в Москве. А вчера прошло открытие еще одного филиала — в Воронеже. Также совсем скоро откроется отделение в Барнауле.

Торжественные мероприятие прошли сейчас, но вообще воронежский филиал начал свою работу чуть раньше: были набраны группы, прошли первые тренировки.

«Динамо» открыло филиал академии в Воронеже.

К открытию воронежского филиала академии бело-голубых приурочили футбольный турнир — Осенний кубок «Динамо». В нем принимали участие восемь команд игроков 2008 года рождения: «Динамо» (Воронеж), СШОР «Факел» (Воронеж), «ФЦШ-73» (Воронеж), липецкие «Металлург» и СШ № 12, «Динамо» (Махачкала) и два отделения столичного «Динамо».

— Мы видим серьезный потенциал у воспитанников динамовской академии, — сказал председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо» Юрий Соловьев. — Задача тренеров — этот потенциал раскрывать и находить индивидуальный подход к каждому юному игроку. Одновременно с этим нужно прививать философию современного динамовского футбола для их перехода дальше, на более взрослый уровень.

— Начиная планомерную работу в регионах, «Динамо» привносит уникальные методики, профессиональный подход к тренерскому составу и обучению молодых игроков, — объясняет Елена Колесник, старший вице-президент ВТБ и член наблюдательного совета академии «Динамо». — Мы взяли на себя ответственность развивать региональные филиалы на долгие годы вперед.

Воспитанники могут концентрироваться исключительно на футболе, так как академия берет на себя все расходы по их экипировке и выездам на соревнования. Финансирование за счет средств эндаумент-фонда Академии, созданного при поддержке Группы ВТБ, покрывает эти расходы, обеспечивает тренеров достойной зарплатой, а игроков — качественной медицинской помощью. Причем это долгосрочная модель, Фонд позволяет осуществлять планирование по всем направлениям работы академии на годы вперед.

— Можете рассказать подробнее, что такое эндаумент?

— Это фонд, средства из которого не могут быть потрачены. Сумма инвестируется, и получаемый с инвестиций доход распределяется между филиалами академии «Динамо». Эндаумент — важный и долгосрочный проект для нас, который позволяет рассчитывать на развитие филиалов, в том числе на открытие интернатов, участие в международных турнирах, цифровизацию и развитие научного аспекта обучения детей.

Эндаумент академии развивается в последнее время все серьезнее. Участие в проекте принимают самые разные поклонники «Динамо», заинтересованные в процветании детско-юношеского футбола в России под динамовским брендом, — от крупных бизнесменов до рядовых болельщиков. Недавно послом фонда стал Александр Овечкин, знаковая фигура динамовского и всего российского спорта.

Ну а в рамках футбольного турнира в Воронеже по итогам первого дня турнира определилась сетка плей-офф. В матче за третье место встречались «Металлург» из Липецка и махачкалинский филиал академии «Динамо». Бронзовые медали достались липчанам — они были чуть удачливее в серии пенальти.

А финальной встрече предшествовала торжественная церемония открытия филиала. В ней приняли участие многие официальные лица региона, в том числе и губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Хочу поблагодарить коллег из руководства футбольного клуба «Динамо» и банка ВТБ, — сказал он. — Были трудности, но благодаря совместным усилиям нам удалось запустить этот проект».

В решающем матче встретились два отделения московского «Динамо». Прямая трансляция финала велась на YouTube-канале футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Комментировал игру Дмитрий Дерунец, ведущий «Динамо-ТВ» и комментатор телеканала «Матч Премьер». Сильнее оказалась первая команда бело-голубых — 3:0.

По итогу турнира места распределились следующим образом.

1. «Динамо-1» (Москва)

2. «Динамо-2» (Москва)

3. «Металлург» (Липецк)

4. «Динамо» (Махачкала)

5. «Динамо» (Воронеж)

6. «ФЦШ-73» (Воронеж)

7. СШОР «Факел» (Воронеж)

8. СШ № 12 (Липецк)

Также были определены лучшие игроки турнира.

Лучший вратарь — Дмитрий Власенко («ФЦШ-73» Воронеж)

Лучший защитник — Алим Алимов («Динамо» Махачкала)

Лучший полузащитник — Матвей Ивашов («Металлург» Липецк)

Лучший нападающий — Александр Евдокимов («Динамо» Воронеж)

Лучший бомбардир — Владислав Колотилин («Динамо-2» Москва)

Лучший игрок — Владимир Купалов («Металлург» Липецк)

Спортивные итоги турнира подвел Александр Кузнецов, директор футбольной академии «Динамо» им. Л.И. Яшина. По его словам, сразу трое молодых игроков получили приглашение на просмотр в Москве. «Найти новых Захарянов и Тюкавиных? А почему бы и нет? В том числе для этого мы и открываем филиалы. Может быть, кто-то из ребят дорастет до тех же высот».

Пожелаем этого воронежским ребятам. У них появился новый прекрасный дом, в котором тренеры будут работать по методикам одной из ведущих школ страны. «Динамо» — первый в России клуб, запускающий целую сеть филиалов в различных городах. Бело-голубые, ярко начавшие сезон в РПЛ, явно думают не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне.