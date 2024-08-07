Сегодня Валерию Газзаеву — 70!

Корреспондент «СЭ» поговорил с Валерием Газаевым, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Жалею, что не сыграл на чемпионате мира

— Валерий Георгиевич, поздравления от «СЭ» с юбилеем! Сами вы на сколько лет себя ощущаете?

— Психологический возраст с биологическим не совпадает (Улыбается.). Чувствую себя достаточно комфортно. На 70 лет точно не ощущаю. Стараюсь держать себя в форме.

— Каким образом?

— Каждый день с утра обязательно где-то полтора часа занимаюсь физической культурой. Кроме того, делаю упражнения на растяжку. Так что, как говорится, держу себя в тонусе. Веду довольно активный образ жизни. У меня трое детей, шестеро внуков. Скучать точно не приходится. Все время решаю какие-то вопросы. Когда играл и тренировал, времени на родственников не хватало. Сейчас наверстываю упущенное и получаю от этого огромное удовольствие!

— Внуки футболом занимаются?

— У меня три внучки и три внука. Двое действительно ходят в футбольную секцию. Надеюсь, дорастут до профессионального уровня. Думаю, что и самый младший тоже пойдет по их стопам (Улыбается.).

— Есть задатки?

— Задатки есть у многих, но надо очень много работать, чтобы реализовать себя в этом деле. На одном таланте далеко не уехать.

— Давайте поговорим немного о вашей игроцкой карьере? На сколько процентов вы себя реализовали?

— Где-то процентов на 70. Пожалуй, мог добиться и большего. Очень хотелось сыграть на чемпионате мира, и такая возможность у меня была. В 1982 году попал в расширенный список национальной команды. Тогда, если помните, ее тренировал триумвират — Бесков, Лобановский, Ахалкаци. Но в итоговом составе меня, Гуцаева, Кипиани не оказалось. Ну... Что поделать? Тренеры сделали выбор в пользу других игроков. Жаль. Все-таки каждый футболист мечтает выступить на ЧМ. Мне удалось с молодежной сборной дважды выиграть чемпионат Европы, но вот на мировом первенстве я так свои силы и не проверил.

— Самое ваше большое достижение в игровой карьере?

— Чемпионом СССР я не стал. Но был призером. Выиграл Кубок страны в 1984 году. Был лучшим бомбардиром Кубка кубков. А вот на домашней Олимпиаде в 1980-м мы заняли лишь третье место. Тогда для нашей сборной тот результат, конечно, считался неудачным.

— Вы же с «Динамо» остановились в шаге от финала Кубка кубков.

— Да, увы, в полуфинале не прошли венский «Рапид». Так что, конечно, не все получилось. Но есть и позитивные моменты. Например, со 117 голами я вошел в «Клуб бомбардиров Григория Федотова». Тогда в этот список было попасть не так-то просто.

Олег Блохин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Блохин был мегазвездой советского футбола

— Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?

— Уф, да талантов в советском футболе хватало. Если же брать сборную страны, то там вне конкуренции был, конечно, Олег Блохин. Вот он настоящая мегазвезда тех лет. В 1983 году Лобановский включил меня в состав национальной команды на гостевой товарищеский матч с французами. Сыграли вничью с будущими победителями чемпионата Европы, с Платини, Жирессом — 1:1. У нас забил Черенков. Но Блохин, конечно, выделялся на фоне остальных. Неслучайно же стал обладателем «Золотого мяча» в 1975 году.

— Вы же были знакомы со Стрельцовым и Яшиным?

— С Эдуардом — в меньшей степени, а со Львом Ивановичем был хорошо знаком. Он же был руководителем делегаций и в сборной, и в «Динамо», когда мы отправлялись в турне по Южной Америке, в Англию. Со Стрельцовым мы пересекались в матчах за ветеранов. Он, правда, уже сам не играл, но тоже с нами ездил. Вообще, знаете, величие людей проявляется во всем. И на футбольном поле, и в общении. Стрельцов и Яшин были очень скромными, простыми, доступными.

— Кто-то из ваших тренеров советовал вам пойти именно по этой стезе?

— Я окончил Всесоюзный юридический институт и после завершения карьеры планировал связать свою жизнь с юриспруденцией. Но Сан Саныч Севидов, которому очень благодарен, повлиял на то, что я в итоге поменял свой выбор.

— Каким образом?

— Расскажу. Мы как раз играли первый полуфинальный матч Кубка кубков в Вене против «Рапида». После первого тайма вели в счете — 1:0. А Сан Саныч мог в перерыве спросить у опытных, ведущих футболистов что-то по тактике, по составу. И вот он поинтересовался тогда и моим мнением.

— А вы?

