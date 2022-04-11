Воскресная игра 24-го тура Тинькофф чемпионата России в Уфе привлекла внимание несколькими судейскими решениями, которые требуют особого внимания и оценки.

Два пенальти в одном

На 77-й минуте матча «Уфа» — «Сочи» (1:2) в течение восьми секунд в штрафной площади гостей произошли два момента, в которых возникли основания для назначения 11-метрового удара.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Сначала произошел контакт мяча с левой рукой защитника Игоря Юрганова. Она находилась в неестественном положении — была отставлена в сторону. А затем фол по неосторожности совершил другой защитник — Артем Макарчук, ударивший соперника по ноге.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Арбитр Алексей Амелин не заметил оба нарушения правил или же не квалифицировал действия сочинцев как фолы. После этого видеоассистенты Анастасия Пустовойтова, Игорь Демешко и Сергей Иванов, страховавший Пустовойтову, провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

При этом Амелину показали только один из двух эпизодов — второй. В этот раз он уже зафиксировал фол и наказал Макарчука 11-метровым.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Не удален Касинтура

На 72-й минуте Амелин ошибочно не удалил Эгаша Касинтуру за фол на Артуре Юсупове. Судья вынес уфимскому нападающему, ударившему соперника прямой ногой и попавшему ему шипами намного выше голеностопа, только предупреждение.

Видеоассистенты в действия рефери не вмешались.

Для сравнения предложу вспомнить эпизод из игры 23-го тура «Арсенал» — «Ахмат», в которой в конце первого тайма после вмешательства ВАР Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина арбитр Виталий Мешков удалил полузащитника туляков Горана Чаушича.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Офсайд Агаларова

Очень интересный момент случился на 47-й минуте, когда второй ассистент Игорь Князев зафиксировал положение «вне игры» у Гамида Агаларова, а три видеоассистента его решение подтвердили.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

В ходе атаки хозяев поля один из игроков «Уфы» сделал передачу в направлении лучшего бомбардира чемпионата, который в момент паса находился за линией офсайда. Агаларов помчался к воротам, а в это время располагавшийся позади него защитник «Сочи» сыграл в мяч головой и фактически отправил форварда один на один с вратарем.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

После этого произошел контакт защитника с Агаларовым — нападающий упал в штрафной площади сочинцев. Отмечу, что столкновение игроков было до штрафной и, скорее всего, форвард, притормозив, «подставился» под соперника, который не сфолил.

А если квалифицировать то, что сделал игрок «Сочи», как фол, то тогда его следовало удалить с поля.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Как я уже сказал выше, и второй ассистент, и видеоассистенты определили, что Агаларов оказался в положении «вне игры». С такой интерпретацией следует не согласиться. Интересно, разберут ли этот момент на брифинге арбитров РПЛ, и какое решение примет Николай Иванов.

Март 2021-го, гол Соу

Это интересно в том числе потому, что в марте прошлого года во втором тайме матча «Химки» — «Ростов» (1:0) был отменен гол ростовчанина Али Соу. Произошло это после вмешательства ВАР Сиденкова и Александра Богданова. Они зафиксировали «географический» офсайд у нападающего гостей, не предложив арбитру Сергею Лапочкину посмотреть видеозапись.

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

Но само по себе нахождение Соу за линией офсайда в момент паса партнера по команде не означало нарушения правил. А вот затем в мяч сыграл игрок «Химок». То есть форвард ростовчан получил мяч от соперника.

И сам Лапочкин должен был оценить, мешал ли Соу сопернику, вмешивался ли в его действия, участвовал ли активно в игре. Экспертно-судейская комиссия позднее признала, что «получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» следовало засчитать вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером».

Эпизод матча 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» (1:2).

В воскресенье на месте Соу оказался Агаларов, а на месте защитника «Химок» — игрок «Сочи». Разница только в том, что не был забит гол.

ЭСК, ФНЛ, РПЛ

26 марта в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ «Енисей» — «Факел» (2:1) Амелин, как решила потом экспертно-судейская комиссия, на 29-й минуте «ошибочно не удалил с поля игрока команды «Енисей» №42 Ивана Лапшова за лишение соперника явной возможности забить гол».

Эта ошибка никак не сказалась на последующих назначениях рефери. Он работал видеоарбитром на матче 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» (1:2) и судьей в Уфе.

Завидное везение — особенно на фоне недавних отстранений его коллег.