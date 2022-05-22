Гекдениз Карадениз о вылете «Рубина»: «Выгнать Слуцкого — самое простое. Пусть вытаскивает команду оттуда, где она оказалась!»
Поразительно, но факт: Гекдениз сам вышел на «СЭ», отыскав нужные контакты через журналистов, с которыми общался, выступая в России. Накипело...
— Мои эмоции сейчас — это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого — решать все в последнем туре, — считает Гекдениз.
— Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети, — продолжает Гекдениз. — Еще много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры. Думаю, Слуцкий просто не понял, куда попал, в какие город и команду. Леонид должен был объединять вокруг себя и коллектив, кто в Казани любит футбол — а таких много, — но ничего не получилось.
Генеральный директор. Рустем Сайманов уговорил меня приехать в Россию. А сейчас не справился, упустив многое и очень важное. Уверен, он знает, что делал не так. Те, кто находился с ним рядом, тоже все понимают. Рустем помнит, как мы вместе побеждали, как превращали «Рубин» в большой и сильный. А что сейчас?
— Тренеры. Козко и Кузьмин. Оба брали титулы в Казани, а теперь не смогли донести до людей, в какой команде они выступают, какой «Рубин» клуб, какие у него традиции, — говорит Гекдениз.
— Болельщики. Мы все, кому действительно дорог «Рубин», молчали! Я сейчас тоже болельщик — и тоже молчал. Теперь мне очень горько, — признается Гекдениз. — Фанаты. Вы всегда с командой. Дома, на выезде, живете от матча к матчу. Я всегда уважал вас за это, но почему вы ничего не говорили, глядя на ужасный футбол? Иногда молчание — это тоже поддержка, но в данной ситуации нужно было сказать правду. Уверен, к нам бы прислушались.
— Если не справляются те, кто отвечает за команду, безмолвствуют трибуны, всегда есть люди, которые способны принять решение сами. Они должны вмешиваться. Нет игры, поражения одно за другим. Кто-то обязан был это остановить! Или Казани больше не нужны еврокубки, сильный «Рубин», уже забыта Лига чемпионов?! Не хочу в это верить.
Сейчас все начнут обвинять в позоре Слуцкого. Можно его выгнать, раз не справился, да? Но это самое простое. Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать, а «Рубин» и он сам — сильные. Нужно вспомнить, что это большой клуб! — заключил Гекдениз.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0