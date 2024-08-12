Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв

Опубликован рейтинг лучших игроков 4-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эсекьель Барко, Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
Кто догонит зенитовца?

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

Пока же по итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,63

Новый тур — новый гол. На счету полузащитника «Зенита» уже 7 мячей, а ведь прошло только четыре тура! Глушенков невероятно начал сезон и по праву с отрывом занимает первую строчку.

Вендел начал сезон не хуже Глушенкова, но в ключевой игре против «Динамо» получил травму в начале второго тайма и покинул поле. По слухам, самого страшного — разрыва «крестов» — бразилец избежал, но ближайшие матчи все равно пропустит.

3. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,00

Центральный защитник армейцев внезапно превратился в центрального нападающего — забивает как настоящий форвард. До встречи с «Краснодаром» Дивеев трижды поразил ворота и в игре с быками тоже отметился, став лучшим бомбардиром ЦСКА на старте сезона. Правда, это не помогло его команде победить.

Алексей Батраков, Игорь Дивеев и&nbsp;Иван Обляков. Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков

4. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,00

После ухода Глушенкова Батраков постепенно становится главной звездой «Локомотива». Конечно, против махачкалинского «Динамо» не удалось разорвать так же, как против «Ахмата», где Алексей сделал 1+3, но свой уже почти дежурный ассист он все же заработал.

5. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,88

Провел полный матч против «быков», но ничем запоминающимся не отметился — команда проиграла на выезде.

6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,75

Несмотря на победу «Локомотива», Воробьеву матч против «Динамо» откровенно не удался. Ни голов, ни даже ударов — и замена на 65-й минуте.

7. Педро («Зенит») — 6,75

Сыграл в непростом матче против «Динамо» и отметился эстетским ассистом — внешней стороной стопы вырезал на Глушенкова. Правда, есть ощущение, что голевая передача вышла не совсем выверенной — но кого это волнует, если по итогу получилось красиво?

Сергей Семак. «Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд

8. Эсекьэль Барко («Спартак») — 6,67

Спартаковец не так давно перешел к красно-белым и уже выглядит мощнее одноклубников. Дебют в рейтинге «СЭ» с такой игрой был вопросом времени. А вот с «Ахматом» Барко совладать не смог, хотя очень старался.

9. Бителло («Динамо») — 6,63

Динамовская ассист-машина дала сбой в матче с «Зенитом». При этом Бителло все равно был лучшим игроком атаки в составе бело-голубых — просто не повезло.

10. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,63

У защитника «Зенита» в четвертом туре работы было больше, чем в прошлых матчах. Но он справился с ней отлично и заработал плюс один сухой матч в копилку.

Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
0
Читайте также
Французский пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Хомуха объяснил, почему Дзюба и Джикия до сих пор остаются без клубов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости