Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:25

Туманные перспективы «Ростова» и обновленный «Краснодар». Ивич разгромил Карпина

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Краснодара» радуются победе над «Ростовом» на сборах.
Фото ФК «Краснодар»
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
1/2
Желто-синие ни разу не забили на турнире в ОАЭ.

Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)
Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).
Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).
Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Зимний турнир в ОАЭ завершился матчем «Краснодара» и «Ростова», и у команд после игры точно остались противоположные впечатления. «Быки» разгромили ростовчан со счетом 4:0 и заняли вторую строчку в таблице (трофей забрал «Спартак»). Желто-синие приземлились на последнее место.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; стали победителями Зимнего кубка РПЛ. Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок

Команде Карпина вообще есть над чем поразмыслить. Южане за турнир не продемонстрировали положительных сторон. Да, широко известна позиция Валерия Георгиевича, что товарищеские матчи ничего не значат и обращать на них внимание не нужно. Но выводы по форме футболистов и их взаимодействию на поле сделать можно, и выводы эти неутешительные.

Во-первых, «Ростов» ни разу не отличился за весь турнир. Ни с пенальти (кроме матча со «Спартаком», но там была серия), ни с игры, ни со стандартных положений. Никак и ни в каких конфигурациях. На поле побывали все — и Комличенко, и Уткин, и Полоз с Голенковым, но никто не смог прошить соперника. И вопрос тут не в реализации — ростовчане практически не создавали реально опасных моментов. Если бы на турнире считали xG, то по ожидаемым голам южане были бы на дне таблицы.

Во-вторых, «Ростов» пропустил семь мячей за две игры с прямыми конкурентами. И голы эти нельзя назвать случайными — где-то привозили сами, как Миронов, где-то давил соперник. Турнир конечно неофициальный, и немедленная реакция Карпина на беды в обороне необязательна. Но хотелось бы посмотреть, что он планирует делать с такой расшатанной защитой, а кроме ротации одних футболистов на других Валерий Георгиевич ничего не предложил. Глебов в роли защитника-опорника не помогал в РПЛ, не помог и сейчас.

В-третьих, игра «Ростова» тоже совсем не радует изобретательностью. Желто-синие, как и несколько месяцев до того, штурмуют в лоб в надежде на ошибку, стандарт или вообще пенальти. Даже в игре с «Краснодаром» Комличенко пытался превратить полумомент в 11-метровый. Не вышло — команда Карпина тужилась, но футболистам явно не хватило сил.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин.
ФК «Ростов»

Кстати, о силах — это последнее впечатление от «Ростова». Валерий Георгиевич известен адскими нагрузками на сборах, поэтому усталость команды была ожидаема. Но ростовчане будто устали больше обычного — в матче с «Краснодаром» они уже в середине второго тайма выбились из сил и перестали оказывать сопротивление. Пока функциональное состояние желто-синих вызывает вопросы — игра с «Уралом» уже 22 февраля, и неизвестно, как Карпин собирается освежать футболистов к этой дате.

У «Краснодара» ситуация, напротив, куда более приятная. Турнир они провели интересно — и кое-как победили «Сочи» (1:0), и громко отлетели от «Спартака» (0:4), и вот теперь разгромили «Ростов» (4:0). Победа над принципиальными соперниками самая актуальная, так что по ней можно делать определенные выводы.

Сразу бросилась в глаза кардинально иная форма «быков». Они летали по полю и на фоне «Ростова» выглядели гораздо бодрее всю игру. Неизвестно, какая у этой формы перспектива — не сдуются ли краснодарцы к середине весны? Но на данный момент физика у них превосходная.

В полном порядке легионеры. Кайо и Рамирес были хороши (первый даже умудрился забить, при этом ударил совсем как нападающий), Кордоба и вовсе превосходен — отличился дублем. Достойно себя проявил Ленини (гол+пас), правда трудно сказать, не было ли это разовой акцией — раньше за ним такого не замечали.

Отдельно Ивича должны радовать Сперцян и в особенности Сафонов. Голкипер не только парировал все немногочисленные угрозы «Ростова», но и в который раз уже проявил отличные лидерские качества — лично командовал выстраиванием фальш-стенки у ворот Песьякова и помогал подбитому Кайо. Такой фронтмен явно не помешает «Краснодару» на непростом финише сезона.

Голы у «быков» получились на любой вкус, что также наверняка приятно тренерскому штабу. «Краснодар» забил после стандарта (подавал Сперцян), прошил Песьякова после контратаки и раскатал прекрасную комбинацию прямо в штрафной при участии Ахметова. Если ставилась задача забить несколькими способами, южане справились на отлично.

РПЛ-2022/2023: Артем Дзюба, Денис Глушаков. Глушаков в «Нижнем», «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ

По итогу перед Кубком России у команд совершенно разное настроение. «Ростов» (болельщики точно) в тревоге — банда Карпина много пропускает, а не забивает ничего. И хотя капитан Глебов и нападающий Комличенко говорили, что тревожиться не о чем, а результат ничего не значит, звучит это неубедительно. Результат — ничто, но и игры желто-синие не показали.

«Краснодар» же в завершении турнира предстал более классной командой, чем был осенью. Да, поражение от «Спартака» явно портит картину, но разгром «Ростова» куда более актуален — а значит, с такой формой можно спокойно ехать к ЦСКА и вкатываться в сезон. Команде Карпина же стоит крепко подумать над проблемами перед «Уралом», иначе в таком виде может получиться очередная ростовская весна — унылая серия без побед.

Валерий Карпин
ФК Краснодар
ФК Ростов
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Байрамян: «Я бы хотел, чтобы Мамаев еще сыграл в РПЛ»
Байрамян — о результатах «Ростова»: «Хорошо, что не прет на сборах»
Карпин: «Думаю, Мамаев мог бы поиграть еще»
Детский тренер Мамаева: «Если будет хорошее предложение, Павел продолжит карьеру. Точку ставить рано»
Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов»
Агент Сафонов о «Химках»: «Там непонятный бардак. Со стороны смотришь, как театр абсурда какой-то»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков в «Нижнем», «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости