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Гекдениз Карадениз о вылете «Рубина»: «Выгнать Слуцкого — самое простое. Пусть вытаскивает команду оттуда, где она оказалась!»

Экс-футболист «Рубина» Карадениз считает, что Слуцкий должен остаться в клубе и вытащить его из ФНЛ
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Гекдениз Карадениз.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Эмоциональный монолог легенды казанского клуба, бравшей с ним все титулы нашего футбола (две победы в РПЛ, одна в Кубке страны, две — в национальном Суперкубке), автора победного гола «Барселоне» в матче Лиги чемпионов-2009/10.

Поразительно, но факт: Гекдениз сам вышел на «СЭ», отыскав нужные контакты через журналистов, с которыми общался, выступая в России. Накипело...

— Мои эмоции сейчас — это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого — решать все в последнем туре, — считает Гекдениз.

— Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети, — продолжает Гекдениз. — Еще много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры. Думаю, Слуцкий просто не понял, куда попал, в какие город и команду. Леонид должен был объединять вокруг себя и коллектив, кто в Казани любит футбол — а таких много, — но ничего не получилось.

&laquo;Рубин&raquo; вылетел в&nbsp;ФНЛ. Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Генеральный директор. Рустем Сайманов уговорил меня приехать в Россию. А сейчас не справился, упустив многое и очень важное. Уверен, он знает, что делал не так. Те, кто находился с ним рядом, тоже все понимают. Рустем помнит, как мы вместе побеждали, как превращали «Рубин» в большой и сильный. А что сейчас?

— Тренеры. Козко и Кузьмин. Оба брали титулы в Казани, а теперь не смогли донести до людей, в какой команде они выступают, какой «Рубин» клуб, какие у него традиции, — говорит Гекдениз.

— Болельщики. Мы все, кому действительно дорог «Рубин», молчали! Я сейчас тоже болельщик — и тоже молчал. Теперь мне очень горько, — признается Гекдениз. — Фанаты. Вы всегда с командой. Дома, на выезде, живете от матча к матчу. Я всегда уважал вас за это, но почему вы ничего не говорили, глядя на ужасный футбол? Иногда молчание — это тоже поддержка, но в данной ситуации нужно было сказать правду. Уверен, к нам бы прислушались.

Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Если не справляются те, кто отвечает за команду, безмолвствуют трибуны, всегда есть люди, которые способны принять решение сами. Они должны вмешиваться. Нет игры, поражения одно за другим. Кто-то обязан был это остановить! Или Казани больше не нужны еврокубки, сильный «Рубин», уже забыта Лига чемпионов?! Не хочу в это верить.

Сейчас все начнут обвинять в позоре Слуцкого. Можно его выгнать, раз не справился, да? Но это самое простое. Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать, а «Рубин» и он сам — сильные. Нужно вспомнить, что это большой клуб! — заключил Гекдениз.

Корзина. 30-й тур
21 мая, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Гекдениз Карадениз
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
1
17
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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13
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14
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15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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