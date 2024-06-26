«Спартак» окончательно отказывается от чемпионских амбиций? Мнение Алланазарова

Последнее слово должен сказать «Лукойл», но его, скорее всего, не будет.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев стал очередным руководителем клуба, который ушел от вопроса о задачах, поставленных перед менеджерами и командой на будущий сезон. До Малышева на этот вопрос отказались отвечать спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и новый главный тренер Деян Станкович.

«Вопрос о задачах на сезон воспринимаю как провокационный, от команды всегда ждут побед. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед», — говорит Малышев в интервью «РБ Спорт».

Честно говоря, работая рядом со «Спартаком» больше десяти лет, я упустил момент, когда вопрос о задачах на сезон воспринимался бы руководством клуба как провокационный. Каждый из бывших руководителей клуба уверенно заявлял, что «Спартак» будет бороться если не за золото, то за медали уж точно. Подобные заявления точно не выглядели какими-то непозволительно смелыми. Сегодня взять на себя подобные обещания смельчаков в «Спартаке» не находится.

Олег Малышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Удобно, не поспоришь. Работать, не имея конкретных задач, гораздо проще. В конце сезона можно посмотреть на результат и сказать, что все идет по плану, продолжаем. При этом команда займет в чемпионате 4-5 место и снова не возьмет Кубок. Не припомню, чтобы хоть кто-то из последних руководителей клуба так боялся за свое место. Даже победу в Кубке России в сегодняшнем «Спартаке» боятся объявить целью на сезон.

Есть небольшая надежда, что о сегодняшних целях «Спартака» расскажет Павел Жданов — вице-президент «Лукойла», член совета директоров клуба, непосредственный архитектор сегодняшнего красно-белого проекта. Ну или можно выйти и заявить: «От борьбы за титулы официально отказываемся. Будем ждать светлого будущего и с надеждой смотреть вперед!» Это было бы честно и смело.

Глядя на медийную активность нефтяных боссов, непосредственно вовлеченных в дела «Спартака», складывается ощущение, что о глобальной стратегии клуба мы так и не узнаем. Боссы «Лукойла» хотят ассоциироваться со «Спартаком» минимально.

Оглушительный провал «Спартака» в минувшем сезоне хоть и удалось частично скинуть на бывшего тренера, но вопросов к нынешнему менеджменту с каждым месяцем становится все больше. Если к зимнему перерыву «Спартак» не будет находиться хотя бы в серебряной гонке, списать второй провал подряд будет не на кого. Внутренних врагов в клубе к тому моменту не останется. Куда ни посмотри, всюду свои, но рано или поздно кого-то из своих все-таки придется назначить виноватым.