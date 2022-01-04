В сборной выиграл конкуренцию у Бальбуэны, был капитаном в команде Халка. Хуниор Алонсо переходит в «Краснодар»

Рассказываем о новичке «быков», покупка которого обойдется в 8 миллионов евро.

Универсал в сборной

У «быков» уже не первый год есть две проблемные позиции — опорного хавбека и центрального защитника. Сейчас же с уверенностью можно утверждать, что головной боли у Виктора Гончаренко станет меньше. В лице Хуниора Алонсо «Краснодар» приобретает игрока обороны высокого класса, и, по сути, футболисты данного амплуа — одна из визитных карточек парагвайского футбола.

В сборной безусловный первый номер — не закрепившийся в свое время в «Милане» и уже не первый год являющийся ключевым защитником «Палмейраса» Густаво Гомес. Что касается новобранца «Краснодара», то выигравший с «Атлетику Минейру» чемпионат Бразилии Алонсо в национальной команде сейчас котируется выше динамовца Бальбуэны, хотя порой тренеры находят место на поле всем трем опытным игрокам.

В ноябрьском матч с Колумбией (0:0), когда требовалось сдержать Хамеса Родригеса, Муриэля и Куадрадо, Алонсо не в первый раз в карьере прикрывал левый фланг. Всего же в отборочном цикле ЧМ-2022 он 11 раз выходил в стартовом составе. Для сравнения: у Бальбуэны 9 матчей при двух выходах на замену. Летом на Кубке Америки-2021 динамовец был запасным, тогда как Алонсо играл во всех пяти встречах и отметился голом в драматичном четвертьфинале с Перу, где парагвайцы отыгрались на 90-й минуте (3:3), но все же уступили в серии пенальти.

Мотоциклы и футбол

Алонсо — воспитанник одного из лучших клубов своей родины «Серро Портеньо», с которым он выиграл титул чемпиона Парагвая. Всего этого могло и не быть, потому что в 12 лет Хуниор решил бросить спорт и стал помогать отцу в его магазине мотоциклов. «Я чистил инструменты, настраивал карбюраторы и делал другие вещи попроще — в пределах возможностей ребенка», — рассказывал футболист ESPN Brasil.

Но в итоге любовь к футболу победила. «Это чувство родилось, когда я играл со своими друзьями в моем районе. Если мне не изменяет память, я начинал в пять-шесть лет. Думаю, большинство футболистов так начинают. Мой первый мяч? Должно быть, он у меня появился лет в шесть-семь. С другой стороны, у меня в детской не было плакатов с игроками. Мой папа был механиком, поэтому дома я больше увлекался мотоциклами. Футбол для меня был игрой на открытом воздухе с друзьями», — вспоминал Алонсо свое детство в интервью официальному сайту французского «Лилля», где он поиграл под началом легендарного Марсело Бьельсы.

О том, что футбол — именно любовь, лучше всего рассказывает история выступлений Хуниора на родине. В начале карьеры финансово юношу поддерживал отец. Он покупал бутсы, а понимание, что игра станет профессией, пришло, когда в «Серро Портеньо» Алонсо начали выплачивать минимальный оклад в районе 300 евро.

Возможно, в этом кроется секрет серьезного отношения 28-летнего парагвайца к футболу. «Это честь. Поэтому я должен делать это хорошо. Это означает, что я обращаю внимание на то, как я тренируюсь, на образ жизни и диету. Уважать мою профессию — это долг», — говорит Алонсо. А еще он предпочитает чтение исторических книг по политике и экономике, отмечая, что литература должна обогащать мышление.

Как рассказывал Алонсо после переезда в Европу, к своим сильным сторонам он относит игру головой, агрессивный стиль и видение игры. Оценивая положение партнеров по команде, он всегда анализировал ситуацию, чтобы сыграть на подстраховке. И это ярко проявилось в «Атлетику Минейру», когда после ухода пригласившего Алонсо в Бразилию Хорхе Сампаоли сменил Кука и важным элементом по предотвращению контратак соперника стали взаимодействия центральных защитников с опорными хавбеками.

Парагваец рассказывал GloboEsporte о том, как футболисты обсуждают различные нюансы и, в частности, действия обороны, когда один латераль поддерживает атаку, а второй располагается глубже на случай встречных выпадов соперника.

«Многие команды играют от обороны и стараются действовать в контратаках, поэтому мы всегда должны быть хорошо подготовлены к решению этой проблемы, — говорил Алонсо, еще не предполагая, что этот опыт пригодится ему и в РПЛ, где мало кто играет против «Краснодара» в открытый футбол.

Капитан и кумир болельщиков

В Европе Алонсо отыграл два года, перейдя в «Лилль» в январе 2017-го. Наиболее успешным получился первый полноценный сезон, когда он провел за «догов» 34 матча в лиге 1. Однако потом ситуация поменялась, аренда в «Сельте» не задалась, и французы одолжили футболиста аргентинскому «Бока Хуниорс». А новый подъем в карьере начался с полноценного перехода в «Атлетику Минейру», где в первом же интервью Алонсо заявил, что его цель — выиграть чемпионский титул.

Это сразу вызвало симпатии болельщиков. Очаровала их и надежность защитника, который оправдывал прозвище Шериф и, как он сам любит говорить, играет с холодной головой и горячим сердцем. А одна история просто влюбила торсиду «петушков» в Алонсо, который как-то заглянул в клубный магазин «Атлетику» за футболкой для своего сына. Увидев мужчину, который отсчитывал монеты для покупки обуви и именного свитера голкипера Виктора, парагваец решил сделать подарок отпрыску фаната черно-белых.

«Мы, футболисты, часто живем в мире, в котором мы не осознаем, что происходит снаружи. Я поговорил со своей женой, и мы подумали: если этот человек считает монеты, возможно, ему потом нечего будет есть. Прошло пять минут, а он все еще считал монеты. Я подошел к продавцу и спросил, что ему нужно. Сказал, что оплачу это. Я сделал это от всего сердца. Потом история разошлась в Сети, но это не было моим намерением. Я был счастлив помочь», — рассказал футболист GloboEsporte.

Но главное — парагваец отлично справлялся со своей работой. В чемпионском «Атлетику» первой звездой был проведший невероятный сезон Халк, тогда как Алонсо — один из тех, кто образовал хребет команды.

«Я стараюсь каждый день работать, заботиться о своем теле, быть профессионалом, чтобы иметь возможность играть все матчи, а тренер — это тот, кто решает, кто будет играть. Всегда стараюсь оправдать доверие, которое мне оказывают, своей работой, стремлюсь играть на лучшем уровне и пытаюсь помочь команде».

Вроде бы простые слова об отношении к игре, но именно эти принципы сделали Алонсо капитаном «Атлетику» и помогли «петушкам» выиграть первый за полвека чемпионат Бразилии. Теперь пришло время двигаться дальше — уже с «Краснодаром».