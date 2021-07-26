На 74-й минуте матча первого тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» (1:3) арбитр Евгений Кукуляк допустил серьезную ошибку, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья решил, что защитник подмосковной команды Душан Стоинович сбил Алексея Сутормина.

На самом деле зенитовец, владевший мячом, сделал движение правой ногой не в направлении мяча, а вбок — в сторону ноги соперника. В итоге произошел контакт в области бедер игроков, а после этого Сутормин упал.

Пенальти в пользу «Зенита» назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку.

Пенальти в пользу «Зенита» назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку.

Пенальти в пользу «Зенита» назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку.

Пенальти в пользу «Зенита» назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку.

Решение Кукуляка ошибочное. С таким мнением согласно подавляющее большинство экспертов «СЭ», с которыми этот эпизод обсуждался в течение полутора дней после игры. По нашим данным, такова позиция и инспектора матча Эдуарда Малого, который значительно снизил судье итоговую оценку.

Напомню, что на 39-й минуте матча в Химках Кукуляк тоже ошибся, не вынеся предупреждение Денису Глушакову. Тот умышленно задержал рукой Далера Кузяева и не позволил ему участвовать в острой атаке сине-бело-голубых. Капитана подмосковной команды следовало наказать желтой карточкой за неспортивное поведение.

А на 25-й и 38-й минутах арбитр разрешил защитнику хозяев Эльмиру Набиуллину неправильно вводить мяч из аута. В результате в первом случае команда из Химок получила шанс организовать острую атаку.

Игрок «Химок» не вбрасывал мяч из-за головы, тот не находился над головой, а располагался сбоку от головы. Это нарушение правил — нарушение процедуры вбрасывания мяча. Фактически Набиуллин действовал только левой рукой.