Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв

Кто догонит зенитовца?

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

Пока же по итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,63

Новый тур — новый гол. На счету полузащитника «Зенита» уже 7 мячей, а ведь прошло только четыре тура! Глушенков невероятно начал сезон и по праву с отрывом занимает первую строчку.

2. Вендел («Зенит») — 7,00

Вендел начал сезон не хуже Глушенкова, но в ключевой игре против «Динамо» получил травму в начале второго тайма и покинул поле. По слухам, самого страшного — разрыва «крестов» — бразилец избежал, но ближайшие матчи все равно пропустит.

3. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,00

Центральный защитник армейцев внезапно превратился в центрального нападающего — забивает как настоящий форвард. До встречи с «Краснодаром» Дивеев трижды поразил ворота и в игре с быками тоже отметился, став лучшим бомбардиром ЦСКА на старте сезона. Правда, это не помогло его команде победить.

4. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,00

После ухода Глушенкова Батраков постепенно становится главной звездой «Локомотива». Конечно, против махачкалинского «Динамо» не удалось разорвать так же, как против «Ахмата», где Алексей сделал 1+3, но свой уже почти дежурный ассист он все же заработал.

5. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,88

Провел полный матч против «быков», но ничем запоминающимся не отметился — команда проиграла на выезде.

6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,75

Несмотря на победу «Локомотива», Воробьеву матч против «Динамо» откровенно не удался. Ни голов, ни даже ударов — и замена на 65-й минуте.

7. Педро («Зенит») — 6,75

Сыграл в непростом матче против «Динамо» и отметился эстетским ассистом — внешней стороной стопы вырезал на Глушенкова. Правда, есть ощущение, что голевая передача вышла не совсем выверенной — но кого это волнует, если по итогу получилось красиво?

8. Эсекьэль Барко («Спартак») — 6,67

Спартаковец не так давно перешел к красно-белым и уже выглядит мощнее одноклубников. Дебют в рейтинге «СЭ» с такой игрой был вопросом времени. А вот с «Ахматом» Барко совладать не смог, хотя очень старался.

9. Бителло («Динамо») — 6,63

Динамовская ассист-машина дала сбой в матче с «Зенитом». При этом Бителло все равно был лучшим игроком атаки в составе бело-голубых — просто не повезло.

10. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,63

У защитника «Зенита» в четвертом туре работы было больше, чем в прошлых матчах. Но он справился с ней отлично и заработал плюс один сухой матч в копилку.