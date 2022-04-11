«Уфа» — «Сочи»: Амелин не удалил Касинтуру. На Агаларове не назначен пенальти?
Два пенальти в одном
На 77-й минуте матча «Уфа» — «Сочи» (1:2) в течение восьми секунд в штрафной площади гостей произошли два момента, в которых возникли основания для назначения 11-метрового удара.
Сначала произошел контакт мяча с левой рукой защитника Игоря Юрганова. Она находилась в неестественном положении — была отставлена в сторону. А затем фол по неосторожности совершил другой защитник — Артем Макарчук, ударивший соперника по ноге.
Арбитр Алексей Амелин не заметил оба нарушения правил или же не квалифицировал действия сочинцев как фолы. После этого видеоассистенты Анастасия Пустовойтова, Игорь Демешко и Сергей Иванов, страховавший Пустовойтову, провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись.
При этом Амелину показали только один из двух эпизодов — второй. В этот раз он уже зафиксировал фол и наказал Макарчука 11-метровым.
Не удален Касинтура
На 72-й минуте Амелин ошибочно не удалил Эгаша Касинтуру за фол на Артуре Юсупове. Судья вынес уфимскому нападающему, ударившему соперника прямой ногой и попавшему ему шипами намного выше голеностопа, только предупреждение.
Видеоассистенты в действия рефери не вмешались.
Для сравнения предложу вспомнить эпизод из игры 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат», в которой в конце первого тайма после вмешательства ВАР Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина арбитр Виталий Мешков удалил полузащитника туляков Горана Чаушича.
Офсайд Агаларова
Очень интересный момент случился на 47-й минуте, когда второй ассистент Игорь Князев зафиксировал положение «вне игры» у Гамида Агаларова, а три видеоассистента его решение подтвердили.
В ходе атаки хозяев поля один из игроков «Уфы» сделал передачу в направлении лучшего бомбардира чемпионата, который в момент паса находился за линией офсайда. Агаларов помчался к воротам, а в это время располагавшийся позади него защитник «Сочи» сыграл в мяч головой и фактически отправил форварда один на один с вратарем.
После этого произошел контакт защитника с Агаларовым — нападающий упал в штрафной площади сочинцев. Отмечу, что столкновение игроков было до штрафной и, скорее всего, форвард, притормозив, «подставился» под соперника, который не сфолил.
А если квалифицировать то, что сделал игрок «Сочи», как фол, то тогда его следовало удалить с поля.
Как я уже сказал выше, и второй ассистент, и видеоассистенты определили, что Агаларов оказался в положении «вне игры». С такой интерпретацией следует не согласиться. Интересно, разберут ли этот момент на брифинге арбитров РПЛ, и какое решение примет Николай Иванов.
Март 2021-го, гол Соу
Это интересно в том числе потому, что в марте прошлого года во втором тайме матча «Химки» — «Ростов» (1:0) был отменен гол ростовчанина Али Соу. Произошло это после вмешательства ВАР Сиденкова и Александра Богданова. Они зафиксировали «географический» офсайд у нападающего гостей, не предложив арбитру Сергею Лапочкину посмотреть видеозапись.
Но само по себе нахождение Соу за линией офсайда в момент паса партнера по команде не означало нарушения правил. А вот затем в мяч сыграл игрок «Химок». То есть форвард ростовчан получил мяч от соперника.
И сам Лапочкин должен был оценить, мешал ли Соу сопернику, вмешивался ли в его действия, участвовал ли активно в игре. Экспертно-судейская комиссия позднее признала, что «получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» следовало засчитать вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером».
В воскресенье на месте Соу оказался Агаларов, а на месте защитника «Химок» — игрок «Сочи». Разница только в том, что не был забит гол.
ЭСК, ФНЛ, РПЛ
26 марта в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ «Енисей» — «Факел» (2:1) Амелин, как решила потом экспертно-судейская комиссия, на 29-й минуте «ошибочно не удалил с поля игрока команды «Енисей» №42 Ивана Лапшова за лишение соперника явной возможности забить гол».
Эта ошибка никак не сказалась на последующих назначениях рефери. Он работал видеоарбитром на матче 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» (1:2) и судьей в Уфе.
Завидное везение — особенно на фоне недавних отстранений его коллег.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0