«Стыдно проигрывать так безвольно и бездарно!» Великое противостояние «Спартака» и «Ротора» в 1990-х

Главное соперничество российского футбола конца прошлого века.

Впервые в российской истории «Спартак» и «Ротор» встретились 2 апреля 1992 года. Москвичи одолели волгоградцев благодаря голу Андрея Чернышова в концовке игры — 1:0. В матче второго круга ничейный счет держался вплоть до 71-й минуты. А затем Карпин и Радченко принесли москвичам очередную победу.

Чемпионат-1993

А вот с сезона-1993 «Ротор» начал зарабатывать себе реноме самого неудобного соперника для чемпионов России. В начале августа Нидергаус лишил «Спартак» двух очков, которые тогда присуждались за победу, забив в самой концовке встречи, — 1:1. А 3 октября команда Владимира Салькова взяла верх над подопечными Олега Романцева — 1:0.

Ротор — Спартак — 1:0 (0:0)

Гол: Шмарко, 67.

На 67-й минуте защитник «Ротора» подхватил на скорости мяч, от бровки сместился в центр и метров с 20 мощно и точно пробил в левый от Помазуна угол ворот. Трибуны оглохли от восторга. «Ротор» мог удвоить свое преимущество, но Есипов, Бурлаченко и Нечай своими шансами не воспользовались. «Спартак» мог спастись в самой концовке. Писарев ворвался в штрафную, бил из убойной позиции, однако Мананников продемонстрировал чудеса реакции.

— Это лучший матч «Ротора» в сезоне, — подчеркнул Валерий Бурлаченко. — А мне удалось выполнить задачу на игру — напрочь выключить Родионова, который не имел ни одного голевого момента.

Таким образом, на тот момент «Ротор» стал первым клубом в России, который за сезон взял три очка у «Спартака». Команда собрала в Волгограде рекордную зрительскую аудиторию — 36 тысяч зрителей. «Спартак» же потерпел поражение впервые за 209 (!) дней.

Оба матча в сезоне-1994 завершились вничью. Причем в Волгограде «Спартак» не дотерпел всего одну минуту до победы. Онопко в своей штрафной толкнул в спину Нечая, арбитр Юрий Чеботарев тут же указал на точку, и Веретенников переиграл Стауче — 1:1.

— Взяли и подарили «Ротору» очко, — сказал после игры Ледяхов.

Чемпионат-1995

Спартак — Ротор — 1:2 (1:2)

Голы: Веретенников, 11 (0:1). Мухамадиев, 35 (1:1). Беркетов, 44 (1:2).

«Спартак» подошел к этому матчу, пребывая в кризисе. Команда Олега Романцева уступила в чемпионате «Спартаку-Алании» Валерия Газзаева, а в полуфинале Кубка России — «Динамо» Константина Бескова. Кроме того, красно-белые испытывали проблемы с составом и не могли рассчитывать на травмированных Цымбаларя, Никифорова и Пятницкого. «Ротор» недосчитался дисквалифицированного Есипова.

На 11-й минуте Титов сделал рискованный пас поперек поля, Беркетов мяч перехватил и переадресовал его Веретенникову, который хладнокровно переиграл вышедшего из ворот Нигматуллина.

Москвичи могли отыграться через четверть часа. Иванов точно навесил на голову Мухамадиеву, но форвард с пяти метров нанес удар сначала в Саморукова, а потом угодил в штангу.

Свои ошибки Титов и Мухамадиев исправили за 10 минут до перерыва, соорудив ответный гол, — 1:1. Москвичи перехватили инициативу, стали давить. Однако пропустили разящую контратаку.

Веретенников увидел на правом фланге Беркетова и длинным пасом перевел ему мяч. Хлестов не смог помешать волгоградцу, выстрел у которого получился отменным, под перекладину, — 1:2.

Олег Веретенников и Юрий Никифоров. Фото Юрий Широкогоров

«В прошлые сезоны мы привыкли к победам «Спартака», в нынешнем — привыкаем к поражениям», — подытожил свой материал корреспондент «СЭ».

— Хлестов переоценил свои возможности и, по сути, из-за его оплошностей влетели оба мяча, — констатировал на пресс-конференции Романцев. — К Титову особых претензий нет. Конечно, и он действует не без ошибок, но видно, что парень старается.

— Сегодня даже в запасе не было Аленичева. Что с ним?

— У него грипп. Вообще, мы материально наказываем футболистов, выбывших из строя таким образом. Это идет от недостаточно профессионального отношения к себе.

