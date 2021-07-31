На 32-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо» арбитр Алексей Сухой серьезно ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота уфимской команды. Судья решил, что Неманья Милетич сбил Константина Тюкавина. На самом деле динамовец прокинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо в сторону соперника. И после этого произошел контакт двух ног.

Видеоарбитры Анатолий Жабченко и Александр Богданов в этой ситуации не могли вмешаться. В результате «Динамо» открыло счет.

Зато чуть позже ВАР правильно вмешались и исправили еще одну ошибку Сухого. Рефери на 38-й минуте не заметил, что все тот же Милетич сбил Сергея Паршивлюка. Судья изучил видеозапись и назначил 11-метровый удар. При этом он зачем-то наказал игрока «Уфы» желтой карточкой. Этого не следовало делать.

Ближе к концу первого тайма что-то померещилось Жабченко и Богданову: они попросили Сухого не возобновлять матч и провели проверку еще одного эпизода в штрафной площади хозяев поля. Трудно сказать, что им показалось, но в действиях уфимцев не было ничего, что могло бы привести к назначению пенальти.