«Химки» на последнем отрезке уступают только «Зениту». Как поменяли команду Юран и Габулов

Подмосковный клуб одержал три победы подряд.

Один из самых удивительных фактов весенней части сезона — рывок «Химок», которые одержали три победы подряд, в том числе и над набравшим ход ЦСКА — 4:2. И вот уже из безнадежного аутсайдера подмосковный клуб превратился в одного из фаворитов борьбы за выживание. Команда Сергея Юрана всего на одно очко позади «Рубина» — амбициозного казанского проекта.

Впрочем, неожиданным преображение может показаться только со стороны. На самом деле крепкий фундамент для успехов был заложен еще в зимнюю паузу.

Вспомним, что символом осенних «Химок» стала анекдотичная ситуация с уходом, а потом возвращением через месяц главного тренера Игоря Черевченко. Этому сопутствовало низкое качество игры и последнее место в турнирной таблице, так что перемены явно назрели.

И они произошли. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который отличался рассудительностью еще во времена вратарской карьеры. Клуб провел вменяемую селекцию. Если летом только за Адеми, согласно Transfermarkt, заплатили 800 тысяч евро и форвард забил всего один гол, то все зимние новички вместе обошлись дешевле, а пользы приносят явно больше. Даже с учетом того, что пока из-за травм не играют Мамаев с Жирковым, а лучший новичок Ламкель Зе, проведший три матча на каком-то космическом уровне, уехал из-за событий на Украине. Но и без того зимние приобретения хороши — Григалава и Волков надежны в центре защиты, Магомедов и Главчич разгоняют атаки в полузащите, а Руденко забил два важных гола ЦСКА.

Владимир Габулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прибавили и те футболисты, что уже были в команде, в чем, естественно, большая заслуга Сергея Юрана. Менять тренера в конце сборов — необычный и смелый шаг, но в «Химках» решились на рокировку и не прогадали. Чашу терпения переполнило поражение в товарищеском матче от «Крыльев» — 3:7. До возобновления сезона оставалось всего 10 дней.

Признаться, в увольнении Юрана из «Химок» два года назад, когда команда получила путевку в РПЛ и вышла в финал Кубка, виделась какая-то несправедливость. Теперь она устранена — тренер вернулся в клуб. И пока может гордиться результатом. В одном из статистических приложений есть таблица под названием «форма» — по пяти последним турам. В ней «Химки» опережает только «Зенит» — 11 очков против 10. Напомню, что до зимнего перерыва у красно-черных в 18 турах было всего 14 баллов.

Футболисты «Химок». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впрочем, все идеально не бывает. Скажем, перед матчем с ЦСКА много говорилось о причинах неучастия в матче полузащитника «Химок» Мирзова. Якобы это могло быть связано с выходом в стартовом составе сына одного из инвесторов клуба Садыгова. Тема щекотливая, но и из нее клуб вышел уверенно — Садыгов-младший забил армейцам, команда выиграла, а Мирзов, по моим данным, решил все вопросы со здоровьем (именно это называлось клубом причиной отсутствия) и вместе с партнерами готовится к следующему туру.

Не до конца урегулированы и финансовые проблемы. Скажем, футболистам не выплачена зарплата за март. Но и здесь в «Химках» настроены оптимистично: небольшой кассовый разрыв связан с событиями на Украине, при этом сложности должны быть устранены в ближайшее время — вопрос одной-двух недель.

Все это, конечно, не гарантирует подмосковному клубу места в РПЛ на следующий сезон. «Уфа», «Урал», «Арсенал», не говоря об остальных, наверняка не сказали своего последнего слова и обеспечат интересную концовку чемпионату. Да и весьма возможные стыковые матчи еще надо выиграть. Но после трех побед «Химок» подряд точно можно говорить, что пациент скорее жив, чем мертв.