— Ответил, что, как мне кажется, надо заменить двух футболистов. Он удивился: «Ты что? Как, мы же выигрываем? Какие замены?» В общем, ничего не стал менять. А в итоге один из оставшихся игроков «привез» два пенальти в наши ворота... Мы уступили — 1:3. Я получил желтую карточку и в ответной встрече участия уже не принимал. Мы в итоге не прошли в финал, и Севидов пригласил меня на беседу. Видимо, проанализировал тот наш короткий диалог в перерыве первой встречи и пришел к заключению: «Ты должен стать тренером, у тебя есть задатки». Я к нему прислушался и пошел по этому пути. Сначала отработал полтора года в ДЮСШ «Динамо», отучился в школе тренеров, а потом уже начал тренировать «Спартак» Орджоникидзе.

Валерий Газзаев с игроками «Алании» в 1995 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Алания» стала чемпионом в 1996 году. Но потом придумали этот золотой матч со «Спартаком»...

— В 1990-е годы московский «Спартак» для всех региональных тренеров являлся красной тряпкой и обыграть его даже в одном конкретном матче считалось большущим достижением?

— «Спартак» довольно быстро стал гегемоном российского футбола. По составу москвичи однозначно всех превосходили. Это же, по сути, была сборная России! Но в 1994 году нам удалось дома обыграть команду Олега Романцева. И вот тогда мы уже сделали определенную заявку. А в 1995-м с «Аланией» выиграли чемпионат.

— В 1995-м в рамках чемпионата России вы победили «Спартак» и сыграли вничью.

— Причем победили в гостях, кажется, в шестом туре. И вот после того матча сказал подопечным в раздевалке: «Вот теперь, ребятки, мы уже должны взять золотые медали, вполне реально выполнить эту задачу». Тогда подобрался отличный коллектив. Все были объединены единой идеей.

— Лучший игрок той золотой команды?

— Одного не назову. Были Тетрадзе, Тедеев, Касымов, Кавелашвили. Много сильных футболистов. А как можно не упомянуть Шелию, Пагаева, Джиоева, Яновского? Это все — золотой фонд владикавказского футбола.

— Поражение в золотом матче от «Спартака» Георгия Ярцева в 1996 году до сих пор сидит занозой в сердце?

— Да нет, почему занозой? Того матча вообще не должно было быть.

— Вот как?

— По итогам чемпионата России-1996 мы заняли первое место. По дополнительным показателям обошли «Спартак». Но потом вдруг принимается решение провести этот решающий матч в Питере. Почему? На каком основании? Я этого до сих пор не понимаю. Да, по очкам мы были равны, а по всем остальным параметрам имели превосходство. Несправедливо! Раз мы стали первыми по итогам чемпионата — значит, мы чемпионы. Разве нет? На игру в Питере уже, видимо, не хватило сил и эмоций. Но, повторюсь, той игры и не должно было быть!

Валерий Газзаев и Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Акинфеев в 16 лет был уже психологически устойчивым. Не сломать!

— В конце 2001 года вы возглавили ЦСКА.

— Когда я получил приглашение от Евгения Гинера, мы сели, несколько часов обсуждали, как будем выстраивать клуб, команду. Поняли, что надо все начинать с чистого листа. Благодарен Евгению Леннорычу за поддержку. Ведь сразу же предстояло провести серьезную ротацию. Расстаться с 14 футболистами и взять на их места новичков. Задача, скажу я вам, не из легких. И болельщики не сразу поняли мои решения. Но мы выбрали свою линию, я дал шанс молодежи. Например, Березуцким. В команде появились Шемберас, Гусев и многие другие. Специально созвали пресс-конференцию, и я объяснил, что для чемпионства нам нужны соответствующие футболисты. С определенным уровнем и, самое главное, с менталитетом победителей. С духом!

— Березуцких многие специалисты называли «деревянными».

— Ну что значит «деревянные»? Это вообще непрофессиональный подход. Тренер должен увидеть в игроке сильные качества и их развивать. Показатель успешности тренера заключается не только в результатах команды (это, конечно, тоже важно), а в прогрессе подопечных. Молодые Березуцкие начали под нашим руководством прибавлять, заматерели. И потом долгие годы уже невозможно было представить ЦСКА без братьев. А сколько мне доставалось от вашего брата? Сколько гадостей писали про меня и мое решение дать шанс Василию и Алексею... Но я не дрогнул. Сказал ребятам: «Я вам доверяю. От вас требуется лишь одно — хорошо работать».

— Гордитесь тем, что именно вы открыли Акинфееву дорогу в большой футбол?

— Гордость, пожалуй, слишком громкое слово. Но принял участие в развитии его карьеры. У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд. И в составе сборной столицы мне приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Что ж, — отвечаю я. — Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.

— И он на первой же тренировке произвел на вас сильное впечатление?

