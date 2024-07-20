Изучаем примеры из топ-5 лиг.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд — и, судя по работе над трансферами и убедительной победе в Суперкубке, заряжен продлить свою золотую серию. Сине-бело-голубые доминируют в РПЛ и пока трудно представить, как и когда это может закончиться. Неужели «Зенит» — вечный чемпион?

Разумеется, нет. Есть как минимум три сценария смены сильнейшего в России — и все они взяты из европейской практики. В топовых лигах ситуация ничуть не интереснее, чем в отечественной — «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и до недавнего времени «Ювентус» держали первые места так же плотно, как и команда Семака. И все равно падали с насеста — но как? И применим ли этот опыт к России?

Сценарий 1. Неудачная перестройка

Кто попался в Европе: «Бавария» и «Ювентус»

Важное условие для смены чемпиона: хотя бы одна неплохая команда

Быть на вершине — классно, но долго быть на вершине — скучно. Поэтому некоторые доминирующие команды ударяются во внутренние революции — ищут атакующий стиль и модного тренера, омолаживают состав.

«Ювентус» — дебютант на ниве пересборки того, что и так работало. Туринцы затеяли революцию еще в 2017 году, представив обновленный логотип. Хотели стать международным успешным брендом, играть в стильный узнаваемый футбол и так далее. Под масштабную задачу подписали Криштиану Роналду, тренером пригласили Маурицио Сарри, обновили состав... Итог — последнее чемпионство «Юве» датируется 2020 годом.

Маурицио Сарри c трофеем чемпиона Италии-2019/20. Фото Global Look Press

Тренерская чехарда не пошла на пользу клубу — Сарри и сменивший его Андреа Пирло не превратили «Ювентус» в стильный клуб. Новички типа Влаховича тоже не оправдали ожиданий. «Бьянконери» растеряли силу, чем воспользовались мощные конкуренты в лице «Милана», «Интера» и «Наполи». Ну а трансфер Криштиану, наслоившийся на пандемию коронавируса, в итоге подорвал финансовую стабильность клуба. С того момента «Юве» позволил себе лишь три трансфера выше 50 миллионов евро — Де Лигта (85), Влахович (83,5) и вот прямо недавно — Дуглас Луиз (51,5).

Несмотря на то, что пример «Ювентуса» показателен, в 2021 году по пути туринцев решила пойти «Бавария». Без смены логотипа, но с омоложением и новым подходом к тактике. Под новые задачи мюнхенцы выписали из «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, а управление клубом поручили легендам Оливеру Кану и Хасану Салихамиджичу.

В первый сезон Юлиан взял чемпионство (вылетев, однако, в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Вильярреала»), а уже во второй покинул клуб. Не помогли даже звездные новички Де Лигт и Мане. Пришедший на замену Томас Тухель тоже докатился до медалей, но с таким скрипом, что его место было под большущим вопросом.

Просто в сезоне-2022/23 в Германии не нашлось команды, которая бы смогла обойти даже такую «Баварию». Сделать это могла проблемная «Боруссия», но чем это все завершилось вы наверняка помните. Зато на следующий год нашлось сразу две — «Байер» выиграл титул, а «Штутгарт» — серебряные медали. Ну а работа Кана с Салихамиджичем и спорное увольнение Нагельсманна оставили настолько кошмарное впечатление, что были уволены сразу после победного сезона 2022/23. Такая вот смена курса.

«Бавария» мучительно искала тренера на замену Тухелю, но нашла только Венсана Компани из «Бернли». Со всем уважением к бельгийцу, его перспективы, как и перспективы всей «Баварии», достаточно мутные — так что не исключено, что мюнхенцы повторят путь «Ювентуса» полностью.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Применим ли данный сценарий для «Зенита»? Пока что питерцы никак не демонстрировали, что у них есть тяга к эксцентричным перестройкам. Скорее, наоборот — в трудный момент «Зенит» поддержал Сергея Семака и продлил с ним контракт до 2030 года. Что как бы подразумевает, что сине-бело-голубых все устраивает.