После победы Виктор Прокопенко явил публике свое известное чувство юмора. Подойдя к своему бывшему подопечному по одесскому «Черноморцу» Илье Цымбаларю, пропускавшему очередную игру из-за травмы, он сказал: «Спасибо, Илюша. Помог ты нам сегодня».

Лучшим игроком матча «СЭ» признал Веретенникова, на счету которого гол и результативная передача.

— В 1993 году, когда «Спартак» был в самом соку, вы тем не менее с завидной уверенностью заявили: «Ротор» не проиграет ему ни одного матча в сезоне...

— И заметьте: с тех пор мы уже третий год «Спартаку» не проигрываем. Просто на нас всех так действует это слово — «Спартак», что вместо мандража, который появляется у многих команд, приходит собранность и особая ответственность.

— Скажите честно: пределом мечтаний была ничья?

— Лично я настраивал себя на победу. Сейчас для того, чтобы обыграть «Спартак», не нужно делать ничего сверхъестественного.

Ротор — Спартак — 1:1 (0:1)

Голы: Цымбаларь, 31 (0:1). Илюшин, 68 (1:1).

«Спартак» мог прервать неудачную для себя серию в матче 2-го круга. В тот день на поле блистал оправившийся от травмы Цымбаларь (получил от «СЭ» оценку 7.0).

«Ах, как играл «Спартак»! — писал корреспондент «СЭ». — По-гусарски лихо и по-чемпионски красиво. От изумительных пасов Цымбаларя дух захватывало. На 31-й минуте он обыграл двух волгоградцев, посмотрел по сторонам и только потом — аккуратно, по-цымбаларьски — окунул мяч в сетку. Я тут же вспомнил, как после выигранного «Ротором» в первом круге матча у «Спартака» Виктор Прокопенко, которому чувство юмора не изменяет никогда, подошел к Цымбаларю, пропускавшему встречу из-за травмы, и с улыбкой сказал: «Спасибо, Илюша, помог ты нам сегодня». Спустя два месяца Цымбаларь уже здоров и на сей раз решил помочь не своему бывшему наставнику, а нынешнему — Олегу Романцеву. Играл он блестяще. И после финального свистка Рохус Шох признал, что своего Цымбаларя в «Роторе» не оказалось».

Через две минуты после гола Цымбаларя положение «Ротора» стало почти безнадежным. За неспортивное поведение был удален Шмарко, который толкнул Титова.

В перерыве, когда игроки команд сгрудились в коридоре, чтобы выйти на поле, Прокопенко подошел к своему бывшему подопечному Никифорову и протянул ему руку.

— Хочу поздравить тебя с победой.

— Да, по-моему, рановато еще. Впереди второй тайм, — парировал Никифоров.

— Да нет. В этой игре уже ничего измениться не может...

Изменилось. После перерыва «Спартак», хоть и поддушил хозяев, голевых моментов почти не создал. На 68-й минуте Веретенников в окружении двух защитников увидел рывок Илюшина и вывел его один на один с Нигматуллиным. Вратарь красно-белых эту дуэль проиграл — 1:1. Красно-белые рухнули на газон. От отчаяния. А волгоградцы, по свидетельству корреспондента «СЭ», так накинулись от радости на Илюшина, что тому затем врачи даже оказывали помощь.

— У нас одна беда — при подавляющем преимуществе не реализовываем 99-процентные голевые ситуации, — грустно констатировал Романцев. — Волгоградцы же один раз приблизились к нашим воротам, и этого хватило, чтобы их поразить.

Чемпионат-1996

Спартак — Ротор — 2:0 (2:0)

Голы: Никифоров, 23 (1:0). Тихонов, 41 (2:0)

«Спартак» смог снять проклятие «Ротора» 7 апреля 1996 года, создав себе комфортный задел еще до перерыва — 2:0. Правда, первыми счет могли открыть гости. На 8-й минуте волгоградцы получили право на опасный штрафной в 25 метрах от ворот. Коронный удар у Веретенникова с левой получился сильным и точным — мяч летел прямиком в угол. Однако Филимонов (это был его всего лишь третий матч за красно-белых), вытянувшись в струнку, ухитрился перевести его на угловой.

А в середине тайма Пятницкий блестяще закинул мяч за спины волгоградским защитникам, и Никифоров вырвался на оперативный простор. Войдя в штрафную, он со всей силы пробил под перекладину — 1:0.

