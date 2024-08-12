Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.
Пока же по итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,63
Новый тур — новый гол. На счету полузащитника «Зенита» уже 7 мячей, а ведь прошло только четыре тура! Глушенков невероятно начал сезон и по праву с отрывом занимает первую строчку.
2. Вендел («Зенит») — 7,00
Вендел начал сезон не хуже Глушенкова, но в ключевой игре против «Динамо» получил травму в начале второго тайма и покинул поле. По слухам, самого страшного — разрыва «крестов» — бразилец избежал, но ближайшие матчи все равно пропустит.
3. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,00
Центральный защитник армейцев внезапно превратился в центрального нападающего — забивает как настоящий форвард. До встречи с «Краснодаром» Дивеев трижды поразил ворота и в игре с быками тоже отметился, став лучшим бомбардиром ЦСКА на старте сезона. Правда, это не помогло его команде победить.
4. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,00
После ухода Глушенкова Батраков постепенно становится главной звездой «Локомотива». Конечно, против махачкалинского «Динамо» не удалось разорвать так же, как против «Ахмата», где Алексей сделал 1+3, но свой уже почти дежурный ассист он все же заработал.
5. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,88
Провел полный матч против «быков», но ничем запоминающимся не отметился — команда проиграла на выезде.
6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,75
Несмотря на победу «Локомотива», Воробьеву матч против «Динамо» откровенно не удался. Ни голов, ни даже ударов — и замена на 65-й минуте.
7. Педро («Зенит») — 6,75
Сыграл в непростом матче против «Динамо» и отметился эстетским ассистом — внешней стороной стопы вырезал на Глушенкова. Правда, есть ощущение, что голевая передача вышла не совсем выверенной — но кого это волнует, если по итогу получилось красиво?
8. Эсекьэль Барко («Спартак») — 6,67
Спартаковец не так давно перешел к красно-белым и уже выглядит мощнее одноклубников. Дебют в рейтинге «СЭ» с такой игрой был вопросом времени. А вот с «Ахматом» Барко совладать не смог, хотя очень старался.
9. Бителло («Динамо») — 6,63
Динамовская ассист-машина дала сбой в матче с «Зенитом». При этом Бителло все равно был лучшим игроком атаки в составе бело-голубых — просто не повезло.
10. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,63
У защитника «Зенита» в четвертом туре работы было больше, чем в прошлых матчах. Но он справился с ней отлично и заработал плюс один сухой матч в копилку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0