К тому же, «Зенит» и без акцента на атакующем стиле — лучшая команда в России почти по всем показателям. В стилистических перестройках нужды нет. Единственное тонкое место — акцент на воспитанниках. Если когда-нибудь питерцы решат от скуки вернуть свой 1984-й, то здесь может начаться веселье. Но вариант сомнительный.

Важный момент в кейсах «Ювентуса» и «Баварии» — наличие конкурентов, готовых прыгнуть на первое место в момент, когда гегемона засбоит. Судя по прошлому сезону, в России с этим пока проблемы. С другой стороны, тот же прошлый сезон мог стать отличной наукой остальным, и в будущем ситуация изменится.

Сценарий 2. Конкурент подловит на ошибке

Кто попался в Европе: «ПСЖ»

Важное условие для смены чемпиона: одна очень хорошая команда

Топ-клубы не роботы — у них бывают слабые сезоны. Это еще не системный кризис, падение не фатально, но если конкуренты подсуетятся, то могут и перехватить чемпионство.

Ярче всех от этой беды в Европе страдал «ПСЖ» — парижане дважды выступали чуть хуже обычного, и дважды их за это наказывали лишением титула. Первый раз — в сезоне-2016/17, когда чемпионом Франции стал «Монако». Выступал ли тогда «ПСЖ» совсем плохо? 87 очков шепчут, что нет. Но две потери очков на старте (поражение и ничья) плюс трехматчевая серия без побед в середине сезона стоили первого места. Конечно, все это было бы невозможно без безупречного выступления «Монако», набравшего 95 очков.

Второй раз разленившийся «ПСЖ» подкараулил «Лилль» в сезоне-2020/21, но там все получилось на тоненького — команды разделил один балл. Впрочем, это куда более яркая иллюстрация выражения «поймать на ошибке», чем ситуация с «Монако». Плюсом к этому «Лилль» сам откинул парижан на второе место, победив весной в очной встрече. И потом первую строчку уже не отдал.

В России подобная ситуация почти произошла в прошлом сезоне — подловить «Зенит» могли и «Краснодар», и «Динамо». Но в итоге не сдюжил никто — такое тоже бывает. Повторится ли ситуация вновь? Неизвестно, но как один из возможных сценариев запомнить стоит.

Футболисты «Манчестер Сити». Фото Global Look Press

Сценарий 3. Появится второй суперклуб

Кто попался в Европе: «Манчестер Сити»

Важное условие для смены чемпиона: одна идеальная команда

Этот сценарий хорош тем, что в нем единственном нет кивков в сторону гегемона. Только надежды на себя и упорный труд — и никакого расчета на ошибку, перестройку или другой кризис чемпиона. По сути, претендент должен стать вторым гегемоном. И это отнюдь не невозможный вариант.

Такой расклад демонстрирует АПЛ. Несмотря на наличие сверхбогатого и успешного «Манчестер Сити», «Ливерпуль» тоже удачно распорядился своими ресурсами. Это подарило болельщикам по всему миру главную чемпионскую гонку последних лет. Пару раз команда Юргена Клоппа была максимально близка (98:97 по очкам в сезоне-2018/19, 93:92 в сезоне-2021/22), и однажды в 2020-м упорная работа все же вывела мерсисайдцев на первую строчку. Но для этого пришлось провести идеальный сезон, набрав сумасшедшие 99 баллов.

В последние годы к «Ливерпулю» присоединился «Арсенал», и они вдвоем делают нервы Пепу Гвардиоле. И пусть шесть чемпионств «Сити» за последние семь лет не выглядят так, будто у «горожан» есть конкуренты, на самом деле почти все титулы были добыты в упорной борьбе.

Применим ли этот сценарий в России? В теории — да. Самые очевидные претенденты на то, чтобы стать суперклубами — «Спартак» и «Динамо». Они могут позволить это себе и финансово, и в плане амбиций. Но в этом вопросе главное — реализация, а вот уже с этим традиционно начинаются проблемы.

Любая гегемония рано или поздно заканчивается или прерывается. То же ждет и «Зенит». Вопроса только два: какой из сценариев мы увидим и произойдет ли это в обозримом будущем?