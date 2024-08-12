Первая отставка сезона. Черевченко покинул «Факел» — в Воронеже меняют тренеров каждые 15 матчей
Забавная, но при этом печальная традиция «Факела» продолжается — поражение от «Крыльев» приводит к тренерской отставке. В сентябре 2023-го после разгрома 0:3 клуб покинул Вадим Евсеев, в апреле после 0:1 ушел Сергей Ташуев. Теперь 0:2 — и третьей жертвой стал Игорь Черевченко.
Таким образом меньше чем за год клуб покинули три тренера — нехороший симптом, который постепенно превращается в черту «Факела». За два сезона в элите воронежцы поменяли пять специалистов — сильная нестабильность, учитывая, что в среднем каждый тренер отработал в клубе 15 матчей чемпионата.
Но «Факел» даже в таких условиях умудряется добиваться успеха — 11-е место в РПЛ в прошлом сезоне стало рекордным для клуба. Примечательно, что технически добыл его как раз Черевченко, отработавший на тот момент всего пять встреч и победивший лишь однажды.
При этом, несмотря на всего лишь одну победу (над «Ахматом»), завершение прошлого сезона под руководством Черевченко точно нельзя назвать провалом. Игорь Геннадьевич отбился от «Сочи» и «Урала» (по итогу вылетевших), но самое главное — остановил «Зенит» (1:1). Более чем достойное завершение кампании.
А вот про новую такого точно не скажешь. Пять матчей, включая кубковый, — четыре поражения. И, что самое печальное, всего один забитый мяч. «Факел» выглядел безнадежно. Да, календарь у воронежцев был непростым — «Динамо», «Зенит», «Краснодар»... Но даже с дебютантом лиги «Акроном» или суперкризисными «Крыльями» команда Черевченко не справилась.
Сами футболисты, кстати, бодрость духа не теряли. Как минимум защитник Калинин после поражения от «Акрона»: «Игорь Геннадьевич — наш главный тренер. И я уверен, что он будет с нами долгие годы работать. По крайней мере мы со своей стороны сделаем на поле все, чтобы вместе с ним двигаться к общей цели».
Набрать один балл удалось только с «Краснодаром» (0:0). Он и стал последним для Черевченко во главе «Факела» — поражение от «Крыльев» все решило. На следующий день после него воронежцы объявили об отставке.
Игорь Геннадьевич вряд ли будет вспоминать эту командировку с теплотой — судя по данным Transfermarkt, под его руководством воронежцы набирали всего 0,7 очка за матч. Худший результат в карьере Черевченко — меньше (0,5) он брал только в короткий четырехматчевый отрезок в «Химках».
Куда дальше отправится тренер, конечно, неизвестно. Зато по «Факелу» ясности больше — инсайдер Иван Карпов заявил, что воронежцы присматриваются к своим бывшим коучам — Дмитрию Пятибратову и Олегу Василенко. Оба специалиста при деле: Пятибратов тренирует «Чайку», Василенко — грузинский «Телави». Также свою готовность к работе уже выразил Сергей Ташуев — уволенный из «Факела» в апреле.
На данный момент воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице, на их счету один балл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0