«Динамо» заставило «Зенит» нервничать. Но Глушенков и Латышонок все равно добыли победу

Сине-бело-голубые — единолично первые.

Тонна интриг

У несомненно центрального матча тура было столько интриг, что на одно только их перечисление уйдет целый материал. Если коротко, то друг с другом встречались принципиальные соперники, сражавшиеся за золото весной и пока безупречные в этом чемпионате.

Обычно у матча с такими вводными нет очевидного фаворита, но сейчас он был. А как иначе, если действующий чемпион не просто исключительно побеждает во всех турнирах на старте сезона, а регулярно делает это с огромным преимуществом, даже цинично.

Перед прошлым туром казалось, что крепкий «Ростов» Валерия Карпина окажет «Зениту» серьезное сопротивление, но желто-синие проиграли ему крупнее всех. Теперь настала очередь «Динамо» искать противоядие от несокрушимого гегемона. И шансы бело-голубых, конечно, выглядели выше ростовских. Хотя бы потому, что в прошлом сезоне команда Марцела Лички трижды победила «Зенит», в том числе на «Газпром Арене».

Подмога для Лички

Сергей Семак явно определился с оптимальным составом на старт сезона: уже третий матч РПЛ подряд «Зенит» выставляет одну и ту же основу. И действительно, зачем ломать то, что работает? Все игроки выглядят органично на своих местах, и даже отсутствие результативных действий у Клаудиньо не должно никого смущать (тем более что новички в центр поля пока не подъехали).

А у «Динамо» состав изменился: Лаксальт и Бальбуэна наконец-то вернулись в обойму, поэтому Марцел Личка обоих поставил в защиту. Это потенциально могло затруднить жизнь Глушенкову, но Максим традиционно уходил со своего фланга левее, так что ему противостояла вся оборона «Динамо» одновременно, а не один Лаксальт.

Безголевой тайм

Игра в первом тайме была равной, однако моменты сине-бело-голубых были чуть конкретнее. Уже на первой минуте «Зенит» приблизился к голу — Караваев раскрутил атаку и с левой пробил выше. «Динамо» тут же сформулировало ответ, но не такой опасный.

На 20-й минуте проснулся Глушенков: он замыкал навес Педро — рядом со штангой. Еще один эпизод с лучшим бомбардиром РПЛ возник на исходе получаса, когда Максим отправил мяч в руки Луневу. А самый яркий голевой момент тайма «Зенит» создал на 37-й минуте: атака вторым темпом после углового привела к удару Эраковича выше с метра.

«Динамо» периодически тоже кололо «Зенит», но отдельного упоминания заслуживает разве что эпизод на 29-й минуте, когда Фомин с близкого расстояния отправил мяч в руки Латышонка. Однако это совсем не означает, что бело-голубые играли заметно хуже противника. Напротив, «Динамо» подготовилось к встрече с чемпионом лучше других и как минимум не уступило в середине поля.

Травма Вендела и гол Глушенкова

В перерыве Личка разменял Гладышева на Карраскаля, и колумбиец тут же травмировал Вендела, а заодно получил желтую карточку. Бразильцу долго оказывали помощь, он все-таки вернулся на поле, но позже заменился на Артура. Семак на скамейке был очень расстроен.

Но вскоре негатив тренерского штаба «Зенита» сменился позитивом, потому что снова забил Глушенков! Максим до этого всегда отличался в первых таймах, если выходил в основе петербуржцев, но сейчас эта серия прервалась, зато продлилась другая — голевая. Седьмой гол лучшего бомбардира РПЛ!

Удивительно, но после гола «Зенит» будто бы бросил играть — до самого конца встречи результативный удар Глушенкова оставался единственным у сине-бело-голубых! А вот москвичи прибавили и к эндшпилю игры максимально приблизились к голу. Но не смогли забить, потому что петербуржцев выручал вратарь.

Гениальный Латышонок

Мы много говорили о том, как сильно «Зениту» требовался новый голкипер, но не все это понимали. И начало текущего сезона показывает, что сине-бело-голубые сделали верно, подписав Латышонка у «Балтики». В концовке матча с «Динамо» Евгений фактически сохранил три очка.

Сперва он ценой небольшого повреждения ликвидировал выход один на один Нгамале, а потом отразил пенальти в его же исполнении! Барриос сыграл рукой, Иванов назначил 11-метровый, но Латышонок не позволил «Динамо» сравнять счет.

Этим сейвом вратарь обескуражил гостей. До конца матча оставалось еще немного времени, но пара оборонительных замен и спокойная игра в обороне позволили «Зениту» сохранить победу. Впрочем, «Динамо» все равно респект: бело-голубые показали, что чемпион вовсе не неуязвим и с ним можно бороться. Просто очень-очень сложно.