— После нее подошел к Игорю и сказал: «Ну все, с сегодняшнего дня ты уже будешь работать с нами» (улыбается). И вот он, минуя дубль, довольно быстро стал первым номером. Поехал с нами на сборы, а потом уже и дебютировал за основу ЦСКА. Психологически очень устойчивым был. Не сломить! Это весьма важное качество для вратарей. Сразу же начал «гонять» более опытных защитников. Мог в 16 лет и голос повысить, если видел, что они где-то недобегают. Командовал, руководил обороной как надо. Талант и профессионал до мозга костей. Легенда ЦСКА. Раньше была эпоха Яшина, потом эпоха Дасаева, а сейчас мы живем в эпоху Акинфеева.

К сожалению, мы теряем многих способных ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Часто при первой же неудаче тренер сажает молодого парня в запас и больше шансов не дает. Тут нужно терпение и доверие! Не надо сразу ждать феерии от неопытных еще парней. Учитывайте их психологию. Мало кто в таком возрасте демонстрирует стабильность!

Карвалью и Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Карвалью мог стать игроком мирового уровня! Но уж очень любил покушать...

— Вагнер Лав — самый талантливый футболист, с которым довелось поработать в ЦСКА?

— Да я бы кого-то одного сейчас не выделял. Мне посчастливилось поработать со многими талантами. Мои игроки уезжали в ведущие клубы Европы. В «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус».

— Вагнер в этих клубах не поиграл.

— Ну что ж, каждому свое. Зато он в Китае поиграл, в Турции. До сих пор выступает где-то в Бразилии. Человеку 40 лет, а он еще не наигрался! Дай бог ему здоровья! Карвалью, Вагнер, Жо, Красич, Олич, Юра Жирков, Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Алдонин. Это все были большие футболисты! Однако набор сильных игроков — это еще не команда.

— Карвалью — ваша боль?

— Скорее это не моя боль, а его. Он не так давно приезжал в Россию на выставочный матч. Мы с ним поговорили, вспомнили былое. Карвалью мне сказал: «Тренер, я сейчас понимаю, как вы были правы, когда буквально заставляли меня работать на максимуме на тренировках». Я до сих пор убежден, что он мог встать на один уровень с лучшими игроками мирового футбола!

— Серьезно?

— Ну да. Месси и Роналду мы вынесем за скобки. А вот в следующем ряду он вполне мог оказаться. У него вообще не было слабых мест. Все умел на поле. Хотя нет, одна слабость у него все же была.

— Какая?

— Очень любил покушать (Смеется.). Это его и сгубило.

— Так вы и не побороли это его пристрастие.

— Ну... Непросто было, да. Зато какой он блестящий 2005 год выдал! Навсегда останется в памяти армейских болельщиков.

— ЦСКА-2005 — машина?

— Сильная команда. Подобрались талантливые футболисты. Причем молодые! 19-22 года. И мы смогли выиграть Кубок УЕФА. Но мне кажется, что ЦСКА-2008 был даже помощнее.

— Вот как?

— Да. За три года после победы в финале Кубка УЕФА многие футболисты еще больше заматерели, набрались опыта и мастерства. И в принципе мы могли снова замахнуться на европейский трофей. Вспомните: ЦСКА же выиграл все шесть матчей в группе Лиги Европы.

К опытным ребятам добавилась перспективная молодежь. Тот же Дзагоев, который забил два мяча в ворота «Депортиво» (3:0). Мамаев тоже пришелся ко двору. Думаю, если бы усилили еще буквально две позиции, могли бы в Лиге чемпионов выступить успешно. Я не преувеличиваю. В той команде уже все было отлажено. Потрясающий победный дух! Можно было с закрытыми глазами определять состав. Ребята выходили и всех разрывали! Но, к сожалению, в конце 2008 года наши пути-дорожки с ЦСКА разошлись.

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Был вариант поработать в Англии

— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?

— Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

— А вы?

— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.

— Как вам, кстати, нынешний ЦСКА Николича?

— Глобальные выводы делать рано. Но уже отдельные контуры вырисовываются. Пока мне представляется, что именно ЦСКА и «Динамо» могут составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. Ну и надо еще понаблюдать за «Спартаком» и «Локомотивом».

— Что вам дали пять лет работы в Государственной думе?

— Получил большой политический опыт и опыт законотворческой деятельности.

— О чем сейчас мечтает Валерий Газзаев?

— В первую очередь хочу всем пожелать мира и добра. Для меня всегда на первом месте стояла семья. Своих успехов я добился только благодаря родным, близким. Хочется, чтобы именно семейные ценности были основополагающими в России. А мы, старшее поколение, должны передавать нашим детям и внукам традиционные для России семейные ценности!

А моральному и духовному разложению — жестко противостоять! Мне не на что жаловаться. Дети, внуки — все здоровы, заряжают меня своей жизненной энергией!