«И закрутилась спартаковская карусель! — отметил в своем отчете корреспондент «СЭ». — В середине поля ловко взаимодействовали Никифоров с Цымбаларем. В отборе сзади отлично действовал Евсеев. Именно он часто начинал атаки, многие из которых таили реальную угрозу воротам Саморукова. Преимущество красно-белых не вызывало сомнений».

Второй гол подопечных Георгия Ярцева получился на загляденье! Цымбаларь одним пасом на Никифорова отрезал сразу троих соперников. Тот мягкой передачей вдоль ворот нашел свободного Тихонова, который в касание переправил мяч в дальний угол. Трибуны зашлись в восторге.

— Как бы то ни было, а вы огорчили в этот вечер своего бывшего тренера Виктора Прокопенко, — заметили журналисты в разговоре с Никифоровым после игры.

— Огорчил? Да нет, обрадовал. Я же у него попал в основной состав одесского «Черноморца». Да и Цымбаларь кое-чему этому тренеру, конечно, обязан. Признаться, мы не хотели обидеть Прокопенко, но вот его команду — очень...

Ротор — Спартак — 4:3 (1:0)

Голы: Беркетов, 42 (1:0). Веретенников, 55 (2:0). Тихонов, 62 — с пенальти (2:1). Джубанов, 63 (2:2). Кечинов, 73 (2:3). Веретенников, 82 (3:3). Бурлаченко, 86 (4:3).

Матч второго круга в августе 1996-го, пожалуй, может считаться одним из лучших в истории российских чемпионатов в 1990-е годы: семь забитых мячей!

42-я минута. Орбу с углового подал на Есипова. Удар маленького хавбека был громадной силы. Нигматуллин отбил мяч, он ткнулся в колено Зернову и отлетел к Беркетову — тот не промахнулся.

А потом высший шик показал Веретенников. Опять же после подачи углового бомбардир здорово приложился по мячу! «Спартаку», казалось, вновь придется начинать с центра. Однако кошачий прыжок к перекладине Нигматуллина был достоин не меньшей овации. И, как признал после матча Георгий Ярцев, в первом тайме «Спартак» еще легко отделался.

Веретенников добился своего после перерыва. Со штрафного он так ловко подрезал мяч, что метнувшийся за ним вратарь достал его уже только в сетке. 2:0.

Впрочем, «пионеротряд» не стушевался. На 62-й минуте Орбу снес в своей штрафной Тихонова, и пострадавший реализовал пенальти — 2:1. И тут же москвичи счет сравняли. Джубанов после заброса Мамедова расстрелял Саморукова и, не веря своему счастью, пустился в пляс.

Дальше — больше. Мамедов вновь забросил мяч к штрафной хозяев. Титов вместо удара выполнил пас на Кечинова, который не оставил шансов голкиперу — 2:3. Сюжет!

«И вот тогда «Ротор» открыл глаза, и первым — Веретенников, — писал корреспондент «СЭ» с места событий. — Схватив мяч, он продрался к чужой штрафной и выстрелил в дальний угол. Штанга. Веретенников обхватил голову руками, но уже через секунду его взгляд блуждал в поисках мяча. И остальные искали мяч. Такого куража и азарта 22 горящих глаз мне еще видеть не приходилось. Получив пас от Нидергауса, Веретенников протаранил чужую оборону и уже из последних сил пыром протолкнул мяч в ворота — 3:3. В этот момент полузащитник почувствовал боль в ноге, подбежал к бровке, где врачи поставили ему заморозку. Но легче стало ненадолго. Последние минуты он хромал и еле передвигался по полю, но все замены уже были сделаны. После матча выяснилось, что Веретенников доигрывал встречу с надрывом приводящей мышцы».

«Ротор» все-таки дожал «Спартак» на 86-й минуте. Бурлаченко после отличного паса Нидергауса переиграл в ближнем бою Нигматуллина — 4:3.

Лучшим игроком встречи был признан Веретенников.

— Когда уже было 2:3, что в душе творилось? — спросили Олега.

— Сначала хотел сквозь землю провалиться, а потом обозлился сам на себя. Трудно это ощущение словами передать. Ужасно хотел забить.

— И как гол получился?

— От кого передача пошла, я сейчас и не вспомню. Я в штрафной получил мяч и хотел сначала пробить с левой, но защитник успел накрыть меня. Я убрал мяч, но не на ложном замахе, а просто под опорную ногу откатил, ткнул носком в угол — и все.

