В списке — три 17-летних игрока.

Клаудиньо — быстро стал лидером «Зенита»

Новичок «Зенита» пока оправдывает 12 миллионов евро, которые ушли на его переезд в Россию. В 18 матчах за «Зенит» он наколотил девять мячей и выполнил два ассиста. Больше очков по системе «гол + пас» в команде только у Артема Дзюбы (19) и Сердара Азмуна (14).

При этом Клаудиньо оказывает большое влияние на игру «Зенита». Бразильский хавбек разгоняет атаки, хорошо взаимодействует с партнерами и выделяется на общем фоне. Можно сказать, он уже стал лидером команды! И на это у Клаудиньо ушло меньше чем полгода. Восторг!

«Динамо» борется за чемпионство — с Сандро Шварцем, Захаряном и Тюкавиным

«Зенит» доминирует в РПЛ уже четыре года. Удивительно, но первым реальным конкурентом питерцев стала команда Сандро Шварца. Немец возглавляет бело-голубых чуть больше года, но уже привил команде яркий и зрелищный футбол. Игра «Динамо» реально восхищает, и многие справедливо называют ее лучшей в РПЛ.

Еще один плюс Шварца: при нем дебютировали и заиграли в основе немало молодых игроков. А 17-летний Арсен Захарян и 18-летний Константин Тюкавин в прошедшем году даже дебютировали в первой сборной.

«Динамо» всего на два очка отстает от «Зенита», и вся борьба за чемпионство еще впереди.

Себастьян Шиманьски — лучший ассистент РПЛ

Одним из лидеров «Динамо» в этом сезоне стал Себастьян Шиманьски. Поляк является лучшим игроком команды по системе «гол + пас» — на его счету пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Кроме того, Шиманьски лидирует в списке лучших ассистентов РПЛ (без учета заработанных пенальти). Его отсутствие сильно сказалось на игре «Динамо» в заключительном матче года против «Зенита». В декабре Себастьян перенес операцию, но к началу зимних сборов он должен вернуться в строй и точно поможет команде в чемпионской гонке.

Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Владимир Федотов — ведет «Сочи» к медалям

Федотов возглавил «Сочи» в январе 2020 года. И на момент его прихода команда шла на последнем месте в РПЛ. Федотов спас «Сочи» от вылета, на второй год занял пятое место, а в этом сезоне ушел на паузу в топ-3.

«Сочи» не обладает сверхмощным составом — Transfermarkt оценивает стоимость игроков в 32,7 миллиона евро (девятое место в РПЛ). При этом «Сочи» дважды по ходу сезона обыграл «Спартак», одержал победу в гостях над «Зенитом» и разгромил дома ЦСКА. Сочинцы располагаются выше, чем более статусные «Рубин», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. И в этом, безусловно, огромная заслуга Федотова. Он выжимает максимум из этого состава.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даниил Худяков — в 17 лет успешно заменил Гильерме

Уход Николича, изменения в руководстве, травмы ключевых игроков — осенью «Локо» страдал, и это сказалось на результатах. Ключевой проблемой могло стать отсутствие Гильерме, но опытного кипера классно подстраховал 17-летний Даниил Худяков.

Его дебют пришелся на конец сентября, когда Гильерме получил красную карточку в игре против «Химок». Но в общей сложности Даниил провел за «Локо» восемь матчей, в которых пропустил 12 мячей. Однако вряд ли хоть кто-то будет винить за это юного вратаря — моментами он был действительно хорош, грубых ошибок не допускал. Два месяца подряд болельщики «Локо» признавали его лучшим игроком команды.

Даниил Худяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сергей Пиняев — уже забивает и отдает голевые передачи

Отлично проявил себя еще один 17-летний игрок — Сергей Пиняев. В прошлом году он установил несколько рекордов ФНЛ: стал самым молодым игроком, выходившим на поле, и самым молодым автором забитого мяча. Летом Пиняев перебрался в «Крылья Советов», где его постепенно готовят к взрослому футболу.

В сентябре он набрал первый ассист в РПЛ, а чуть позже оформил дубль в матче Кубка. Недавно Сергей забил и в премьер-лиге, поразив ворота «Рубина». Пиняев стал самым молодым автором гола в РПЛ за последние 12 лет. Рекорд принадлежит Джано Ананидзе, который осенью 2009-го отличился в игре против «Локомотива». На тот момент грузинский хавбек «Спартака» был всего на месяц младше Пиняева.

Александр Селихов — спустя три года вернулся на прежний уровень

За три года вратарь «Спартака» провел всего шесть матчей в РПЛ, получил несколько травм подряд и долго восстанавливался, но продолжал работать, ожидая своего шанса.

После серии неудачных игр в исполнении Александра Максименко Селихов вернулся в основу «Спартака». И, несмотря на долгий перерыв, сыграл достойно. А в Лиге Европы просто творил чудеса: отразил два пенальти, вывел команду на первое место и тащил, напомнив всем, голкипером какого уровня он является.

Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гамид Агаларов — забил больше всех в чемпионате

До этого сезона про Агаларова практически никто не слышал. Поэтому его 13 голов и первое место в гонке бомбардиров — реально открытие. Страйкер «Уфы» на три гола опережает Артема Дзюбу, на шесть — Сердара Азмуна и Федора Смолова. К Агаларову есть интерес даже в Европе. По крайней мере об этом говорит гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Если Гамид продолжит забивать столько, то покинет башкирский клуб уже в 2022-м.

«Зенит» и «Спартак» — пробились в евровесну

Мы привыкли к провалу наших клубов в еврокубках, но в этом году сразу две команды пробились в плей-офф и немного выправили положение России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Зенит» финишировал третьим в сложной группе Лиги чемпионов, а в последнем туре выдал яркую битву с «Челси» (3:3). Можно отметить также домашнюю встречу с «Юве», где итальянцы вырвали победу за пять минут до финального свистка. Определяющими оказались три очка, которые «Зенит» взял в игре против «Мальме».

«Спартак» вообще стал главной сенсацией Лиги Европы. Попал в убийственную группу, но обошел «Наполи», «Лестер» и «Легию». Главным героем команды Руя Витории стал Александр Селихов, отразивший два пенальти в матчах с «Лестером» и «Легией».

«Зенит» начнет выступление в Лиге Европы со стыковых матчей. «Спартак» на правах победителя группы стартует с 1/8 финала.

Двух команд от России в плей-офф еврокубков не было три года. В сезоне-2018/19 подобного результата добились «Краснодар» и «Зенит» — оба прошли 1/16 финала Лиги Европы, но вылетели в 1/8 финала от испанских клубов («Валенсии» и «Вильярреала» соответственно).