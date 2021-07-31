«Уфа» — «Динамо»: за что назначен первый пенальти? Это издевательство над здравым смыслом и футболом
На 32-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо» арбитр Алексей Сухой серьезно ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота уфимской команды. Судья решил, что Неманья Милетич сбил Константина Тюкавина. На самом деле динамовец прокинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо в сторону соперника. И после этого произошел контакт двух ног.
Видеоарбитры Анатолий Жабченко и Александр Богданов в этой ситуации не могли вмешаться. В результате «Динамо» открыло счет.
Зато чуть позже ВАР правильно вмешались и исправили еще одну ошибку Сухого. Рефери на 38-й минуте не заметил, что все тот же Милетич сбил Сергея Паршивлюка. Судья изучил видеозапись и назначил 11-метровый удар. При этом он зачем-то наказал игрока «Уфы» желтой карточкой. Этого не следовало делать.
Ближе к концу первого тайма что-то померещилось Жабченко и Богданову: они попросили Сухого не возобновлять матч и провели проверку еще одного эпизода в штрафной площади хозяев поля. Трудно сказать, что им показалось, но в действиях уфимцев не было ничего, что могло бы привести к назначению пенальти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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