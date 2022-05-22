Эмоциональный монолог легенды казанского клуба, бравшей с ним все титулы нашего футбола (две победы в РПЛ, одна — в Кубке страны, две — в национальном Суперкубке), автора победного гола «Барселоне» в матче Лиги чемпионов-2009/10.

Поразительно, но факт: Гекдениз сам вышел на «СЭ», отыскав нужные контакты через журналистов, с которыми общался, выступая в России. Накипело...

— Мои эмоции сейчас — это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого — решать все в последнем туре, — считает Гекдениз.

— Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети, — продолжает Гекдениз. — Еще много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры. Думаю, Слуцкий просто не понял, куда попал, в какие город и команду. Леонид должен был объединять вокруг себя и коллектив, кто в Казани любит футбол — а таких много, — но ничего не получилось.

Генеральный директор. Рустем Сайманов уговорил меня приехать в Россию. А сейчас не справился, упустив многое и очень важное. Уверен, он знает, что делал не так. Те, кто находился с ним рядом, тоже все понимают. Рустем помнит, как мы вместе побеждали, как превращали «Рубин» в большой и сильный. А что сейчас?

— Тренеры. Козко и Кузьмин. Оба брали титулы в Казани, а теперь не смогли донести до людей, в какой команде они выступают, какой «Рубин» клуб, какие у него традиции, — говорит Гекдениз.

— Болельщики. Мы все, кому действительно дорог «Рубин», молчали! Я сейчас тоже болельщик — и тоже молчал. Теперь мне очень горько, — признается Гекдениз. — Фанаты. Вы всегда с командой. Дома, на выезде, живете от матча к матчу. Я всегда уважал вас за это, но почему вы ничего не говорили, глядя на ужасный футбол? Иногда молчание — это тоже поддержка, но в данной ситуации нужно было сказать правду. Уверен, к нам бы прислушались.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Если не справляются те, кто отвечает за команду, безмолвствуют трибуны, всегда есть люди, которые способны принять решение сами. Они должны вмешиваться. Нет игры, поражения одно за другим. Кто-то обязан был это остановить! Или Казани больше не нужны еврокубки, сильный «Рубин», уже забыта Лига чемпионов?! Не хочу в это верить.

Сейчас все начнут обвинять в позоре Слуцкого. Можно его выгнать, раз не справился, да? Но это самое простое. Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать, а «Рубин» и он сам — сильные. Нужно вспомнить, что это большой клуб! — заключил Гекдениз.