— Команда играет дома, ведет 2:0. Они что-то расслабились в начале второго тайма... Тем не менее считаю, что «Ротор» — сильная команда. Он это сегодня доказал. Волгоградцы вполне могут стать чемпионами. И я желаю, чтобы «Ротор» стал чемпионом, — это слова Андрея Тихонова после финального свистка. Тогда полузащитник «Спартака», видимо, не мог предположить, что Веретенников и компания останутся даже без серебряных медалей.

После 31-го тура «Ротор» лидировал, опережая красно-белых на одно очко, а ЦСКА и «Аланию» — на два. Однако в Новороссийске команда Прокопенко не смогла победить «Черноморец» — 0:0. Президент волгоградцев Владимир Горюнов устроил грандиозный скандал, обвинив в ничьей арбитра на линии, который отменил гол Есипова:

— После матча Беркетов, Веретенников и Геращенко сказали, что судья на линии Ярыгин — в нетрезвом состоянии (позже выяснится, что Горюнов ошибся. Фамилия арбитра — Нефедов. — Прим. «СЭ»). Я просто реагирую на это как государственный человек. Прошу местную власть сейчас же разобраться на месте. Я попытался сам это сделать в мягкой форме, но товарищ, который здесь стоял (охранник у входа в судейскую), меня оттолкнул. Сейчас я жду представителя местной власти. Если он не появится, я отсюда не улечу вместе с командой.

Впрочем, даже эта осечка оставляла «Ротору» шансы на золото. «Спартак» обошел его всего на одно очко и в следующем туре неожиданно для всех сам оступился в игре с «Ростсельмашем». Только точный удар со штрафного Горлуковича спас команду Георгия Ярцева от поражения — 1:1. Волгоградцы же этим подарком не воспользовались. Главный тренер «Локомотива» Семин победил своего друга Прокопенко (2:0), и перед последним туром «Ротор» отставал от «Спартака» и «Алании» уже на два балла. В итоге москвичи и владикавказцы разыграли чемпионство в золотом матче.

Чемпионат-1997

«Ротор» не потерял чемпионских амбиций и навязал реальную борьбу «Спартаку» в сезоне-1997. Матч первого круга ознаменовался бенефисом Максима Бузникина и судейским скандалом.

Спартак — Ротор — 3:2 (1:1)

Голы: Бузникин, 1 (1:0). Зернов, 13 (1:1). Зернов, 49 (1:2). Бузникин, 66 (2:2). Бузникин, 69 (3:2).

Прошло ровно 30 секунд — а москвичи уже вели в счете. Ананко в первой же атаке гроссмейстерским пасом вывел к воротам Кечинова. Удар того Захарчук отбил в штангу, а поспевший на добивание Бузникин уложил мяч в дальний угол.

А на 13-й минуте грубо ошибся Кульков, подаривший мяч Зернову. Нападающий не стал отдавать пас, поняв, что оба свободных партнера находятся в офсайде. Он просто пробросил мяч себе на ход, вырвался на оперативный простор и легко поразил цель.

Начало второго тайма оказалось счастливым для «Ротора». Веретенников от правой бровки подал штрафной, а Зернов оказался расторопнее всех на дальнем углу вратарской и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку. И тут же преимущество «Ротора» едва не стало угрожающим, когда Веретенников со штрафного попал в крестовину.

«Спартак» ответил на 66-й минуте. Бахарев сыграл на Титова, тот протаранил защиту «Ротора» и прострелил вдоль ворот. Бузникин в одно касание перевел мяч в сетку. Волгоградцы не успели даже и опомниться, как из выигрывающей стороны превратились в проигрывающую. Все тот же Бузникин низом пробил под Захарчуком и помчался принимать поздравления партнеров.

На последних секундах встречи волгоградцы могли спасти матч. Однако арбитр Куличенков усмотрел офсайд у Веретенникова. Долгие споры у кромки поля ни к чему не привели.

Александр Зернов и Андрей Тихонов. Фото Дмитрий Солнцев, —

Сразу после матча «Ротор» подал протест на судейство. По мнению руководства команды, арбитр повлиял на исход игры в пользу москвичей. Наибольшее возмущение у волгоградцев вызвал незасчитанный мяч, забитый в конце встречи Веретенниковым.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «СЭ» по горячим следам взял интервью у главного арбитра Куличенкова и инспектора матча Бутенко.

— Что было на последней минуте, когда забивал Веретенников? — вопрос Валерию Бутенко.

