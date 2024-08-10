«Локо» берет свои очки, а стандарты Батракова напоминают времена Лоськова
«Локомотив» на старте впечатлил. Даже в проигранном матче с «Динамо» все было совсем не безнадежно, и игра при должной реализации могла развернуться в другую сторону. После нее для железнодорожников наступили время проверки на стрессоустойчивость и работы над ошибками. Судя по двум (с учетом кубкового турнира) сухим победам, с поставленными задачами Михаил Галактионов справился.
Теперь в отчасти схожей ситуации перед визитом в фактически родное Черкизово оказался Хасанби Биджиев. Бывший вратарь, а потом технический директор «Локо» дебютировал в РПЛ в роли тренера более чем достойно, но потом случилось то, что случилось в игре с «Пари НН». Потерянные очки, растраченные эмоции, последующие дисквалификации Глушкова и Алибекова. Последнего в обороне заменил отыгравший в свое время пять лет в «Уфе» Табидзе, который вернулся в РПЛ после выступлений в Грузии, Бельгии и Греции.
У «Локо» тоже произошла вынужденная перестановка — не появлявшийся в старте после не самой удачной игры против «Акрона» Морозов вместо травмировавшегося в Грозном Лукаса Фассона. Тут нужно сделать уточнение, что с первым из новичков премьер-лиги железнодорожники играли в три центральных защитника, после чего вернулись к классической четверке в обороне. Можно, конечно, поднять тему количества и качества, но если опираться на разговоры с действующими футболистами, то некоторые считают игру в квартете более простой и надежной, тогда как в тройке при наличии определенной свободы в созидании нагрузка повышается из-за необходимости страховать высоко поднимающихся латералей.
Все это, впрочем, не играет никакой роли при стандартных положениях. В этом плане показательным получилось начало второго тайма, когда два подряд угловых гостей могли развернуть ход игры на 180 градусов. И если в первом случае Табидзе лишь размял заскучавшего в воротах Лантратова, то во втором съездивший на Евро-2024 (но не сыгравший там ни минуты) защитник в падении пробил в сантиметрах от штанги. То есть за пару минут Табидзе у чужих ворот проявил себя острее, чем до этого выдвинутый на острие атаки бывший игрок «Локомотива» Зинович.
До перерыва ничего подобного не было, и хозяева полностью контролировали ход игры. Причем тон впереди задавали не привычные уже герои вроде Воробьева, Батракова и замененного в перерыве Пиняева. Даже классический разрушитель Ненахов и тот выстрелил из-за штрафной рядом со штангой. Главные же герои «Локо» по итогам первых 45 минут — Баринов и Самошников. Первый отдал пас второму перед штрафной, после чего смещение в центр завершилось голевым ударом с левой под ближнюю штангу. Затем — после крутой передачи Баринова пяткой в чужой штрафной — второй гол Самошникова отменила оказавшаяся на пути мяча голова Сундукова.
Наконец, чуть-чуть не хватило до гола Баринову, когда он подрезал мяч головой после корнера в исполнении Батракова.
Его стандарты — это что-то особенное. Для выхода сравнений с одним из тренеров «Локо» Дмитрием Лоськовым на новый уровень осталось только начать забивать со штрафных. Хотя корнеры Батракова не менее опасны, а советы, которые дает Лоськов, — полезны. Не забил Баринов — это сделал Морозов, снявший с себя как минимум часть претензий после атак Табидзе. А 2:0 — это уже совсем другой уровень уверенности и спокойствия.
Оставшиеся полчаса игры «Локо» отыграл на классе и довел дело до победы. Пока команда стабильно берет свои очки, а проверкой уровня амбиций станет следующий тур. После кубковой игры в Оренбурге железнодорожников ждет встреча со своим бывшим тренером Марко Николичем. Его ЦСКА не менее строгий экзаменатор, чем преподавшее землякам урок «Динамо» Лички.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0