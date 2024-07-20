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ЦСКА-2024/25: Николич вернет армейцев в топ-3?

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в первом туре РПЛ нового сезона 20 июля
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич
Марко Николич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анонс сезона для армейцев.

ЦСКА отлично завершил сезон-2022/23: победа в FONBET Кубке России, серебро РПЛ и надежда навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за первое место. Но реальность оказалась прозаичнее. Осенью красно-синие подхватили ничейный синдром, а по ходу всего чемпионата упустили целых 23 очка в матчах, где вели в счете. ЦСКА финишировал шестым, зато стал самой результативной командой лиги.

Владимир Федотов, Марко Николич. Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА

В начале июня армейцы расстались с Владимиром Федотовым и пригласили Марко Николича, которого рассматривали еще в 2021 году. С этой точки зрения решение о перестановке верное, ведь оно точно не импульсивное. ЦСКА давно следил за Николичем, да и сам серб хотел вернуться в Россию. На бумаге — идеальный союз.

Результаты матчей ЦСКА в межсезонье

В «Локомотиве» Николич начал лихо и весной 2021 года даже напрягал «Зенит» в борьбе за золото. В ЦСКА от серба тоже ждут мощного начала, и пока его команда солидно выглядит в товарищеских матчах. Чего стоят победы над двумя сербскими клубами в Братском кубке с общим счетом 7:0.

Николич пока не меняет игровую схему ЦСКА: он делает ставку на привычные федотовские 3-4-3, но футболисты визуально располагаются чуть уже. Отметим, что Мусаев раскрылся в роли флангового форварда, а Чалов снова играет в центре нападения.

Летние трансферы ЦСКА

О трансфере Кругового из «Зенита» было известно еще зимой, и на сборах защитник выглядит здорово. ЦСКА усилил и атакующую группу: Жемалетдинов и Койта, вполне возможно, на каком-то этапе станут основными футболистами команды, хорошие шансы навязать конкуренцию есть и у белоруса Шуманского.

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Серьезных потерь у ЦСКА пока нет: уход Заболотного и Набабкина можно было предсказать еще полгода назад. Все еще есть вероятность, что Чалов уедет в Европу, да и Давила нацелился на выход. Файзуллаев тоже обретает все больший вес и, если сверкнет на Олимпиаде, может получить лакомое предложение из-за рубежа.

Календарь первых туров РПЛ

Календарь не пожалел армейцев на старте сезона. В первых пяти турах у ЦСКА три выезда, причем сразу два — в жаркие Ростов-на-Дону и Краснодар, где все еще закрыты аэропорты. А ведь в конце июля красно-синие поедут в гости к «быкам» еще и на кубковый матч, так что разъезды могут сильно утомить команду Марко Николича. В пятом туре серба ждет дерби с бывшим работодателем «Локомотивом», которое тоже не обещает красно-синим легкой прогулки.

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Прогноз

Николич прекрасно проявил себя в первый российский заход и покинул «Локо» формально лишь потому, что не был человеком нового менеджмента клуба. Болельщики красно-зеленых болезненно восприняли отставку серба, и он заслужил новый шанс.

Состав у ЦСКА остается одним из сильнейших в лиге, и Федотов со своей работой справлялся неплохо. Не покидает ощущение, будто армейцам в прошлом сезоне не повезло, и по игре они заслуживали большего. Если это так, то Николичу необходимо провести лишь косметические изменения и подкрутить пару гаек, чтобы все снова заработало. ЦСКА вполне по силам побороться за место в топ-3, но оговоримся, что конкуренция в РПЛ очень высокая.

Оптимальный состав ЦСКА. Версия «СЭ»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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