— Поскольку «Ротор» подал протест, я был вынужден просмотреть гол Веретенникова на видеопленке и убедился в правоте судьи на линии Германчука. В момент передачи с правого фланга Веретенников находился в офсайде.

— Какую оценку получил Куличенков?

— 4,0. Что в переводе означает «неуд».

— Можно назвать конкретную ошибку, за которую вы поставили судье такую низкую оценку?

— На 82-й минуте он не назначил пенальти в ворота «Спартака».

— Напомните, что это был за эпизод.

— Горлукович в своей штрафной сбил волгоградца Абрамова. На мой взгляд, в этом моменте было нарушение правил со стороны спартаковца. Поскольку разница в счете была в один мяч, то неназначенный пенальти стал ошибкой, которая повлияла на исход матча.

— Вам снизили оценку за неназначенный пенальти в ворота «Спартака». Что вы думаете по этому поводу? — вопрос Геннадию Куличенкову.

— Я уверен во всех своих решениях и считаю, что не допустил ни одной ошибки.

Болельщики «Ротора» до сих пор с болью в сердце вспоминают матч за золотые медали со «Спартаком», который состоялся в Волгограде в последнем туре сезона-1997. Команду Романцева устраивала и ничья, хозяевам кровь из носу нужна была только победа. И до перерыва они смотрелись предпочтительнее, создали пару опасных моментов, но надежно сыграл Филимонов, который, в частности, среагировал на удар Нидергауса. А уже во втором тайме красно-белые четко распорядились своими шансами — Кечинов и Ширко принесли «Спартаку» очередное золото.

— За счет чего, на ваш взгляд, вам удалось переиграть «Ротор» именно сегодня и именно в этом матче? — спросили Олега Романцева на пресс-конференции.

— Пусть это не покажется вам странным, но психологическое преимущество было на нашей стороне. Во-первых, костяк нынешнего «Спартака» вырвал золотые медали в прошлом году в безумно сложной борьбе, а во-вторых, «Ротор» играл дома и попал под мощнейший психологический пресс. Для лидеров волгоградцев в этом матче решался вопрос, сейчас или никогда, что сильно сковывало их действия. Причем груз ответственности давил на «Ротор» все тяжелее с каждой минутой, а мы, наоборот, играли увереннее и увереннее, пока во втором тайме полностью не стали хозяевами положения.

— По моему глубокому убеждению, такие матчи играются до первого гола, — утверждал на пресс-конференции Прокопенко. — К сожалению, первыми пропустили мы, что заставило меня пойти на риск и перекраивать командные порядки на ходу. Я выпустил вместо Нидергауса нападающего Кривова, потом Зернова. Выдвинул из середины поля еще и Веретенникова, но, к сожалению, в этот день игра у него не клеилась. В результате мы не создали ничего путного в атаке и ослабили полузащиту. Ромащенко, который опекал Веретенникова, то и дело угрожал нашим воротам. Мы сломались после первого гола. Провалили игру лидеры. Зациклился на стычках с Тихоновым хорошо отыгравший в первом тайме Есипов. И лишь Шмарко, Жуненко и Зернов показали свой привычный уровень. Два с половиной футболиста выиграть такой матч не могут... Нет у нас сложившихся в течение нескольких десятилетий победных традиций, как в «Спартаке». Поэтому после матча я сказал ребята: «Упрекнуть вас, братцы, ни в чем не могу».

Чуть позже Виктор Евгеньевич был уже более резок в оценках:

— Сразу после матча я не стал никого упрекать, сыпать соль на раны. Но, признаться, я думал, что у меня более мужественная команда. Мужское достоинство заключается не только в том, чтобы не беречь в столкновениях ноги и голову, но и прежде всего в умении не теряться в нужный момент, действовать уверенно в свою обычную силу. Наши ведущие игроки не справились с поставленной перед ними задачей. Все были какие-то зажатые. Как верно заметил Романцев, мы сломались прежде всего психологически. Я всеми силами пытался уберечь ребят от начальственных накачек и всеобщего ажиотажа, но, видимо, так и не сумел этого сделать. «Спартаку» не стыдно проигрывать, если ты знаешь, что сделал для победы все возможное и невозможное. Стыдно проигрывать так безвольно и бездарно!

По сути, на этом история борьбы «Спартака» и «Ротора» за золото завершилась. В последующих 16 матчах красно-белые одержали 12 побед при четырех ничьих.